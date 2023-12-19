Бишимбаев нашел двойника убитой супруги, ООН вынес решение против Казахстана и что нельзя Яндексу в Казахстане

Обзор Telegram и Youtube каналов

В Telegram и YouTube-каналах неспокойно — в прошедшие выходные алматинские полицейские перешли на усиление из-за возможных митингов 16 декабря. Тут и годовщина Жанаозенской трагедии, и Желтоксан, и Кантар… На площади Республики члены Демократической партии требовали остановить политическое преследование активистов.

А весь Казахстан с трудом преодолевает внезапные морозы и снегопады. Непогодится по всей стране – многокилометровые заторы фур на границах, из снежных заторов эвакуировали более 5 тысяч человек, отменяются движения поездов, у борта Qazaq Air по маршруту «Астана – Актобе» не завелся двигатель. Снегопады, гололед, мороз и вновь потепление… Депутат из ЗКО пожаловался на старую технику в аэропорту Уральска: с конца ноября по декабрь в этом международном аэропорту свыше 20 авиабортов не смогли взлететь и приземлиться.

Ну, а от сплошных форс-мажоров в коммунальной сфере — голова кругом у всех. Но, как пишут «телеги», в правительстве настаивают на том, что замерзающие города — это не из-за аварий: произошли «технологические нарушения».

Пока страна дрожит от холода, блогер Азамат Сарсенбаев передал найденную им пару фламинго алматинскому зоопарку. В процессе транспортировки выжил только один.

Обсуждают «телеги» и введение единого часового пояса – его планируют установить в марте 2024 года. Документ уже есть в публичном обсуждении – он там будет до 22 декабря. На час назад переведут часы все регионы, кроме западных – будем на час ближе к Лондону и на час дальше от Пекина. Хотя и тут оказались противники – ТГ сообщают, что жители ВКО обратились в сенат. Они против переводя время на час назад, т.к. уверены, что это нанесет ущерб их здоровью.

В Казахстане отметили День энергетика, но никто праздника не заметил. За энергетикой будущее, но праздновать пока нечего – сплошной кризис сферы.

Расскажем и о других новостях…

Скатертью дорога?

«ABISHEV ANALYTICS» – 9 490 подписчиков на это неделе

Только ли временем, износом инфраструктуры можно объяснить кризис системы ЖКХ? Нет, убежден политолог Газиз Абишев. Кадровый кризис — одна из причин этого кризиса.

«Депутат Кучинская совершенно правильно говорит, что проблемы с ЖКХ связаны не только с износом инфраструктуры, но и с острым дефицитом технических кадров. Мы ТГ постоянно делаем акцент на этой проблеме. Стране не просто угрожает кадровый кризис. Она уже вступила в эпоху тотальной депрофессионализации во всех отраслях на всех уровнях», — делает вывод телеграмер.

Но дело не только в низком качестве образования и неконкурентоспособных зарплатах, о которых говорит депутат, добавляет он. В силу ряда причин Кучинская не может назвать все значимые аргументы — о них в нынешней ситуации даже опасно говорить.

«Не понимающие всей катастрофичности происходящего, занимающиеся самоуспокоением, накручивающие себя благородные граждане съедают любого несогласного, благо соответствующий хайпо-буллинг хорошо конвертируется в фейсбучную славу принципиальных борцов и анестезирует от суровой реальности. Но факт остаётся фактом: каждый раз после специфических выступлений отдельных депутатов и общественных деятелей несколько профессионалов своего дела по всему Казахстану решает собирать наконец чемоданы и переезжать в другие страны в поисках лучшей доли. В стремлении сохранить достоинство, вернуть возможность расти без стеклянных потолков, восстановить уважение к себе просто как компетентному специалисту в конкретной сфере, без необходимости ежедневно что-то кому-то доказывать», — пишет Абишев.

Вывод: в ближайшие годы Казахстан ожидает массовый исход специалистов. Могут «доуехать» те, кто ещё не уехал, пишет он.

«В основном, но не только в известном направлении, но в Европу, США и другие развитые страны тоже. Причём, без привязки к конкретной этнической идентификации. Относящие себя к казахам и ими являющиеся конкурентоспособные кадры мотивированы не меньше других. «Скатертью дорога», — будут кричать им вслед те, кто совершенно не будет отвечать ни за какие последствия для среднего уровня жизни простого народа. Которые не понимают общественной механики и не будет знать, кого надо винить в проседании кадрового потенциала страны, но будет чувствовать это проседание в ежедневной рутине», — предупреждает политолог.

Он убежден, что в этой ситуации большая ответственность лежит на национальной элите — не в этническом, но в политическом смысле этого слова, на умных людях, которые должны понимать, к чему всё идёт.

«Нужно предпринимать реальные усилия для сохранения Казахстана в качестве конкурентоспособного, ну или хотя бы более-менее технически устойчивого государства. Большой надежды на политиков нет, там зачастую тактические соображения по аппаратному весу, карьерному росту, конвертируемому в деньги и положение публичному капиталу — стоят выше стратегических соображений сохранения технической состоятельности страны», — заключает эксперт.

И это пройдет…

«Данияр Ашимбаев» – 8 080 подписчиков на этой неделе

Политолог замечает: 16 декабря отмечается в этом году очень скромно.

«Праздник остался государственным, но перестал быть национальным, главным. И это, наверное, правильное решение президента», — пишет телеграмер.

Автор называет причины этому. Над Днем независимости постоянно висит память о событиях 1986 года, пишет он. Во-вторых, «старая тема, о том, что независимость, мол, провозгласили последними, а это не так — некоторые вообще не стали провозглашать, даже Россия. И Союз фактически был закрыт несколько позже — после Алма-Атинского саммита и юридически его существование скрепило решение ВС СССР за подписью нашего уважаемого Ануара Алимжанова». И, наконец, популярная у властей идеологема о «многовековой борьбе за независимость» не очень подтверждалась историей.

Политолог пишет, что в итоге такая карма «упорно бомбила по юбилеям независимости, каждый из которых был отмечен острым политическим кризисом».

Хотя события 1986, 2001, 2011 и 2022 годов, по его мнению, были проявлениями борьбы за власть, прикрытой толпой-массовкой.

«Мне кажется, движущей силой нашей истории всегда было больше желание ничего не менять, чем бороться за реформы или независимость. В современном мире быть оазисом стабильности дано очень немногим», — дипломатично завершает он.

Инсценировка Бишимбаева

«PRESS.KZ» – 3 564 подписчика на этой неделе

Новые шокирующие подробности убийства супруги экс-министра Бишимбаева — Салтанат Нукеновой, сообщает Telegram-канал. О деталях того рокового дня авторам рассказал дядя погибшей женщины. В интервью Темиргали Ахату бывший аким Павлодара Кайрат Нукенов поделился своими подозрениями о том, что Бишимбаев планировал выдать подставную девушку за свою супругу. Как стало известно, он снял с Салтанат украшения, вызвал в ресторан похожую на нее девушку, затем его брат привез из дома одежду убитой. Он предполагает, что в таком виде двойник Салтанат должна была «засветиться» перед камерами видеонаблюдения.

Следствие по этому беспрецедентному по жестокости уголовному делу еще продолжается. Ввиду широкого резонанса, МВД, который контролирует ход расследования, ведомство не комментирует его ход.

Хорошая новость для клиентов такси. Агентство по защите и развитию конкуренции завершило антимонопольное расследование в отношении Яндекс Такси. Теперь оно не сможет завышать цены больше чем в три раза во время высокого спроса. ТГ сообщает, что компанию привлекли к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, а именно за навязывание услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин и за непредоставление информации антимонопольному органу. К тому же агрегатор обязали улучшить приложение для повышения прозрачности формирования тарифа с приведением обоснований его повышения.

«В условиях максимального спроса, например, в непогоду или праздничные дни, тарифы не будут завышать больше чем в три раза. Выше данного уровня будет не более 5% поездок в квартал. Также будет введен обновленный тариф «Вместе» — он даст возможность заказать такси за более низкую стоимость даже в самый пиковый спрос, пишут телеграмеры.

В компании также пройдет аудит алгоритмического ценообразования. В завершении всего

«Яндекс такси на добровольной основе внес 3 млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана», — пишет ТГ.

… и по стабильному курсу

«Черный лебедь рак и щука» – 3 157 подписчиков на этой неделе.

Telegram-канал продолжает тему и сообщает, что Яндекс Такси, помимо прочего, предписано ввести еще ряд нововведений:

⎯ отменить взимание комиссии, если заказ двукратно превышает базовую стоимость поездки;

⎯ ввести дополнительную бонусную программу для водителей;

⎯ ввести тариф «Детский» для заказа авто с детским креслом.

А Агентство внесет поправки в законодательство, которые позволят работать напрямую с «Яндексом» — без таксопарков. ТГ напоминает, что расследование в отношении «Яндекса» инициировано в начале 2022 года из-за роста числа жалоб на повышение цен. Позднее в АЗРК заявляли, что компания берет с водителей комиссию около 20%. Телеграмеры сообщают, что в 2023 году «Яндекс» перенес в Казахстан серверы, обслуживающие домен Yandex.kz и сервисы «Яндекс Go», на базе которого работает «Яндекс Такси».

«По данным adata.kz, в уходящем году компания выплатила более 8 млрд тенге налогов, рост составил 262,6%. Зарплатный фонд при этом составил около 5 млрд тенге», — пишут авторы ТГ.

Яндекс Такси. (Фото/gov.kz)

И какой курс держит доллар? Телеграмеры сообщают, что курс тенге в 2024 будет на уровне 470 тенге. Во всяком случае такой прогноз делает Евразийский банк развития – он опубликовал Макроэкономический прогноз для шести государств-участников.

«Аналитики Банка ожидают, что динамика ВВП стран региона будет близкой к траектории сбалансированного роста. Прирост ВВП на 2024: в Армении — 5,7%, Беларуси — 2%, Казахстане — 5%, Кыргызстане — 4,5%, России — 1,5% и Таджикистане —7,3%», — пишет ТГ.

Что касается прогноза по Казахстану, то после увеличения экономики Казахстана на 4,8% в 2023 году, можно ожидать ускорения темпов роста ВВП до 5% в 2024-ом. Этому будет способствовать высокая инвестиционная активность и снижение процентных ставок. «Диверсификация экономики формирует предпосылки для ее ускорения в 2025–2026 годах, что выведет Казахстан в лидеры среди стран-участниц ЕАЭС по темпам экономического роста. Аналитики ЕАБР ожидают инфляцию в Казахстане 7,1% и считают, что Нацбанк продолжит снижение базовой ставки с приближением ее значения к 10% годовых к концу 2024.Курс тенге в среднем прогнозируется на уровне 470 тенге за доллар», — цитируют прогноз авторы ТГ.

Цена воли — $63 млн

«Kozachkov offside» – 90 497 подписчиков на этой неделе

Авторский ТГ рассказывает о ходе нового судебного расследования, которое привлекает внимание в т.ч. баснословными суммами взяток. Хотя кого сегодня этим удивишь?!

«Тихо и незаметно начался суд по делу Карима Кокрекбаева, экс-акима Жамбылской области, бывшего руководителя КТЖ, обвиняемого в получении взятки в размере 800 тысяч долларов», — пишет телеграмер.

Карим Кокрекбаев. (Фото/tengrinews.kz)

По его данным, следствие считает, что высокопоставленный чиновник получил взятку, будучи руководителем РГУ «Казсельзащита». Крупную сумму ему передал руководитель ТОО «Bazis Construction Infr» Андрей Поплавский. Эта компания в 2022 году заключила с «Казсельзащитой» контракты на очень привлекательную сумму — 63 млрд тенге.

Фото/c ТГ Kozachkov offside

Помимо Кокрекбаева и Поплавского, на скамье подсудимых оказался замруководителя «Казсельзащиты» Адилет Ахатаев — он тоже решил подзаработать и теперь подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Дело рассматривает судья Айгюль Касенова. Процесс идет в Алматинской области, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Подсудимый Кокрекбаев, попросил суд об участии присяжных заседателей.

«Подсудимым грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет без права на УДО. Либо штраф — от 40 до 64 млн долларов на брата», — сообщает журналист.

Очевидно, что это неподъемная сумма для чиновников, но штрафы таких размеров все же назначают. Суды, конечно, знают больше, чем мы.

ООН за кандидатов

«BES.media» – 21 651 подписчик на этой неделе

Telegram-канал отмечает, что Россия в поздравлении с Днём независимости вновь заявила о территориальной целостности и политики невмешательства во внутренние дела Казахстана. Это было отмечено при поздравлении представителей Посольства России в Казахстане. Дипломаты напомнили: РФ поддерживает целостность государства и не вмешивается во внутренние дела страны.

«Россия — сосед, союзник и интеграционный партнёр Казахстана, поддерживает осуществляемые в республике преобразования, руководствуясь принципами взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела», – говорится в поздравлении.

В посольстве считают, что опыт государственного строительства Казахстана уникален. За небольшой по историческим меркам период, создано демократическое, многонациональное, экономически развитое государство, занявшее видное место на международной арене, отмечают телеграмеры.

ТГ также сообщает, что в Казахстане предложили создать институт коллективного иска.

Сам проект закона можно изучить на портале «Открытые НПА» — «О внесении изменений в законодательство РК по вопросам конкуренции». Среди прочего в нем предлагается внедрить институт коллективных исков, который предназначен для компенсации ущерба, причинённого потребителям антиконкурентными практиками. Группа потребителей сможет обратиться в суд с иском о возмещении убытков, если их права были нарушены субъектами рынка в области защиты конкуренции. Группа должна включать не менее 10 человек и может предъявлять требования в защиту интересов всех участников, включая тех, кто не знал о нарушении. Внедрение этой модели предполагает, что все пострадавшие получат уведомление о судебном процессе. Если они не отказываются письменно, то автоматически включаются в коллективный иск и могут требовать компенсацию ущерба, даже не участвуя лично в судебном процессе, объясняют телеграмеры.

Авторы публикуют новость, которая не была отмечена в других Telegram-каналах.

КПЧ ООН вынес решение против Казахстана по снятию с выборов в депутаты мажилиса Аси Тулесовой из-за расхождения в декларации на 78 тиын. Также решение вышло и по снятию с выборов общественниц Фатимы Джандосовой и Асель Нургазиевой.

Ася Тулесова. (Фото/BESmedia)

Комитет по правам человека ООН вынес решение по жалобе этих трёх кандидатов в депутаты на выборах 2016 года и рекомендует изменить избирательное законодательство. Общественницы обратились в Комитет по правам человека ООН с жалобой, что их кандидатуры сняли с предвыборной гонки из-за незначительных расхождений в декларациях о доходах. Расхождения, по их мнению, были из-за неверных данных банков и пенсионного фонда. Их можно было бы обосновать, внести изменения или представить дополнения к декларации, но государство лишило их такой возможности, сообщает ТГ.

Джандосову сняли с выборов потому, что выявили завышение денежных средств в «Евразийском банке» на 0,96 доллара, в Kaspi Bank – на 4 778,96 тенге, в «АТФ Банке» – на 0,93 тенге, в «Казкоммерцбанке» – на 4926 тенге, а также в этом же банке она указала в декларации сумму меньше на 41,9 доллара. У Нургазиевой была схожая причина — в одном из банков она получила справку об отсутствии счёта, а налоговая служба при проверке декларации выяснила, что в этом же банке у неё есть 40 тенге. Незначительные расхождения оказались и в выписке пенсионного фонда. Тулесову сняли с выборов из-за расхождения в декларации в 18,73 доллара и 78 тиын. «К слову, в бланке для заполнения налоговой декларации не было места для указания дробных частей чисел или тиын», — замечают телеграмеры.

КПЧ ООН ждёт, что Казахстан в течение 180 дней сообщит о принятых мерах. Также стране предложено опубликовать решение Комитета и обеспечить широкое распространение документа.

Бизнес грузанули

«TENGENOMIKA» – 71 359 подписчиков на этой неделе

Не очень веселое новшество ждет работодателей, напоминает ТГ. Дополнительное налоговое бремя или увеличение налоговой нагрузки на работодателей в Казахстане стартует с 1 января 2024 года, пишут авторы со ссылкой на ЕНПФ.

«Это произойдёт до принятия нового Налогового Кодекса, по которому также ожидается повышение некоторых видов налогов, таких как НДС и КПН и др.», — добавляют дегтя телеграмеры.

Ранее ТГ сообщал, что добавятся обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), размер которых в 2024 году составит 1,5% — с поэтапным повышением до 5% в 2028 году.

Авторы объясняют: при этом ОПВР будут перечисляться только за работников, родившихся после 1 января 1975 года, а ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее МРЗП или 85 тысяч тенге в 2024 году и не должен превышать 50-кратный МРЗП, установленный на соответствующий год. То есть, минимальная сумма ОПВР на 2024 год составит для работодателя 1275 тенге.

«Минтруда Казахстана совместно с ЕНПФ анонсировали данное нововведение как меру для обеспечения адекватного размера пенсии из-за уменьшения её солидарной части. В международной практике, взносы работодателей являются неотъемлемой частью пенсионной системы», — замечают телеграмеры.

Но, пишут следом авторы ТГ, есть некоторые НО в случае Казахстана.

Почему об обеспечении достойной пенсией не задумывались, когда государство предоставляло возможность досрочного изъятия из ЕНПФ. Только за 2021 год из всех пенсионных выплат в 2,9 трлн тенге, более 2,3 трлн тенге или около 80% были изъяты досрочно на (жилье, лечение и страховые выплаты). И в 2022 году — после повышения порогов, такие внеплановые изъятия продолжались и составили суммарно 943 млрд тенге из всех выплат в 1,2 трлн тенге (80%), пишет ТГ.

Или, почему о сохранности пенсионных активов не задумываются, когда в очередной раз используют средства ЕНПФ для решения экономических проблем государства в виде предоставления длинных денег и латания бюджетных дыр. Например, согласно официальной информации, 1,5 трлн тенге из ЕНПФ потратят для финансирования проектов в энергетической сфере.

«Повышение налоговой нагрузки на бизнес через увеличение взносов в ЕНПФ (внебюджетный фонд), который, как и Нацфонд Казахстана, стал дополнительной копилкой правительства, вызывает большую обеспокоенность вкупе с ожидаемым ужесточением налоговой политики», — пишут эксперты ТГ.

И — Р.С.: «Достойной пенсии текущими темпами не стоить ждать, но раздать и потратить все равно можно».

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