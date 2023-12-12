Саммит ЕС – Китай: стремление сохранить товарооборот

Пекин и Брюссель имитируют реанимацию двусторонних связей

После четырехлетнего перерыва Китай и Евросоюз восстановили формат очных контактов первых лиц – в Пекин с официальным визитом прибыли председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Первоначальный график визита был сокращен: стороны успели обсудить все судьбоносные вопросы за один день. Глава Еврокомиссии в текущем году уже была в Пекине, а потому стороны могли провести своеобразную «сверку часов». Оценить, насколько Евросоюз провел работу над ошибками за истекшие месяцы.

Во время весеннего визита фон дер Ляйен в Пекин обозначила политические условия экономического сотрудничества: китайские элиты должны занять прозападную позицию в конфликте Вашингтона и Москвы. Но сами торгово-экономические ограничения в отношении Китая появились задолго до этого: еще в 2021 году ЕС отказался от ратификации Всеобъемлющего соглашения об инвестициях с КНР. А потому появляются вполне обоснованные подозрения, что ЕС просто ищет предлог для введения все новых и новых торговых барьеров для китайских производителей.

А тем временем набор проблем в экономических отношениях Китай – ЕС постепенно увеличивается. Относительно новая претензия со стороны Брюсселя – государственные субсидии Китая собственным производителям электромобилей. Отчасти эти субсидии схожи с принятым в США «Актом о сокращении инфляции», также поддерживающем «зеленую» повестку.

Денег на собственные дотации для промышленности у Евросоюза нет. Значительная часть бюджета ЕС и отдельных стран-участниц ушла на финансирование Украины и на компенсации гражданам и бизнесу выросших счетов за электроэнергию. Поэтому еврочиновники могут лишь упрекать Вашингтон и Пекин в недобросовестной конкуренции.

Пока Китай является бенефициаром переноса энергоемких производств из стран ЕС. «Подыгрывает» Брюсселю в «зеленой повестке», но сам перед собой не ставит чрезмерных целей по декарбонизации. Долгосрочные задачи по выравниванию уровня технологического развития китайская элита постепенно выполняет, и, как следствие, занимает новые высокотехнологичные товарные ниши. В горизонте десятилетия (к 2030 году) лидерство западных стран практически исчезнет.

Однако в вопросе экспорта китайских электромобилей в ЕС могут ввести санкции, чего и хотел бы избежать Китай. В силу этого китайская сторона рассматривала саммит как возможность урегулировать отношения в торговой сфере путем взаимных уступок. Евросоюз, наоборот, оценивает любые торговые контакты сквозь призму снижения критической зависимости от Китая в наиболее значимых технологических сегментах. В этой стратегии он повторяет шаги Вашингтона по сдерживанию экономического и технологического развития Пекина.

В итоге прорыва в переговорах не получилось. Европейская сторона в очередной раз выставила Китаю список ультимативных требований: от прекращения государственного субсидирования производства электромобилей, до присоединения к санкционному режиму против России. Ответственность за риски эскалации вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море ЕС тоже почему-то возлагают исключительно на Китай, и никак не реагирует на откровенно провокационные действия США в этом регионе мира.

Выполнение подобных политических требований станет для Китая ловушкой – за ними последует новый набор условий. Так что Пекину легче сразу пресечь подобный шантаж. Введение ограничений на экспорт китайской продукции потребует некоего ответа – ведь по сути Еврокомиссией под сомнение ставится экономический суверенитет страны.

Для Европейского союза Китай выступает в качестве одного из основных торговых партнеров – двусторонний товарооборот составляет более 800 миллиардов долларов, причем, это преимущественно импорт из Китая в Евросоюз. Однако вовлечение Брюсселя в санкционные войны с Китаем может спровоцировать торговый спад. Действия Еврокомиссии могут привести к еще большему росту торгового дефицита.

При этом Пекин понимает ограниченность возможностей Евросоюза противостоять давлению Вашингтона. Уже неоднократно высшие должностные лица Китая призывали Евросоюз и отдельных европейских лидеров продемонстрировать самостоятельность внешнеполитического курса. Однако реальной автономии в принятии решений функционеры ЕС так и не продемонстрировали.

Вот и в этот раз Пекин в уже дежурном режиме призвал Евросоюз к восстановлению внешнеполитической самостоятельности и отказу от менторского тона в отношении других геополитических игроков. Особую обеспокоенность Китая вызывает то обстоятельство, что ЕС позиционирует его как «системного конкурента» в программных документах. И это при том, что Китай нацелен исключительно на расширение товарных потоков в Европу.

Пекин пытался выстраивать стратегическую линию в отношении Старой Европы на основе контактов именно с национальными правительствами. Предполагалось, что именно национальные элиты будут в большей степени руководствоваться прагматическими интересами, а не идеологическими штампами. Фактически на товарооборот с ЕС «завязан» китайский проект «Один пояс – один путь». А на прошедшей неделе Италия заявила о выходе из проекта. Теперь Китай будет вынужден корректировать всю свою доктрину взаимодействия с ЕС, исходить из ограниченности суверенитета европейских государств.

Для Казахстана постепенное ухудшение экономических отношений Китая и Евросоюза несет несколько рисков:

Во-первых, сдерживание экономического роста Китая неэкономическими инструментами – это и удар по поставщикам сырья. Текущий спад цен на нефть во многом обусловлен сокращением ее потребления промышленным сектором Китая. Аналогичная ситуация может наблюдаться и на рынках металлов.

Во-вторых, спад двусторонней торговли ЕС и КНР может оказать большое влияние на реализацию транспортно-логистических проектов на постсоветском пространстве. Фактически без грузов из Китая они могут стать долго окупаемыми. Снизится инвестиционная привлекательность таких проектов. Если ЕС начнет вводить санкции против китайских компаний, то и смысла в расширении логистической инфраструктуры не будет.

Альтернативное направление для товаров – в страны Ближнего Востока, — существенно меньше и не может полностью компенсировать европейский рынок.

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