Имперское перенапряжение в действии

Ближний Восток постепенно становится ключевым театром военных действий в текущей гибридной войне всего мира против США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках очередной поездки по странам Ближнего Востока попытался предотвратить расползание войны Израиля и ХАМАС на весь регион. Вашингтону все сложнее обеспечивать политическое прикрытие действий Израиля. Даже союзники по НАТО высказывают претензии непропорциональному применению силы против палестинского населения:

Глава МИД Германии Анналена Бербок требует от Израиля снизить активность боевых действий в Газе;

Французские левые (партия «Непокоренная Франция») выступают против атак Израиля по столице Ливана, полагая, что этот шаг втягивает в войну других региональных игроков;

Турция также рассматривает атаку по Бейруту как шаг к расширению пространства войны.

В итоге и сам госсекретарь был вынужден признать, что первоначально локальный конфликт выходит на региональный уровень, вовлекает все новых участников – Ливан, Сирию, Ирак, Йемен. А паузы в военных действиях в Секторе Газа остаются последним инструментом регулирования остроты текущей гибридной войны.

Первоначальные сроки проведения антитеррористической операции – 3 месяца, – фактически вышли. Израиль смог обеспечить контроль только над северной частью Сектора Газа. На юге анклава продолжаются бои. Соответственно и хронологические рамки операции необходимо как минимум удвоить. В таком случае они уже накладываются на формальное начало президентской избирательной кампании в США, и будут работать против действующей администрации.

Вопрос политического урегулирования в Секторе Газа ожидаемо уперся в проблему недееспособности палестинских политических структур. Кому передавать управление анклавом, когда операция Израиля закончится? Население анклава не воспринимает никого и ничего кроме политического лидерства ХАМАС. Вокруг движения уже сформирован ореол «борцов за свободу», в том числе, и с помощью западных леволиберальных СМИ.

Вашингтон и Лондон осознают слабость палестинской администрации и активно прорабатывают альтернативный вариант – с введением турецких, либо турецко-катарских миротворцев в Сектор Газа. Но такой сценарий не дает никаких гарантий долгосрочной безопасности Израиля – ХАМАС идеологически близок к настроениям внутри турецкой политической элиты. А потому боевое крыло ХАМАС будет просто интегрировано в структуру турецких вооруженных сил в качестве обычной ЧВК.

Израильская политическая элита это прекрасно понимает. Превращение Сектора Газа в де-факто турецкую провинцию – это большой риск. Как только силы Армии обороны Израиля будут выведены из анклава, сохранившиеся подпольные структуры ХАМАС сразу же начнут восстановление своего боевого потенциала.

А оставаться на неопределенный срок в Секторе Газа Вашингтон не может позволить Тель-Авиву по финансовым причинам:

Пентагон уже принял решение вывести из региона две авианосные ударные группы – в складывающейся ситуации пользы от них нет. Сутки боевого патрулирования одного авианосца обходятся бюджету Пентагона в 100 миллионов долларов. С середины октября по самым скромным подсчетам демонстрация силы в поддержку Израиля обошлась США в 15 миллиардов: в регионе одновременно находились авианосцы «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр».

Примерно столько же Тель-Авив получил в виде экстренной военной помощи и финансовой поддержки бюджета с октября по декабрь включительно. Так что боевые действия Израиля в Секторе Газа уже совокупно обходятся американскому бюджету в ежемесячные расходы, сопоставимые с Украиной.

Конкуренты США, наоборот, заинтересованы максимально втянуть Вашингтон в ближневосточное болото. В таком случае на другие регионы будет оставаться меньше ресурсов. «Повышение градуса эскалации конфликта» – это игра, в которую можно играть вдвоем. А потому подпитка антиизраильских структур (ХАМАС, хуситов) может идти не только от Ирана, но и от других игроков.

Пока израильские политические элиты рассматривают исключительно радикальный способ решения проблемы – через этнические чистки арабского населения в Газе. Любой другой сценарий перемирия праворадикальные израильские партии от премьер-министра Нетаньяху не примут. Что, в свою очередь, нервирует Евросоюз – Брюссель не желает получить очередную порцию беженцев накануне намеченных на июнь выборов в Европарламент.

Иран выбрал выверенную стратегию ударов через прокси-структуры, а потому формально повода для нанесения удара по Тегерану не подвернулось. Более того, у Тегерана есть небольшие промежуточные успехи:

Анонсированный Багдадом вывод войск США ставит в сложное положение и группировку в Сирии – до сих пор она снабжалась с баз США в Ираке. Строго говоря, вывод американских войск из Ирака был анонсирован еще в 2021 году, но только сейчас появился важный внешний стимул – практически ежедневные атаки иракских шиитов.

Йеменские хуситы, практически не вступая в открытый конфликт, парализовали трафик через Красное море для западных логистических компаний. Сил для прямого вторжения в Йемен у США нет, а без контроля территорий хуситов невозможно обеспечить безопасность коммерческого судоходства.

Разрядка между Ираном и Саудовской Аравией, произошедшая в прошлом году, накладывает на США ограничения по использованию территории арабских монархий при подготовке атаки на Иран.

Начав «бегство из Евразии» с Афганистана в 2021 году американские элиты не имеют возможности остановиться. Чем гипотетическое вторжение в Йемен или Иран отличается от точно такого же вторжения в Афганистан? А потому успех талибов стал примером для других региональных игроков.

Да и на внутреннюю американскую аудиторию пример талибов работает очень хорошо: если всего два года назад Вашингтон сбежал из Кабула, аргументируя этот шаг отсутствием стратегических интересов на другой стороне земного шара, то и в отношении Йемена, да и всего Ближнего Востока, работают эти же аргументы.

Массовой общественной поддержки новой войны на Ближнем Востоке в США не просматривается. Большой вопрос – потянет ли Вашингтон финансово и политически еще один-два аналогичных региональных конфликта в год президентской избирательной кампании?

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