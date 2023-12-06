Война Миров. Венесуэло-гайанская схватка за Эссекибо

В Южной Америке может начаться своя война за испанское наследство

На карте мира появился еще один очаг напряженности – это регион Эссекибо. Территория не всегда является ценностью сама по себе.

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Эссекибо в XIX стал интересен после того, как там нашли золото и алмазы. В XXI веке спор возобновился из-за разработки нефтегазовых месторождений. По слухам, углеводородов там очень много. В общем, руководство Венесуэлы вспомнило, что когда-то более 60% территории Гайаны принадлежало испанской короне, а значит законный наследник всего этого Каракас. Вот и на референдуме 3 декабря 95% проголосовавших (явка свыше 50%) считают, что штат Гайана-Эссекибо – это составная часть Венесуэлы. В Гайане с таким поворотом категорически не согласны.

Когда-то Эссекибо входил в испанское вице-королевство Новая Гранада с административным центром в Боготе. Из современных государств там были Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Панама, части Гайаны, Перу и Бразилии. С завершением испанского колониального владычества в Южной Америке Венесуэла с захватившей Эссекибо Великобританией спорила вяло.

Всплеск территориальных споров произошел только в конце XIX века, из-за обнаруженных месторождений россыпного золота. Международный арбитраж на Парижской конференции 1899 года завершился в пользу Британской империи. Было еще Женевское соглашение 1966 года между Венесуэлой и Великобританией – до провозглашения независимости Гайаны – которое и в Каракасе, и в Джорджтауне трактуют в свою пользу.

В свое время Уго Чавес добавил на флаг Венесуэлы восьмую звезду, которая символизирует в реальности не существующий штат Гайана-Эссекибо. Теперь к теме территориальных претензий обратился Николас Мадуро.

Формулировки на референдуме 3 декабря были очень витиеватые и насчитывали пять вопросов. Ключевой звучал так: «Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо и разработкой ускоренного плана комплексной помощи нынешнему и будущему населению этой территории, который включает, среди прочего, предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом, в результате чего указанный штат будет включен в состав территории Венесуэлы?» Участники референдума ответили «да».

Обострение темы территориальных претензий имеет как внутреннее, так и внешнее измерение. С 2005 года из-за санкций США добыча нефти в Венесуэле упала в 5-6 раз. А вот Гайана в период президентства Дональда Трампа стала наращивать нефтедобычу и увеличивать поставки в Штаты. Каракасу категорически не нравится новый и весьма перспективный конкурент. Особо большие планы на Эссекибо у ExxonMobil.

В октябре 2022 года «ExxonMobil» сделал два важных нефтяных открытия на шельфе, которые полностью входят в 200-мильную экономическую зону Гайаны, а заодно и в зону Эссекибо, если ее географию рассматривать отдельно. Оценочные запасы нефти в Гайане превосходят аналогичные показатели ОАЭ, то есть объемы очень серьезные.

После ExxonMobil разрешение на разведку на шельфе получила канадская компания CGX Energy. А в октябре 2023-го права на разработку нефтяных месторождений правительство Гайаны предоставило еще семи ТНК, включая China National Offshore Oil Corporation (Китай), QatarEnergy (Катар) и Total Energies (Франция).

Венесуэла ответила на это консультативным референдумом. С внутриполитической точки зрения Николас Мадуро укрепил свои позиции. Потому что регион Эссекибо неотъемлемой частью страны считает большинство не только сторонников действующего президента, но и оппозиционеров.

В 2024 году в Венесуэле президентские выборы, на которых Мадуро будет противостоять Мария Корина Мачадо, весьма популярный лидер. Тот факт, что она выступила против референдума, существенно подрубил ее позиции. Кроме территориальных претензий к Гайане у действующей венесуэльской власти серьезных козырей нет. Экономика в плохом состоянии, дефицит потребительских товаров и лекарств, преступность ужасающая. США вроде начали ослаблять санкции ради поставок тяжелой венесуэльской нефти на американские НПЗ (нужна для производства той же солярки), но Гайана по прогнозу уже в 2027 году может заместить Каракас (ее нефть тоже тяжелая).

Сама по себе угроза войны Венесуэлы с Гайаной выглядит маловероятной. Пусть вооруженные силы Кооперативной Республики Гайаны составляют всего 2 батальона, ибо население страны чуть за 800 тысяч человек (в Венесуэле 29 млн), но у Каракаса при таком раскладе не будет союзников. Джорджтаун поддержат США и Бразилия, возможно, что и военной силой.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной – это не совсем латиноамериканские разборки в традиционном понимании. Венесуэла – это типичное государство Латинской Америки с большинством населения из креолов (потомки европейцев) и метисов, которые говорят на испанском языке, а по вероисповеданию являются католиками. А вот в Гайане 43% населения – это потомки выходцев из Индии, из-за чего 31% верующих составляют индуисты, официальный язык в этой стране английский.

«Боливарианская революция» в Венесуэле закончилась фиаско из-за того, что режим Уго Чавеса смог предложить новую социальную повестку в виде бесплатного жилья для малоимущих слоев населения, различные пособия и льготы, но ничего не сделал в экономике. Даже сельское хозяйство никаких специальных программ по развитию не увидело, не говоря уже о металлургии или машиностроении. Все свелось к проеданию и перераспределению нефтедолларов, а сам этот пирог за неполные пятнадцать лет уменьшился в пять раз.

В случае СВО по возвращению Эссекибо у Каракаса нет такого козыря, как наследие великой исчезнувшей цивилизации у Кремля. Москва смогла использовать запасы советского оружия и боеприпасов, а недобитые «эффективными менеджерами» заводы, способные работать на оборону, сегодня перегружены заказами. У Николаса Мадуро ничего промышленного за душой нет. Разумеется, имеющиеся в наличие запасы вооружения (в том числе российского) и 6 дивизий расправятся с Гайаной, но что делать с неизбежным усилением санкций и возможным участием внешних вооруженных игроков?

Сам по себе референдум в Венесуэле является продолжением мышления в духе сырьевой нефтяной парадигмы. Раз отдача от «черного золота» внутри страны упала, то хорошо бы захватить дополнительные территории, с помощью которых нефти станет больше. А потом начинается тупик, поскольку реальных вариантов взять регион Эссекебио под контроль у Каракаса нет.

Второй момент разворачивающихся событий лежит в общей дестабилизации ранее сложившейся мировой политической и хозяйственной системы. Формула «купите две войны и получите третью в подарок» работает, поскольку исчезла точка равновесия. Законы политологии гласят, что когда происходит одно маловероятное событие, то шансы на появление другого маловероятного события резко повышаются.

В новейшей истории принято вести отсчет маловероятных событий от возвращения Крыма в состав России, поскольку Владимир Путин как крайне осторожный политик не должен был санкционировать подобную операцию. Потом избрание Дональда Трампа президентом США, война на Украине, далее чрезвычайно успешная военная операция ХАМАС, на которую Израиль отвечает очень жестоко для гражданского населения Сектора Газа. В Африке войны, в том числе с геноцидным оттенком, вообще не прекращаются, а тут и на Южную Америку пошли деструктивные импульсы.

Гайана с момента обретения независимости жила бедно, но честно. Военных переворотов в ее истории не было, традиционно придерживалась левой ориентации, дружила с СССР, даже был президент-выпускник РУДН имени Патриса Лумумбы Бхаррат Джагдео. В 2022 году из-за нефтедобычи страна по темпу роста ВВП вышла на первое место в мире – 62%. Коррупция в стране есть, поэтому от того, как станут распределяться нефтедоллары, будет многое зависеть в плане общественно-политической и социальной устойчивости.

Нефтяные ТНК, безусловно, активно займутся внутриполитической повесткой в Гайане. Претензии на Эссекибо со стороны Венесуэлы им тоже не нравятся, потому что у западных нефтяных магнатов отношения с «боливарианцами» как-то не заладились. Но и Каракас им в меру сил проблемы создавать будет. Регион оказался слишком богатым, чтобы безучастно смотреть как на его природных богатствах другие игроки наживают сверхприбыли.

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