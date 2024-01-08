«Каких политических событий необходимо ожидать в 2024 году». «Казахстан вырастил зверя хуже любого «черного лебедя». «Зачем «Талибан» исключают из списка запрещенных в РК». «Полный список президентского, молодежного, кадрового резерва»

Сетевой Казахстан 8 января 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . «Каких политических событий необходимо ожидать в 2024 году» — В наступившем году ожидается самое большое количество выборов, а также продолжатся попытки завершить начатые войны. К чему все это приведет? Exclusive.kz собрал ключевые прогнозы политологов. Одно из ключевых событий для Казахстана анонсировал президент в интервью в начале года. Он объявил, что в ближайшее время состоится расширенное заседание правительства, на котором будет определена тактика дальнейших действий по улучшению социально-экономических условий в стране. Конкретную дату ТОКАЕВ не назвал, но он указал на то, что основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах будет сформирована в течение первого квартала года.

SPIK . KZ . «Казахстан вырастил зверя хуже любого «черного лебедя»» — Предкризисная обстановка в стране и мире особо не располагает к позитивным ожиданиям в социально-экономической сфере. Тем не менее, мы попросили научного сотрудника Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Вячеслава ДОДОНОВА поделиться своими прогнозами о том, что ждет Казахстан в високосный год дракона — За последние годы мы вырастили у себя зверя побольше, чем лебедь, и, что хуже всего, он постоянно будет с нами, никуда не улетит. Имею в виду большой госдолг и стоимость его обслуживания для республиканского бюджета. Если в 2021-м она была меньше триллиона тенге, то в 2023-м ожидается на уровне 1,8 трлн (то есть почти двойной рост за два года), а в 2024-м запланирована в объеме более 2 трлн.

KZ . MEDIA . Досым САТПАЕВ — «Комментарий к интервью Токаева» — Январское интервью К.ТОКАЕВА напоминает когнитивный диссонанс, где, с одной стороны, президент так активно рекламирует себя как некоего реформатора, как будто в 2019 и 2022 годах он был победителем честных президентских выборов и пришел к власти с командой реформаторов, а не с коллективным назарбаевым. Хотя, с другой стороны, долгие десятилетия он сам принимал активное участие в создании той самой политической и социально-экономической системы, которая в конечном счете и породила трагические январские события.

INFORMBURO . KZ . «Уголовное дело на «главу казахской общины в Москве»: связан ли Полат Джамалов с Казахстаном» — Полат ДЖАМАЛОВ, о возбуждении уголовного дела против которого недавно писали российские СМИ, прокомментировал Informburo.kz эти публикации — «Для подтверждения факта возбуждения дела нет официальных данных. Никаких уведомлений, повесток, вызовов в соответствующие органы не получал. Узнал об этом 3 января в интернете. Похоже на фейковый вброс в разгар новогодних каникул. Время покажет«. Он добавил, что имеет гражданство России и главой казахской общины в Москве никогда не числился. «Выполнял обязанности организатора-координатора общественной этнокультурной деятельности казахов Москвы и России«, – отметил Полат Джамалов.

LITER . KZ . «Больше не «спонсоры терроризма»: зачем «Талибан» исключают из списка запрещенных в РК» — Власти Казахстана исключат «Талибан» из списка запрещенных террористических организаций. Причиной такого решения послужила резолюция Совета Безопасности ООН, в которой «Движение Талибан» не входит в списки организаций, признанных ООН в качестве террористических. Какие последствия могут быть у такого решения и почему именно сейчас Казахстан исключает движение, которое уже 18 лет находится под запретом, разбираемся…

RATEL . KZ . Олег ЧЕРВИНСКИЙ — «Почему депутат Бапи лоббирует китайских нефтяников» — В конце ноября прошлого года мажилисмен Ермурат БАПИ обратился к главе правительства Алихану СМАИЛОВУ с депутатским запросом, в котором просил помочь компании «Тарбагатай Мунай», добывающей газ на месторождении Сарыбулак в Восточно-Казахстанской области. Конечным бенефициаром компании является гражданин КНР САН Гуансинь… Премьер, однако, не впечатлился пафосом и пояснил в письменном ответе, что в ходе налоговой проверки «Тарбагатай Мунай» выяснилось, что компания продавала газ связанной с ней китайской компании XINJIANG JIMUNAI GUANGHULNG DEVELOPMENT CO, LTD по ценам ниже мировых рыночных. Таким образом, возникла разница в налогооблагаемых доходах.

TURANPRESS . KZ . «Пятьдесят оттенков золота — полный список президентского, молодежного, кадрового резерва образца 2023 года» — КАИРЛЫЕВ Ильяс Женисович (26 лет). Уроженец г.Павлодара. Окончил Павлодарский госуниверситет; Академию финансов в г.Астане; Академию государственного управления при Президенте РК. Занимался предпринимательской деятельностью. С января 2019 года работал в управлении финансов Павлодарской области. С ноября 2020 года — главный специалист отдела по социальным вопросам аппарата акима Павлодарской области. СУЛЕЙМЕНОВА Амина Аманкельдиевна (26 лет). Родилась в г.Актау. Окончила университет Сулеймана Демиреля. Работала в частных компаниях, в системе компаний Казпочты; КТЖ; Самрук-Казына; Казатомпроме; старший консультант ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»…

VLAST . KZ . «Эти люди все равно будут реабилитированы, потому что правда на их стороне» — В январе 2023 года генеральная прокуратура публично подвела итоги расследования по событиям Қанды Қаңтар. Ведомство рассказывало про подготовку к «государственному перевороту» и оправдывало применение оружия. Тем не менее выступление генерального прокурора оставило множество вопросов о событиях тех дней, о чем безустанно заявляют правозащитники. Весь прошлый год шли многочисленные уголовные процессы над участниками Январских событий. Часть из них все ещё продолжаются… В своем последнем интервью президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поясняет, что Январские события были организованы «группой высокопоставленных лиц», имевших огромное влияние на силовые структуры и криминалитет и недовольных курсом главы государства на так называемую политическую демократизацию.

GOLOS — NARODA . KZ . «Секретные материалы: почему казахстанцы не могут увидеть доходы и расходы чиновников?» — С января 2024 года начался третий этап всеобщего декларирования в Казахстане. До середины года рассказать налоговой о том, что нажито за всю жизнь должны все индивидуальные предприниматели, владельцы и директора ТОО и других организаций, а также их супруги. По примерным подсчетам налоговиков, это 13 млн человек. Еще 1,5 млн граждан нашей страны уже сдают декларации – это государственные и политические служащие, топ-менеджеры нацкомпаний, а также врачи и учителя. В общем, к концу года налоговые органы будут знать примерно все об имуществе достигших 18-летия казахстанцев… Отложен в долгий ящик вопрос публичности деклараций о доходах и расходах политиков и чиновников.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – «Почему еда в Казахстане, в отличие от остального мира, все равно будет дорожать» — Провальной назвали работу министерства торговли в канун Нового года депутаты мажилиса. Министр Арман ШАККАЛИЕВ признался: да, цены на еду растут. Но не по его вине. И вытащил из рукава запасного туза. По словам Армана Абаевича, при министерстве создан некий «ситуационный штаб» с участием всех контролирующих госорганов. Всего контролеров в этой армии 18 тысяч «штыков». Странно, что мажилисмены не поинтересовались, какими именно полномочиями были наделены эти люди. Кто и какую зарплату им платит? Какое у них образование и опыт работы в сфере торговли? Разбираются ли они в нюансах ценообразования? Какую пользу они принесли за время своей деятельности? Насколько их труд повлиял на снижение цен на продукты питания в ушедшем году?

TIME . KZ . «Переводы стихнут скоро?» — Алматинцы, да, наверное, и не только они, жалуются, сокрушаются и негодуют: с начала года в мелких магазинчиках у дома и на рынках многие торговцы стали принимать плату только наличными. Мобильные денежные переводы там не принимают, хотя раньше охотно пользовались ими. А про контрольно-кассовые аппараты для банковских карт или QR-коды они и знать не хотят. Неужели мы снова вернулись в доцифровую эпоху? А как же декабрьский прогноз министра финансов Ерулана ЖАМАУБАЕВА, что казахстанцы уже не вернутся к наличным, несмотря на проверки?

TENGRINEWS . KZ . «Будущее уже наступило? Куда искусственный интеллект ведет Казахстан» — Искусственный интеллект создает возможности для автоматизации, оптимизации ресурсов и решения сложных задач. Например, в медицине, автомобильной промышленности и финансовой сфере, искусственный интеллект ускоряет процессы, повышает точность диагностики, обеспечивает безопасность и оптимизирует управление ресурсами. С другой стороны, его использование может вызывать вопросы в сфере безопасности, приватности и социальной справедливости. В некоторых сферах использование ИИ поднимает вопрос замещения человека на его трудовом поле. Часть экспертов считает, что развитие искусственного интеллекта может привести к потере рабочих мест и создать социальные и экономические дисбалансы.

GAZETA . RU . «В СМИ под видом научных статей поступают тексты о Казахстане, написанные ИИ» — Неизвестные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) пишут позитивные статьи о Казахстане и отправляют их для публикации в СМИ под видом работ известных британских ученых, пишет газета Times. «Что стало очередным предупреждением об опасностях ИИ, так это то, что неизвестные акторы притворились двумя учеными-международниками, которые пытались протолкнуть в СМИ позитивные, но ложные статьи о… Казахстане», — говорится в публикации.

FORBES . KZ . «Как создать свой театр и зарабатывать на нём» — Театр историй, театр движения, театр жизни. Да, это театр Interius, основателем которого является Разия Хасанова – художественный руководитель, сценарист, режиссер и продюсер. Для поклонников современного театрального искусства Interius – это театр, который лечит душу. Для бизнес-среды Interius – это уникальный проект, созданный с нуля, не получивший никакой финансовой поддержки со стороны на старте, не имеющий никаких коммерческих партнеров и инвесторов, но при этом весьма прибыльный, а главное – вольный. И в основе театра – мечта женщины.

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