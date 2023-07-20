Толстости европейской дипломатии в Казахстане

Слухи о гибкости дипломатической школы государств Европы сильно преувеличены

Закон термодинамики Мерфи гласит: «Под давлением все ухудшается». Однако в европейской дипломатии, ярким представителем которой является Анналена Бербок по прозвищу «360 градусов», об этом уже не знают или не помнят. Бесконечные западные эмиссары, которые по циркулярному графику не вылезают из Астаны, требуют от Казахстана разорвать экономические, транспортные, культурные, образовательные, научные, военные – в общем все – связи с Россией. На попытки объяснить, что для хозяйственной жизни Республики Казахстан такой шаг будет если не смертельным, то крайне болезненным, ответ стандартный: «тогда получите вторичные санкции».

Довелось пообщаться с функционером, чья деятельность связана с европейским направлением казахстанского внешнеполитического сотрудничества. В свете второго года войны в Восточной Европе он заметил, что навязчивые гости из Евросоюза никакого дипломатического этикета не соблюдают и давят на Акорду с требованием четко определиться кто она будет по масти предельно грубо.

Наш собеседник теряется в догадках относительно причин подобного поведения. То ли в старушке Европе все плохо с параметрами времени и общей ситуации, то ли огрубление языка дипломатии стало мейнстримом. В конфиденциальном разговоре этот человек даже в положительном свете упомянул Нурсултана Назарбаева, дословно сказав: «При нем с нами так не разговаривали».

«Агрессор должен быть наказан» – так звучит императив, с которым приезжают европейские бонзы. Попытки казахстанской стороны объяснить, что Астана в ЕС и НАТО не входит, а потому никакими обязательствами не связана, успеха не имеют. Даже деликатные намеки на то, что санкции Евросоюза и США не одобрены Совбезом ООН, а потому с точки зрения международного права являются нелегитимными, отметаются и следует требование внятно обозначить сторону баррикад. Позиция «мы нейтральные», а радуга реальной политики гораздо богаче, чем черный и белый цвета, европейской дипломатией воспринимается как не существующая на геополитической оси координат.

Ситуацию не спасает даже то, что на переговоры выставляются местные чиновники, которые проходили обучение, стажировки и курсы повышения квалификации в Европе и Северной Америке. Они уже открыто говорят, что своим жестким давлением европейские эмиссары толкают Казахстан на сближение с Россией и Китаем, но и это не помогает уклониться от ультиматума выбрать сторону.

После того, как у соседнего Кыргызстана не выдержали нервы и он занял более четкую пророссийскую позицию, в Астане забрезжила надежда, что евросоюзовское давление на РК несколько спадет. Однако пока ничего такого не наблюдается. У ЕС чудовищных размеров бюрократическая машина, которая обладает мощной инерцией.

Примечательно, что российский акцент Бишкека проявил себя после саммита Китай – Центральная Азия в Сиане. Президент Садыр Жапаров подписал с председателем КНР Си Цзиньпином ряд крупных инвестиционных проектов, а с Западом у Кыргызстана отношения не заладились еще до национализации золоторудного месторождения Кумтор (дает почти 10% ВВП страны). Вдобавок Поднебесная щедро кидает на регион Центральной Азии миллиарды долларов безвозмездной экономической помощи, тогда как евросоюзовцы за евроцент удавятся.

Правда, наш источник заметил, что Астана не может позволить столь дерзкого поведения по отношению к Западу, поскольку у Казахстана нефтяная экономика и, следовательно, больше уязвимости на внешних рынках. Опять же американские биолаборатории на территории РК есть, а в Кыргызстане их нет и, судя по последнему законопроекту, уже не будет. Кыргызская общественность, кстати, предъявляет претензии к казахстанской стороне из-за строительства новой биолаборатории Пентагона рядом с казахстано-киргизской границей.

Казахстанские чиновники руководствуются стратегией «нам бы день продержаться, да ночь простоять» и из последних сил ищут третью сторону баррикады (про которую евросоюзовцы постоянно твердят, что ее нет).

Наши переговорщики откровенно боятся ссорится с Западом, поскольку в этом случае остаются только Москва и Пекин с очень узким коридором маневрирования. Но и рвать связи с Россией в текущей ситуации для Казахстана губительно, даже если Кремль не станет целенаправленно мстить, а просто ответит «зеркально». Попытки добиться от эмиссаров из ЕС отсрочки для дачи ответа натыкаются на фразу «сроки уже давно вышли». Дипломатов уже почти пытают, но они не говорят ни «да», ни «нет».

Наш источник не может дать прогноз, до каких пор получится крутить такую шарманку. Потому что давление системно нарастает, «агрессор должен быть наказан», при этом сам он ничуть не «наказывается», а последствия выталкивания из нейтральной позиции на любую сторону баррикад невозможно просчитать наверняка. Выглядит странно, однако война Москвы и Киева уже поставила Астану в опасное положение.

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