Казахстан входит в топ-5 стран с самыми низкими ценами на интернет: хорошо это или плохо?

Кроме того, за год стоимость интернета снизилась на 6%

На встрече с президентом РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что в республике есть две базовые проблемы, связанные с качеством интернета. Первая связана с радиофобией жителей, а вторая — это дешевизна связи: низкие тарифы в секторе. О первой мы уже писали, так что остановимся на второй, ведь вопросы стоимости и качества предоставленных услуг всегда стоят крайне остро.

Команда Finprom.kz провела анализ и выяснила, насколько дёшев интернет в стране и как цены влияют на качество.

Как отметил министр МЦРИАП, стоимость мобильного интернета в Казахстане на самом деле является одной из самых низких в мире. Так, согласно данным Internet Accessibility Index, республика заняла 5-е место среди 164 стран мира по низкой стоимости мобильного интернета. По итогам 2022 года мобильный интернет обходился казахстанцам в среднем в 10,8 долл. США в месяц.

Кроме того, по сравнению с предыдущим годом и без того низкая стоимость интернета уменьшилась на 6,1%. За счёт этого Казахстан поднялся за этот период ещё на 2 строчки.

Однако низкая стоимость — это не всегда хорошо. Необходимо понимать, что предоставление слишком дешёвых услуг связи (и не только, но остановимся именно на этом сегменте) несёт немалые риски. Сектор связи требует финансовых вложений для обеспечения расширения сетевой инфраструктуры и повышения качества предоставляемых услуг. Естественно, для осуществления таких инвестиций требуется генерация дохода. В случае минимальной прибыли (не говоря уже об убытках) невозможно осуществлять финансирование дальнейшего развития сектора, а следовательно, неизбежно проседает качество услуг (и это только первый этап и первый виток проблем). К сожалению, аналогичная ситуация с коммунальными услугами и сетями уже приводила к трагедиям в Экибастузе и Риддере, когда целые города оставались зимой без тепла. Причиной стала изношенность инфраструктуры и мощностей, в которые не вливались инвестиции. Из-за этого в стране вели (а точнее вернули) систему тарификации «тариф взамен на инвестиции», что предполагает инвестиционные вложения в сектор за счёт повышения тарифов. В свою очередь, сектор связи рискует столкнуться с такой же проблемой.

Более того, с увеличением популярности новых социальных сетей и в целом активной интернетизации всех сфер жизни в стране наблюдается резкий рост объёма потребляемого трафика. Это, в свою очередь, приводит к возрастанию нагрузки на сетевую инфраструктуру операторов. При этом стоимость услуг не увеличивается пропорционально росту объёма потребляемого трафика, а вся нагрузка ложится на операторов связи, что сильно ограничивает их в инвестиционных возможностях.

Сейчас Казахстан находится в топе по объёму мобильного трафика. По данным iKS-Consulting, показатель в 2022 году составил 13,9 ГБ в месяц на пользователя. Для сравнения: в странах Северной Америки (мы намеренно приводим в пример именно этот крайне развитый регион) уровень потребления трафика составил всего 5,6 ГБ в месяц на человека. Даже без учёта внедрения 5G мобильный трафик в Казахстане рос с темпами от 60% в 2019-м до 21% в 2022 году, и этот тренд продолжается. А это колоссальная нагрузка на мобильные сети 4G/5G.

В целом рост трафика наблюдается во всём мире, и, по мнению международных экспертов, инфраструктура может быть не готова к взрывному росту объёма передачи данных. По подсчётам Ericsson, за последние два года потребление мобильного интернета в мире выросло вдвое. Общий глобальный мобильный трафик данных, за исключением трафика, генерируемого фиксированным беспроводным доступом (FWA), достиг 93 ЭБ в месяц в конце 2022-го, и, по прогнозам, вырастет в 3,5 раза, до 329 ЭБ в месяц в 2028 году. Подобное увеличение объясняется взрывным ростом объёмов просмотра людьми видеоконтента. Сейчас доля видео составляет 70,9% от ежемесячно потребляемого мобильного трафика, к 2027 году она станет ещё больше — почти 80%.

По мере роста трафика и увеличения нагрузки необходимо вкладываться в развитие инфраструктуры, а при заниженных тарифах это нереально. Соответственно, едва ли можно требовать улучшения качества интернета. Простой пример: в Казахстане на 1 млн человек приходится около 526 базовых станций. Для сравнения: в Южной Корее на 51 млн населения приходится 1 млн базовых станций 4G, то есть около 19,6 тыс. базовых станций на 1 млн человек. В КНР на 1,4 млрд населения приходится порядка 6 млн базовых станций 4G, это около 4,5 тыс. базовых станций на 1 млн человек. Разрыв очевиден, и вполне понятно, в какую сторону нужно двигаться.

Между тем в мире наблюдается серьёзный рост цен на закупаемое операторами «железо» и на необходимое телекоммуникационное оборудование. Согласно опросу, 85% операторов в мире сообщают, что в последнее время у них были срывы сроков выполнения проектов из-за проблем с цепочкой поставок. Одно из ключевых последствий кризиса цепочки поставок — стремительный рост стоимости нового оборудования. Инфляционное давление привело к тому, что операторы связи столкнулись с ростом затрат на всё сетевое оборудование на 11%–30%.

Таким образом, сегодня заниженные тарифы в РК являются якорем, тормозящим развитие телекоммуникационного рынка, и основной причиной снижения качества доступа к интернету.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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