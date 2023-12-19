Алькен Темирбулатов: «Источником власти является не народ, а частная собственность» 19.12.2023 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 367 0 Доктор экономических наук Алькен Темирбулатов о том, что для страны важно вернуть всё ценное из украденного и бездумно выброшенного Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Нефть надо использовать с умом, но у нас правительство Если без госрасходов, то все неплохо Голосуй за АЭС или замерзнешь! Путь Кунаева и свобода Назарбаева До 31 декабря произведения искусств декларировать не надо