«Кабмин рапортует: инфляцию обуздали, экономику нарастили». «Итоги 2023 года для Казахстана перед С5-2024». «Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога». «Госизмена, захват отеля, коррупция: из осужденных экс-чиновников можно собрать целый Кабмин»

Сетевой Казахстан 19 декабря 2023г.

TIME . KZ . «Кабмин рапортует: инфляцию обуздали, экономику нарастили» — ВВП на душу населения вырос за год в пересчете в долларах почти на 2000, до 13 300. В правительстве подводят итоги 2023 года. Среди основных экономических достижений — снижение годовой инфляции практически вдвое, до 10,3 процента, и рост экономики до 4,9 процента.

«Воронам на смех» — Тонны неубранной кукурузы гниют на полях Алматинской и Жетысуской областей. Ситуация нестандартная: урожая много, а реализовать его невозможно — не хватает хранилищ, сушилок, вагонов… Отчаявшиеся фермеры пишут письма в правительство, Минсельхоз, но получают отписки. Прогнозы неутешительные, поскольку десятки хозяйств оказались на грани разорения.

LITER . KZ . «Город мира, новые области и 20-миллионный житель: Независимости Казахстана 32 года» — 32 года независимости Казахстана условно можно разделить на три десятилетия, и каждый из этих периодов имеет свое особое историческое значение. В Казахстане произошли колоссальные экономические и политические реформы, которые подняли авторитет государства на международной арене. Liter.kz вспомнил некоторые достижения страны за годы независимости. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Казахстан сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития.

ZAKON . KZ . «Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога» — Как рассказала психолог, астролог и нумеролог Нурия БЕКАЛАЕВА, год пройдет под знаком кардинальных перемен в экономике и усиления экономических, партнерских связей со стратегическими соседями – Россией и Китаем. Будет наблюдаться усиление влияния государства и в целом президентской власти.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Итоги 2023 года для Казахстана перед С5-2024» — Думаю, 2024 год будет важным для Казахстана и региона Центральной Азии в свете формирования де-факто торгового союза С5 – пяти центральноазиатских государств. По доброй воле и для достижения стратегических целей страны – мы просто обязаны будем вкладывать в этот союз немалые силы и средства. Уже строится индустриально-логистический центр на границе с Кыргызстаном, в планах — появление сразу нескольких центров на границе с Узбекистаном, надо будет активнее принимать непосредственное участие в торговле между другими партнерами – Узбекистан-Кыргызстан и Кыргызстан-Таджикистан.

FORBES . KZ . «Алмас Чукин о налогах на банковские переводы: много шума из ничего» — «Налоги на переводы» не существуют, и никто их вводить не собирается. Многие бизнесмены не понимают сути происходящего, а объяснить им толком не могут. Попробую «на пальцах» разложить ситуацию, которая не является проблемой и со временем растает как снег весной. Налоги берутся с доходов. Бывают прямые налоги, когда государство отщипывает деньги с чистого дохода (выручка минус затраты = прибыль или чистый доход). Бывают налоги косвенные, такие как акцизы или НДС. Есть налоги на имущество или добычу определенных ископаемых. Перевод – это просто форма передачи денег от одного лица другому, и пока не выяснится, что это – доход или нет, облагать перевод бессмысленно.

NOVGAZ . COM . Сорин БРУТ – «Сказка с элементами маскирующей правды» — Имя Нурсултан НАЗАРБАЕВ на книжных обложках, конечно, псевдоним «коллектива авторов», сотворившего не один десяток трудов. Но, кажется, «Моя жизнь…» — особая книга для «лидера нации». Если и не написана, то надиктована и тщательно проверена. Впрочем, подводить итоги можно по-разному. Если подготовить почву, потомки-несвидетели наверняка окажутся благодарнее современников. Первый подход — откровенность. Второй — сказка с элементами маскирующей правды. Но что бы ни выбрал Назарбаев, книга всё равно окажется интересной. Хотя бы из-за неопределенного положения экс-президента, который может остаться в истории как отцом-основателем Казахстана, так и циничным диктатором, едва не задушившим страну в патриотических объятиях.

GOLOS — NARO D A . KZ . «Госизмена, захват отеля, коррупция: из осужденных экс-чиновников можно собрать целый Кабмин» — В Казахстане из списка бывших министров, отбывающих срок или побывавших за решеткой, можно собрать целый кабмин. «Голос народа» вспомнил самые громкие дела экс-чиновников страны. В первую очередь хотелось бы вспомнить всех бывших премьер-министров, осужденных к лишению свободы. Таких мы насчитали трое. Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН, Серик АХМЕТОВ и Карим МАСИМОВ.

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Почему в сборных Казахстана мало казахов?» — Недавно, анализируя причины неудачи казахстанской делегации на летних Азиатских играх, и в целом кризиса, настигшего отечественный спорт, мы говорили о чрезмерном крене в сторону единоборств и о явно недостаточном внимании к остальным видам, в том числе медалеемким. С этой проблемой напрямую связана и другая, которую в нашей стране то ли не замечают, то ли замалчивают, – во всяком случае, о ней почти не говорят и не пишут. Речь идет о вкладе представителей самого многочисленного этноса. Кое-кто, возможно, возмутится: дескать, зачем автор делит атлетов, выступающих под общим флагом, по этническому признаку? Но это делается с единственной целью – обратить внимание на одну из немаловажных причин того, почему Казахстан сдал свои позиции в спорте.

TENGRINEWS . KZ . «История казахских племен: Как «ру» влияли на формирование народа и государства» — Известный казахстанский историк Радик ТЕМИРГАЛИЕВ, автор нескольких трудов об истории Казахстана от периода Золотой орды и до ХХ века, выпустил новую книгу «История казахских племен». Мы попросили его ответить на несколько популярных вопросов о роли племен и родов в формировании казахского народа и казахстанской государственности. Приводим его речь от первого лица.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему советская власть предпочла интеллектуалу Букейханову семинариста Джангильдина» — «Советская власть с первых дней своего существования отказалась признать национальные интересы казахского народа, подменив их классовыми», – считает научный руководитель проекта по подготовке сборника архивных документов «Алашординское дело», академик Мамбет КОЙГЕЛДИЕВ.

CARAVAN . KZ . «Депутаты предрекают катастрофу — министры в это не верят» — В начале декабря мажилисмены Сергей ПОНОМАРЕВ и Бакытжан БАЗАРБЕК взорвали заседание палаты заявлением, что к 2040 году объем питьевой воды в Казахстане уменьшится на 50 процентов. И к 2050-му дефицит вырастет в три раза. Соответствующие депутатские запросы были адресованы премьер-министру Алихану СМАИЛОВУ.

RATEL . KZ . Евгения МОРОЗОВА – «Алма-Ата и Алматы. Нам здесь жить» — Шок, стыд и ужас – вот чувства, которые я испытала на вполне приличном, казалось бы, мероприятии городского масштаба – презентации ПДП. Я отправилась на презентацию ПДП (проектов детальной планировки) Алматы. Условно проектировщики разделили наш город на пять полицентров, и я даже уже участвовала некоторое время назад в обсуждении такого разделения. И даже считаю полицентрическую систему развития города вполне разумной, ибо город у нас разрастается в разные стороны, но основные события происходят в историческом центре.

NP . KZ . «Больше, чем мед» — В нашей стране идет борьба пчеловодов за спасение своего бизнеса и пчелиных семей. Каждый год в Казахстане производится около 12 000 тонн меда, однако его экспорт в другие страны осложнен из-за содержания химикатов и антибиотиков. Пчеловоды безуспешно пытаются судиться с фермерами, которые применяют пестициды и гербициды, приводящие к массовой гибели пчел. Представители власти обратились к пасечным владельцам и ученым, чтобы обсудить проблему химизации сельского хозяйства, заболевания пчелиных семей и отсутствия диалога с государством.

AZATTYQ . ORG . ««Комната гестапо». Суд над сотрудниками КНБ в Алматы: почему оправдан «главный организатор»?» — В Алматы завершился суд над 10 сотрудниками комитета национальной безопасности, которых обвиняли в пытках 54 человек во время Январских событий. Некоторые потерпевшие и их адвокаты не согласны с приговором, так как один из них оправдан.

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