«Тауман приближается?». «Назарбаевская версия истории нефтяной промышленности Казахстана». «Как правительство раз за разом игнорировало поручения Токаева». «Шантаж? Манипуляция? Или ещё что-то?». «Истоки казахского либерального национализма»

Сетевой Казахстан 6 декабря 2023г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК – «Тауман приближается?» — У меня нет доверия к такому жанру, как мемуары. Да, они в определенной мере интересны для почитателей того или иного известного деятеля, да, в них открываются неизвестные для широкого круга подробности и детали жития-бытия автора. Но, как правило, не более того: ибо мемуары — это личная, субъективная трактовка своего жизненного пути. А человеку свойственно ошибаться в оценке себя любимого, и не признавать публично свои ошибки и просчеты. И новая книга экс-елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА «Моя жизнь. От зависимости к свободе» — не исключение. Сразу скажу — название книги не удачное — Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей — двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Байкен.

VLAST . KZ . «Назарбаевская версия истории нефтяной промышленности Казахстана» — Нефтяная история Казахстана начинается с Каспийского региона, когда в 1899 году, во времена российского царского правления, нефть хлынула из месторождения Карашунгул. В последующие годы российские и западные инженеры основали добывающие компании и предприятия в Эмбинском районе, пока большевистская революция не привела к национализации нефтяных месторождений. Вкратце, это первая глава нефтяной истории Казахстана. Продолжая строить идентичность страны вокруг своей фигуры, бывший президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ написал 700-страничную автобиографию, в которой он не без ошибок и упущений рассказывает о нефтяной промышленности страны. Назарбаев отмечает, что Альфред Нобель из семьи нефтяных бизнесменов, известной как «Братья Нобель», был одним из первых нефтяников, посетивших Казахстан. «Да, не удивляйтесь: оставивший в истории свое имя завещанной для потомков премией Нобель начинал свою предпринимательскую деятельность в нашей степи», — пишет бывший президент. Он ошибся примерно на 25 лет и несколько сотен километров.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Истоки казахского либерального национализма» — Итак, мы все еще являемся носителями советского ДНК, где потребность в восстановлении своей идентичности вполне органично уживается с ощущением своей вторичности. Даже очень самодостаточная часть общества считает, что Россия – большая, а мы маленькие. Маленькие в чем? По территории, по населению? Но есть немало государств с гораздо более скромными территориями и демографическими показателями, но их голос более, чем влиятелен во всем мире. Например, те же Австрия, Бельгия, Гонконг, Израиль или уж совсем крохотный Сингапур. Мы чувствуем себя маленькими потому, что все еще ощущаем себя колонией, пусть и бывшей. Нам внушали почти сто лет, что мы осколки архаичной кочевой цивилизации, что у нас не было своей государственности, письменности и даже культуры. Мы маленькие внутри себя. Мы – нация-женщина, живущая с мужем-тираном по принципу – бьет, значит любит.

365 INFO . KZ . «Как правительство раз за разом игнорировало поручения Токаева — Бисенбаев» — Известный историк и журналист Асылбек БИСЕНБАЕВ привел почти десяток примеров — поручений Токаева по борьбе с инфляцией, которое правительство проигнорировало полностью — Вот просто последовательность поручений (привожу выдержки из выступлений президента) президента Токаева по развитию АПК и ценам, на которые правительство даже не реагирует.

CARAVAN . KZ . «Сначала испытают на собачках: Минторговли не будет резко отпускать контроль за ценами» — Правительство страны решило отпустить контроль за ценами на социально значимые продукты питания (СЗТП).Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции Айжан БИЖАНОВА на прошлой неделе. С Нового года минторговли откажется от установления предельных цен на девять товаров, которые на 100% обеспечены отечественным производством: соль, мука, рожки, гречка, рис, хлеб, молоко, картофель, яйца. Затем, по ее словам, с июля 2025 года, может быть, откажутся от предельных цен на остальные 10 товаров. Это морковь, лук, капуста, масло подсолнечное и сливочное, говядина, мясо курицы и молочка.

TIME . KZ . «Шантаж? Манипуляция? Или ещё что-то?» — Экспаты из АО “АрселорМиттал Темиртау”, уходя из Казахстана, решили громко хлопнуть дверью. Те, кто еще не знал, что ставленники Лакшми МИТТАЛА зачастую создавали социальную напряженность в Карагандинской области, могут убедиться сейчас в этом на конкретном примере. Накануне анонсированного правительством завершения сделки по возврату предприятия государству и передаче его отечественному инвестору выяснилось, что компания прекратила переводить пенсионные и медицинские отчисления своих работников в соответствующие фонды! А виноватым за свой правовой беспредел хочет выставить казахстанского подрядчика, который пытается взыскать с “инвестора” свои деньги, причитающиеся по неисполненным “АрселорМитталом” договорным обязательствам.

«Больше денег для вечных проблем» — В столице грядет повышение тарифов на водопользование — не прошло и полгода. Почему? Действующий тариф и тарифная смета ГКП “Астана су арнасы” (АСА) были утверждены приказом департамента комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики 22 июня 2023 года. Но водокомпании, как теперь выясняется, этого оказалось мало: в уполномоченный госорган представлена заявка на увеличение стоимости услуг. И во вторник состоялись общественные слушания по этому вопросу.

GOLOS — NARODA . KZ . «Казахстанские подростки склонны к подражанию бандитам – психолог о влиянии сериала «Слово пацана»» — Миллионы зрителей со всего постсоветского пространства охвачена просмотром нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Несмотря на возрастное ограничение к просмотру 18+, картина заинтересовала и несовершеннолетних детей. Корреспондент «Голос народа» побеседовала с психологом о том, как сериал о преступной группировке может оказать влияние на казахстанских подростков. Психолог Екатерина ГРЕЧАННИКОВА считает, что возрастающий интерес к сериалу со стороны подростков может негативно повлиять на формирование их личностей из-за массового подражания.

TENGRINEWS . KZ . ««Они плохо выговаривают казахские слова». Какие схемы обмана «работают» в нашей стране» — Какие новые способы обмана придумывают финансовые мошенники в Казахстане? Почему люди до сих пор верят в звонки от «сотрудников банков/полиции» и в истории об «авариях с дочерью или сыном»? При чем здесь события в Украине и футбольный матч между сборными Казахстана и Словении? Может ли злоумышленник взять кредит на другого человека, зная только данные его удостоверения личности? Как ударения в словах помогают вычислять преступника? И что сегодня нужно знать, чтобы не оказаться той самой жертвой?

LITER . KZ . «Запрет на смартфоны в школах: полезное или вредное нововведение?» — Гаджеты – неотъемлемая часть повседневной жизни не только взрослых, но и детей различного возраста. Практически каждый казахстанский школьник пользуется смартфоном. Бывает, ученики злоупотребляют возможностями телефона и учеба остается на втором плане. Да и современная система образования диктует свои правила: школьники и телефоны на уроках – неприемлемое сочетание. Верно ли такое утверждение? Что думают учителя и родители касательно запрета на использование смартфонов на занятиях, выяснила журналист…

ZAKON . KZ . «На севере Казахстана устраняют последствия непогоды и готовятся к морозам» — Астана за несколько часов превратилась в сплошной каток. В Караганде, Костанае и в Акмолинской области – ситуация не лучше. А вот жителям Актау синоптики сегодня обещают до +12 градусов. Корреспонденты Zakon.kz поделились информацией о погодных аномалиях в своих регионах.

FORBES . KZ . «Чем казахстанцы из списков Forbes владеют в России» — В 2022-2023 годах на казахстанском рынке произошло несколько заметных сделок: Владимир Ким нашел соакционера для «Казфосфата», компания Тимура Кулибаева вышла из числа бенефициаров «Қамқор Локомотив» и «Қамқор Вагон», семья Клебановых вместе с российским миллиардером Василием Анисимовым продала Степногорский горно-химический комбинат, разрабатывающий участки казахстанского месторождения урана Будёновское. Эти сделки объединяет то, что во всех случаях покупателями выступили российские компании и предприниматели. В продолжение темы Forbes.kz решил сделать «обзор наоборот» и включить в него активы, которыми участники казахстанских списков Forbes владеют в России. История оказалась, скорее, не про покупки, а про продажи.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.