Внедрение сети 5G в странах ЕАЭС и ЦА: полный обзор

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Казахстан задаёт высокую планку и уверенно лидирует в регионе

2023 год для Казахстана стал особенным в сфере связи и цифровизации. Именно с начала текущего года в стране начали активно вводить в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения, хотя тестовые запуски прошли ещё в 2021 году. Напомним, ввод в эксплуатацию сетей 5G в РК осуществляют два оператора связи — Tele2/Altel и Kcell.

По данным МЦРИАП РК, на начало декабря операторами связи установлено 677 базовых станций 5G. Из них в Астане установлено 116 базовых станций, в Алматы и Шымкенте — 326 и 114 соответственно, передаёт МИА «Казинформ». В целом зоны охвата сетью пятого поколения можно определить по карте покрытий на сайтах операторов связи Tele2/Altel и Kcell.

Руководитель управления мониторинга и развития беспроводных связей МЦРИАП РК Олжас Кабенов, по сообщению портала Sputnik, отметил, что сети 5G развёртываются в основном в районах массового скопления населения. «Мы не заставляем операторов устанавливать базовые станции в определённых местах. Они сами планируют и устанавливают эти станции», — пояснил он.

 

Развёртывание сетей пятого поколения проводится не только в городах республиканского значения, но и в других регионах Казахстана. Так, к примеру, мобильный оператор Tele2 развернул базовые станции 5G уже в 17 городах страны. Еженедельно запускаются десятки новых станций.

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Кроме того, уже к первой декаде декабря Tele2 существенно превысил исполнение своих лицензионных обязательств на 2023 год: вместо запланированных 125 базовых станций в Астане оператор установил 138 станций, вместо 172 в Алматы — 239 станций. То есть только в двух городах республиканского значения оператор установил сверх нормы 80 базовых станций 5G. В свою очередь, в Шымкенте оператор также вплотную приближается к плановому количеству базовых станций.

Казахстан в этом вопросе не только следует мировым тенденциям, но и обгоняет многие страны. 5G — революция в мире связи, внедрение этих сетей оказывает колоссальное влияние на общество, экономику и технологический прогресс. Уже сейчас мы видим существенные результаты в РК: так, благодаря, в числе прочего, внедрению 5G скорость мобильного интернета в республике с начала года увеличилась на 68,6% и к октябрю достигла 35,9 Мбит/с.

В целом стоит отметить, что развёртывание сетей пятого поколения в Казахстане происходит более эффективно и качественно, с сильным опережением стран Центральной Азии и ЕАЭС.

Для сравнения посмотрим, что происходит в других странах региона.

Начнём с крупнейшей страны — России. 23 ноября 2023 года стало известно о том, что разработчики российских базовых станций для сотовых сетей 5G столкнулись с рядом сложностей, а потому реализация таких проектов фактически заморожена. Вместо этого основное внимание сосредоточено на оборудовании 4G/LTE, передаёт портал TAdviser.

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Тем временем в Беларуси всё ещё идут тестовые процессы. Хотя принципиальное решение о внедрении 5G принято давно, всё упирается в стратегию распространения. В стране активно занялись вопросом развития сетей сотовой связи пятого поколения ещё в 2019 году, сообщает ilex.by. Тогда в Совмине была создана рабочая группа. Она занималась определением модели внедрения этой сети, вопросами доступности радиочастотного спектра, требованиями к потенциальным операторам 5G. Пятое поколение связи протестировали ключевые игроки рынка — A1, МТС, Белтелеком и инфраструктурный оператор «Белорусские облачные технологии» (торговая марка beCloud).

Известно также, что на рассмотрение рабочей группы были представлены три варианта строительства инфраструктуры сетей пятого поколения. При этом информации о том, какой вариант выбран, до сих пор нет.

Кроме того, в текущих санкционных условиях в отношении Беларуси официально поставить оборудование с полной поддержкой очень трудно, что также тормозит процесс внедрения сети. Таким образом, на сегодняшний день в стране так и не решился вопрос внедрения 5G в коммерческую эксплуатацию.

 

В Центральной Азии ситуация также разнится. К примеру, в Кыргызстане в текущем году операторами сотовой связи были завершены тестовые испытания технологии 5G. Планировалось, что на основе успешных результатов тестирования технологии уже в этом году власти займутся вопросом реализации через аукцион коммерчески привлекательного радиочастотного ресурса. Однако аукционы всё ещё не были реализованы, и, кроме тестовых запусков, страна ничем не отличилась.

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В Туркменистане пока не было реализовано вообще никаких действий по внедрению сети пятого поколения. В стране уделяется внимание развитию 4G/LTE.

При этом в Таджикистане операторы мобильной связи уже предлагают услуги 5G. Так, к примеру, ZET-MOBILE и Huawei представили возможности сети 5G на инвестиционном форуме в Душанбе, передаёт ASIA-Plus. Компании провели открытое тестирование сети, и все посетители смогли самостоятельно проверить скорость сети пятого поколения. Услуги 5G доступны для подключения в офисах продаж и обслуживания ZET-MOBILE или по обращению в call-центр для жителей столицы, а также городов Бохтар и Худжанд.

Кроме того, по сообщению НИАТ «Ховар», с начала 2023 года в Таджикистане запущена новая технология Pre-5G уже на 40% всех базовых станций 4G/LTE компании «МегаФон Таджикистан». Особенность оборудования Pre-5G — возможность работать одновременно на нескольких частотах. Благодаря многоканальной передаче трафика каждому абоненту доступно больше ресурсов, а скорость мобильного интернета может достигать сотен Мбит в секунду. Это ближе к возможностям сети пятого поколения, поэтому новая технология и получила название Pre-5G.

В свою очередь, в Узбекистане процесс внедрения технологии 5G начался с весны текущего года. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 11 марта сообщил пресс-секретарь «Узбектелекома» Темур Мамажонов, передаёт Газета.uz. В рамках проекта будут модернизированы действующие базовые станции мобильной связи и установлены новые. На первом этапе сетью 5G будет полностью охвачен Ташкент и частично — Нукус и областные центры. Запланировано обновить более 3 тыс. базовых станций и запустить более 2 тыс. новых. В конце года будут утверждены следующие этапы развития сети 5G.

Таким образом, Казахстан — самая передовая страна по внедрению сети пятого поколения среди государств ЕАЭС и ЦА, а важность внедрения сетей нового поколения понимают практически во всех странах региона.

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Информация предоставлена Finprom.kz

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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