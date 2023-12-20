«Оценка населением деятельности органов власти в конце 2023 года». «По ком плакал Казахстан: громкие происшествия 2023 года». «Изучение пищевой культуры народа — один из способов понимания национальной идентичности». «Закон о блогерах – это ящик Пандоры»

Сетевой Казахстан 20 декабря 2023г.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Оценка населением деятельности органов власти в конце 2023 года» — Итак, в декабре 2023 года, по итогам опроса 2400 респондентов по всей стране, рейтинг одобрения деятельности Президента К.ТОКАЕВА составил 76,4%. Не одобряют его работу 14,1%, затруднился с ответом каждый десятый. Если рассмотреть показатели одобрения работы Президента в динамике за три года, то можно отметить заметное снижение показателей в 2021 году (существенное влияние на этот показатель оказала пандемия), которое в последующем было преодолено и постепенно рейтинг одобрения вернулся к состоянию начала 2020 года. Интересно, что количество неодобряющих остается на одном уровне в замерах 2022 и 2023 гг. (14%): чаще других это горожане и респонденты с низким уровнем доходов.

CARAVAN . KZ . «Какие из казахстанских министерств сомнительно завершают 2024 год» — Как подчеркнул политолог Данияр АШИМБАЕВ, экономика Казахстана дважды за последние годы попала под сильные внешние шоки. Во-первых, пандемия, которая привела к резкому снижению деловой активности в мире, падению производства, снижению товарооборота, а заодно вызвала сильный стресс у населения и институтов. Во-вторых, начавшиеся в прошлом году военные действия в Украине. «В принципе, январские события в Казахстане явно были ее первыми залпами, но благодаря усилиям руководства страны и наших союзников по ОДКБ попытку госпереворота и риск полной дестабилизации региона удалось быстро предотвратить»… Вместе с тем Ашимбаев считает объективным признать, что казахстанская власть смогла достаточно энергично противостоять этим ударам (хотя на уровне классической модели управления «планирование-реализация-контроль» ситуация намного менее позитивна, что компенсировалось энтузиазмом).

TIME . KZ . «Проблема с душком» — Премьер-министр Алихан СМАИЛОВ поручил акимам Улытауской, Алматинской и Мангистауской областей объявить строгие выговоры своим замам за то, что они так и не решили проблему стихийных свалок. Как бороться с этой бедой, обсудили во вторник на заседании правительства.

«Куда бедному сельчанину податься» — В дома жителей Илийского, Карасайского, Талгарского районов Алматинской области пришли зимние проблемы. Здесь часто наблюдаются перебои с электричеством, водой, а от перепадов давления взрываются котлы отопления. Люди массово бегут в город к родственникам, чтобы не замерзнуть.

NP . KZ . «Наша Капшагайская ГЭС» — Гидроэнергетика представляет собой значимый сектор стратегии Казахстана по диверсификации всего энергетического направления страны. В этом контексте особенно интересна Капшагайская ГЭС имени Ш. Чокина — единственная гидроэлектростанция на реке Или. История ее создания началась еще в военном 1942 году, когда Шафик ЧОКИН, советский и казахский ученый-энергетик, впервые обосновал идею создания станции… Строительство основных сооружений гидроузла было начато в 1966 году.

FORBES . KZ . «В Алматы прошёл первый слёт бизнес-клуба Parasat» — Владелец Tan Media Group и издатель Forbes Kazakhstan Арманжан БАЙТАСОВ (№ 24 в списке «50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана – 2023») открыл заседание клуба, на котором рассказал о достижениях за прошедший год и раскрыл свои планы на 2024-й… Первым спикером слета стал Нурлан СМАГУЛОВ (№ 7 в списке «50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана – 2023»). Участник клуба Parasat рассказал об итогах 2023 года и планах на 2024 год. Говоря о своих проектах, Нурлан Смагулов отметил значительные реновации, которые произойдут во всех ТРЦ MEGA…

ZAKON . KZ . «По ком плакал Казахстан: громкие происшествия 2023 года» — 13 февраля обыкновенный петропавловский девятиклассник принес в школу… обыкновенные топор и нож. Трофеи немедленно были пущены в дело – от руки местного «Раскольникова» пострадали трое детей, двое из них впоследствии угодили в реанимацию… 12 апреля в соцсетях появилась шокирующая информация о нахождении отрубленной головы женщины на базаре в Алматы… Вечером 9 ноября уже готовившиеся ко сну соотечественники стали делиться друг с другом новостью о мучительной смерти жены экс-министра Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой…

VLAST . KZ . «Алия Болатхан, историк: «Изучение пищевой культуры народа — один из способов понимания национальной идентичности»» — Несмотря на то, что сегодня рабочий день, жизнь на базаре «Тастак» в Алматы кипит с самого утра. Здесь мы встречаемся с Алией БОЛАТХАН, чтобы сходить в шашлычную на рынке. Прежде она уже была здесь, чтобы провести интервью с людьми, которые превратили национальную культуру в бизнес. Эта шашлычная — семейный бизнес, существующий с 90-х годов. «В пособиях, издаваемых со второй половины 1940-х годов, есть раздел “Национальные блюда Казахстана”. Они были написаны после войны, когда массово проводились этнографические исследования. В этих меню есть и мясо, и лагман, и плов, и шашлык», — говорит Алия Болатхан. Исследовательница считает, что все эти блюда относятся к казахстанской национальной еде.

TENGRINEWS . KZ . «Мы плохо знаем английский? Как в Казахстане изучают языки» — Уровень владения английским языком в Казахстане оценили как «очень низкий». Такие данные недавно опубликовала международная компания Education First. В результате проведенного исследования наша республика оказалась на последних строчках рейтинга — 104-е место из 113 стран. В чем причины такого падения, какие иностранные языки требуются при трудоустройстве в Казахстане, почему так важно изучать языки для здоровья мозга — об этом и многом другом корреспондент поговорила с лингвистом, полиглотом, нейропсихологом и специалистом по подбору персонала.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему наука в Казахстане неинтересна ни государству, ни бизнесу, ни обществу?» — Лет семь назад Silence Coalition – ассоциация, в которую входят больше 50 ведущих американских университетов обратилась в Конгресс США с письмом, где по пунктам объяснила, почему государству необходимо финансировать науку. «Если Америка желает сохранить лидерство в области инновационных технологий, создавать полноценные рабочие места и поддерживать экономический рост, мы обязаны сделать финансирование научных исследований национальным приоритетом». Казахстан не может похвастаться лидерством в области инновационных технологий, но во всем остальном это утверждение справедливо и для нашей страны – как, впрочем, и для любого государства. Существует прямая зависимость между уровнем развития науки, государственными и частными инвестициями в нее, и развитием страны.

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА – «Закон о блогерах – это ящик Пандоры» — Блогерство стало весьма популярным и прибыльным занятием в Казахстане, но до недавних пор эта сфера деятельности никак не регулировалась. Как следствие, резко увеличилось количество фейков, участились факты мошенничества, информационных атак и шантажа, причем как со стороны «лидеров мнений», так и в их адрес. Лишь в сентябре вступил в силу Закон РК «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», который обязывает блогеров платить налоги с доходов и предусматривает наказание за размещение ложной информации. Однако и тут не обошлось без подводных камней, рассказать о которых в интервью нашему изданию согласился ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, PhD по юриспруденции Муслим ХАСЕНОВ.

DIALOG . KZ . Рафаэль БАЛГИН – ««Слово пацана» и неслучайные случайности в долгой гибридной войне» — Любому алматинскому автохтону известно, что реплику «Даю слово пацана!», посредством которой дается клятва, всегда можно было скороговоркой переиначить, как «Даю сНова пацана!», что трикстерски освобождало от обязательств. А заявление «Отвечаю!» все также можно было заменить на «отМечаю!». Это были — небольшие алматинские штрихи, но, в них скрывались глубокие мотивы контрапунктов к т.н. пацанской субкультурной романтики, коды которой, как оказалось, тленны и отнюдь не универсальны, хотя и ностальгически волнуют.

INFORMBURO . KZ . «Алматы во тьме: почему в городе такое плохое освещение и будет ли что-то меняться» — Акимат Алматы обещает, что к 2025 году мегаполис будет полностью освещён. «Пробираемся домой в кромешной тьме», – жалуются алматинцы в социальных сетях. Осенью проблема освещения в Алматы стала ощущаться ещё острее: не только во дворах, но и на широких центральных улицах ночью стоит мрак. Уличные фонари либо вовсе не горят, либо горят слишком тускло. В итоге свет исходит только от фар автомобилей и бизнес-точек вдоль улиц.

AZATTYQ . ORG . ««Раздевал и пугал зажигалкой». Как насилие над детьми расценили как «хулиганство» и почему это печальный тренд» — Родители трёх учеников начальных классов в Уральске добиваются объективного расследования дела о сексуализированном насилии в отношении их сыновей. Больше месяца не было ни одной очной ставки или других следственных действий с участием потерпевшей стороны. Подозреваемый на свободе, его действия переквалифицировали с тяжкой статьи, по которой грозил длительный срок, на статью помягче.

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