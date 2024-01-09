«Раскачивать» ситуацию можно и без знания языка 09.01.2024 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 150 0 Генералы Юрий Захаров и Алибек Касымов о системных угрозах национальной безопасности Похожие материалы: «Кабмин рапортует: инфляцию обуздали, экономику нарастили». «Итоги 2023 года для Казахстана перед С5-2024». «Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога». «Госизмена, захват отеля, коррупция: из осужденных экс-чиновников можно собрать целый Кабмин» Арендодатели квартир в Казахстане могут оплачивать налоги без регистрации ИП – минфин До Т370 тыс. будет доходить штраф за работу без регистрации ИП в Казахстане 41 гидросооружение существует без хозяина в Казахстане Погода без осадков ожидается в субботу на большей части Казахстана