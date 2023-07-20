Что волнует душу казаха во второй декаде июля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««С давних времен казахов натравливали друг на друга»: кто заинтересован в разладе внутри казахстанского общества» — На портале Аdyrna.kz было опубликовано интервью с профессором Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова, доктором, ученым-фольклористом Ерболатом Баятұлы.

Во время интервью спикер высказался о публичных личностях, которые уходят в отрицательные религиозные направления и туманят разум народа. Во время интервью было отмечено, что многие из них пропагандируют арабскую культуру.

«Для этих людей религиозные проповеди гораздо важнее национальной идеологии. У них не существует понятия родных и родственников, у них есть понятие о таких же «намазханах». То есть тут имеет большое значение религиозная близость, а не кровное родство или общий ру. Они являются куклами в руках у власть имущих», ― посетовал профессор.

«Если вы послушаете их проповедников, то и песни, и танцы, и рисование является харамом. То есть все, что они называют харамом, является достоянием, оставленным нам предками. Если мы уверуем во все их слова и назидания, согласимся с тем, что все это является харамом, то за короткое время мы можем лишиться всей своей национальной идентичности. Сейчас есть молодые люди, которые уже потеряли связь с ней. За этим стоит очень нечистый замысел. Если лишить народ его культурных и духовных принципов, то следом падет весь его очаг», ― высказался эксперт.

По его словам, они пытаются внести разлад в народ изнутри. Это очень опасно, поскольку если не остановить это на корню, нас ждет темное будущее. Эксперт также подчеркнул, что нынешняя религиозная экспансия может быть большим фактором уничтожения казахов как народа.

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На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Тұрысбека Сәукетаева о работе Министерства культуры. По словам автора, за 30 лет, прошедших с момента получения независимости, писатель Мухтар Магауин не получил ни одной награды, почета со стороны своей Родины.

«За 30 лет министерство культуры, выпускающее тонны макулатуры всяких халтурщиков, не проявило благосклонности и не напечатало ни одной книги Магауина. Собрание сочинений в 12 томах и 25 томах были выпущены на собственные средства гражданами-меценатами, знающими ценность литературы, с безграничным уважением поклоняющимися таланту писателя», ― посетовал Сәукетаев.

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На портале Аbai.kz была опубликована статья Әбіл-Серік Әліакбара о проблеме публикации казахскоязычных книг и их популяризации.

По словам автора, для решения проблемы парламент должен издать закон, который требует, чтобы огромное количество русскоязычных книг, поступающих в нашу страну, имели казахский перевод.

«Если для этого при действующих «центрах обучения языкам» создадут школу переводчиков и коллегию редакторов, то мы многое выиграем. Также издательства, выпускающие книги только на государственном языке, должны быть освобождены от налогов. Необходимо отменить тендер и добиться управленческого налаживания обеспечения книгами порядка 20 тыс. библиотек страны, это касается внутренних возможностей и творческого потенциала каждой области», ― подчеркнул автор.

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Виктор МАЙЛИН – «Как потухают звезды спорта?» — Продолжает поставлять на суд зрителей любопытные со всех точек зрения сюжеты youtube-канал «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ»… Неделю тому назад, ровно в прошлый понедельник Нрусеит Жылкышбай рассказал посредством интервью о текущем существовании известного в прошлом боксера из Шымкента Еркебулана Шыналиева. Сюжет под названием «БАТЫРДЫҢ ҚАРҒЫСЫ КІМГЕ ТИЕДІ?» — «НА КОГО ПАДЕТ ПРОКЛЯТИЕ БОГАТЫРЯ?» показывает нам взрослого мужчину богатырской наружности, являющегося заслуженным мастером спорта РК (бронзовый призер чемпион Пекинской Олимпиады и чемпионата мира, победителя нескольких международных турниров по боксу).

В начале ролика Нурсеит и Еркебулан заходят в частный дом в одном из пригородных микрорайонов Шымкента, где проживает семья инвалида, и он отдает им целый пакет своих медалей, памятных знаков в виде позолоченной миниатюрной боксерской перчатки и др. вещей. С разрешением их продавать, в общем каким-то образом их использовать для своего блага. Он давно хотел помочь этой семье, но ценного у него остались только вышеперечисленное — вещицы, свидетельствовавшие о его спортивных заслугах. И герой видео-сюжета со слезами в глазах говорит, что сирых и бедных в народе хватает.

Потом следует рассказ о мытарствах 37-летнего мужчины, завершившего карьеру спортсмена 13-12 лет тому назад. Когда-то власти вручали даже ему ключи от двухкомнатной квартиры в новостройках Шымкента, но потом переиграли: дали полтора миллиона тенге. Все это время Еркебулан с семьей жил по квартирам, плата за которые была разной — от 70 до 100 000 тенге. Нет практически района в Шымкенте, где бы он не жил с семьей на съемной квартире…

По сути дела Еркебулан жаловался на жизнь…

Еркебулан намекает, что он не один такой «невостребованный», тогда как, по всей видимости, надо иметь ну совсем какие-то тесные знакомства и отношения с властью, чтобы иметь возможность работать по профилю…

Что же касается Еркебулана, он известный человек. Его еще помнят, у него много, судя по словам, друзей. Но вот он недоволен окружающей обстановкой (много бедных и сирых), недоволен своим положением, не нравятся ему и власть предержащие. Но все-таки он производит более приятное впечатление и вызывает даже симпатию (теми же набегающими слезами…), чем безымянный джигит, делающий одолжение: ладно, не буду нефтяником, но дайте мне работу (без уточнения какую), но чтобы она была не менее стольких-то тысяч тенге…

Есть правда одна деталь по неоцененному на родине предков боксеру. Была у него работа. Он был таки спортивным функционером – числился заместителем директора в шымкентской Школе высшего спортивного мастерства. Что с ней сталось, с этой должностью – об этом youtube-канал «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ» не рассказал…

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Уoutube-канал Nartay Aralbayuli выдал огромное интервью с депутатом Мажилиса ДӘУЛЕТОМ МҰҚАЕВЫМ. Парламентарию всего лишь 31 год, выглядит он еще моложе – но ролик, к слову, бойко названый «Депутаттың орны сатыла ма?»-«Продается ли место депутата?», показал что молодо — не зелено. На любой вопрос — выверенный ответ. Понимание того, что сложившееся положение вещей надо ломать, но молниеносной скорости ждать не стоит. Сама законотворческая работа требует только по своим процедурам достаточно много времени. И некие конкретные решения каких-то проблем именно с помощью законотворческой деятельности и дальнейшего внедрения этих новых законов в практику жизни — могут иметь лаг до года и больше.

Другими словами, думается, что этот депутат своим интервью вполне мог поднять себе рейтинг. Великолепная и в то же время не перегруженная скажем так излишней «высокохудожественностью» речь, строго все по делу, по предмету обсуждения. Любопытно, что и он высказал свое недовольство действующим правительством, и в частности, председателем кабинета министров.

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Марина ЗАХАРОВА – «Педофилия в Казахстане: когда закон не работает» — Проблема педофилии в стране набирает все большую актуальность. В соцсетях нередко публикуются факты насилия над детьми, и их количество не уменьшается.

Недавний случай в Туркестанской области поверг в шок всю страну. Пятилетнюю девочку нашли мертвой с телесными повреждениями в доме одного из сельчан. По распространенной информации в СМИ, маленькую жертву изнасиловали, убили и расчленили, а подозреваемый – ранее судимый мужчина 1975 года рождения. Инцидент привел к волнениям – разгневанные жители Сарыагашского района пытались отбить предполагаемого педофила у полиции.

В связи с этой трагедией общество начало требовать вернуть смертную казнь. Massaget.kz побеседовал с юридическим экспертом Думаном КОПБАЕВЫМ о том, стоил ли ужесточить закон в отношении насильников над детьми.

По словам адвоката Думана Копбаева, самое максимальное наказание для педофилов — это лишение свободы на 17 лет.

«В настоящее время наказание составляет 17 лет лишения свободы. Также есть химическая кастрация. Она осуществляется путем назначения эксперта по согласованию с врачами. Однако данная мера считается принудительной и не несет караемого характера. И применяется она только после того, если не несет вреда для здоровья. В случае, если преступник несколько раз совершил преступление, назначается химическая кастрация», — говорит адвокат.

По данным Минздрава, в прошлом году химическая кастрация была проведена 31 педофилу.

Юрист считает, в стране насильникам выносят слишком мягкий приговор.

«В Казахстане объявлен мораторий на смертную казнь. Я считаю, что педофилов нужно приговаривать к пожизненному заключению. Наказание для педофилов в стране мягкое. И нужно вернуть смертную казнь», — рассуждает Думан Копбаев.

Кстати, по данным МВД, в настоящее время на учете службы пробации состоят 352 человека, совершивших преступление в отношении детей.

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«Кто настоящий хозяин: что происходит на рынке «Алтын Орда»» — Внимание общества к рынку «Алтын Орда» в Алматы возросло после январских событии. Кто на самом деле является его владельцем и как изменилась ситуация вокруг нашумевшего базара, разбирался El.kz.

Сегодня на рынке «Алтын базар» открыты свыше 5 тысяч торговых точек, ежедневная посещаемость составляет около 50 тысяч человек.

Рынок охватывает до 40% оптовой и 70% розничной торговли овощной, мясной продукцией и фруктами в Алматы и Алматинской области.

Первым собственником рынка был кыргызский бизнесмен Алтынбек АЛЬПИЕВ, которого убили в начале октября 2007 года в селе Токтамыс Восточно-Казахстанской области.

Затем рынком завладел Болат НАЗАРБАЕВ, младший брат бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Как известно, после январских событий об этом рынке было раскрыто много деталей. Еще тогда президент Токаев поручил чиновникам урегулировать беспорядки на базаре.

«Это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов. Поручаю акиматам совместно с правительством установить порядок на рынке. Эта проблема касается и других регионов. Если нужно, пусть к этой работе подключатся правоохранительные органы. Даю срок в два месяца», — говорил глава государства (в феврале 2022 года).

Минувшей зимой Министерство торговли и интеграции объявило, что рынок принадлежит товариществу с ограниченной ответственностью ТОО KURYLYS LTD. Было сказано, что данная компания допустила ряд нарушений на сумму 1 миллиард 600 миллионов тенге. Кстати, во время проверок было озвучено имя владельца, это был Данияр АЛЬПИЕВ. В 2019 году он был приговорен к условному сроку лишения свободы на 3 года и 9 месяцев за «мошенничество» в банковской сфере.

Затем распространилась информация о том, что у «Алтын Орды» есть еще один владелец. Также сообщалось, что Еркебулану ХАМЗИНУ, бывшему заместителю начальника Департамента экономических расследований Астаны, принадлежит 95 процентов рынка. Правозащитник Даурен Габдул утверждает, что базар «Алтын Орда» был незаконно захвачен у его бывших владельцев. По его словам, 95 процентов рынка были проданы некой компании Number One, которая принадлежала Еркебулану Хамзину, в конце февраля прошлого года.

Сейчас у нашумевшего рынка имеются два хозяина. Number One, похоже владеет 80%, а Данияру Альпиеву принадлежат 20%.

Как мы видим, споры вокруг «Алтын орды» не прекращаются, идет неистовая борьба за один из самых масштабных торговых комплексов в стране. В итоге страдают простые торговцы. А компетентные органы не торопятся принимать соответствующие меры.

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«Как известный композитор стал бомжом — история Армана Кайназарова» — В последнее время казахстанцы бурно обсуждают судьбу поэта и композитора, который «пропил» свой талант и стал нищим.

Журналист и продюсер Тимур Нугман рассказал в интервью Stan.kz о забытом поэте и композиторе, который подарил немало ярких хитов казахской эстраде.

Тимур Нугман впервые узнал о нем из интернета. Оказалось, в Сети довольно много роликов Армана КАЙНАЗАРОВА с исполнением авторских песен. Журналист решил найти Кайназарова и выяснил, что тот живет в Алматы в районе Шанырака. Образ жизни, который ведет сегодня музыкант, поверг в шок. Армана Кайназарова было не узнать — мужчина в пьяном виде и рваной одежде спал на остановке…

«Он лежал прямо на земле. Сначала он не хотел со мной вести разговор, спросил меня, кто я и что мне нужно. Но мы все же побеседовали с ним, он рассказывал свою историю на протяжении двух часов. Я узнал, что он действительно был композитором, сочинял песни для известных певцов. Затем я решил отвести его в баню, чтобы он привел себя в порядок. Он даже не мог самостоятельно двигаться на тот момент. Состояние Армана было ужасным. Если бы не наша помощь, наверняка ему бы уже ампутировали конечности».

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«26-летняя казахстанка водит 45-тонную фуру в США» — Миниатюрная и хрупкая Сымбат с легкостью может управлять грузовой машиной, доказывая всем, что водитель-дальнобойщик – это не только мужская профессия, пишет Massaget.kz.

Женщина за рулем уже никого не удивляет сегодня. Но уроженке Казахстана Сымбат Каримбек это удается каждый раз, когда она спрыгивает на землю из кабины своего грузовика.

В свои 26 лет девушка успела побывать в 45 штатах.

«В Америку я впервые приехала четыре года назад. Сначала мне не понравилось здесь, и я обратно уехала в Казахстан. Но потом решила вернуться, и вот уже как год вожу грузовик», — поделилась Сымбат.

При первом знакомстве у многих людей челюсти невольно отвисают: как такая хрупкая девушка может управлять 45-тонной фурой?!

«Меня все спрашивают, достают ли ноги и руки. Мой рост — 1,55, вес — 45 кг. Несмотря на это, мне не сложно. Работа водителем грузового авто учит терпению. Но вскоре моя карьера закончится. Я планирую поступить в вуз на IT-специальность», — рассказала Сымбат Каримбек.

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