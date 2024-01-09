«Токаев пытается возложить вину за Кровавый январь на близких к Назарбаеву людей?». «Что вернула государству комиссия по демонополизации?». «Почему дружба народов Казахстана превращается в миф?». «Как окончательно решить проблему хиджаба в школах»

Сетевой Казахстан 9 января 2024г.

AZATTYQ . ORG . «Токаев пытается возложить вину за Кровавый январь на близких к Назарбаеву людей?» — Западные СМИ, проанализировавшие интервью президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА официальной газете «Егемен Қазақстан», приходят к выводу, что он стремится возложить вину за Январские события на окружение своего предшественника Нурсултана НАЗАРБАЕВА. В прессе пишут также о том, что Астана в вопросе санкций против России старается угодить и Кремлю, и Западу. В изданиях размышляют, может ли взаимодействие США и Турции в Центральной Азии потеснить Россию в регионе.

««Здравствуйте! Меня изнасиловал родной брат». Письма к Ляззат» — Правозащитница Ляззат РАКИШЕВА из Алматы получает десятки посланий от детей и подростков, переживших сексуальное насилие. Некоторые просят о срочной помощи, другие пишут, что «просто» делятся сокровенным и ждут в ответ только слова поддержки. Азаттык приводит выдержки из их посланий.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Об эффективности аппарата» — Одним из ключевых факторов успешного развития страны является эффективная государственная политика, государственное управление. Про планирование вежливо промолчим. Про стабильность законодательства, институтов и кадров вежливо промолчим… Что мы имеем в итоге? Отсутствие контроля сверху и отсутствие контроля снизу. То есть, сверху он есть, но, по сути, это личный президентский контроль в режиме «ручного управления». Правительство тоже периодически акимов строит, ругает и обвиняет во всех провалах. Но в целом контроль не систематизирован, а в такой среде, когда ни кто ни с кого ничего не требует, даже самые энергичные, порядочные и эффективные госслужащие начинают «гонять балду».

«Что вернула государству комиссия по демонополизации?» — В 2022 году в Казахстане была создана комиссия по демонополизации при правительстве. За это время в собственность государства вернулись некоторые нахапанные олигархами объекты, однако работы еще очень много. За 30 с лишним лет в Казахстане были «прихватизированны» гигантские массивы имущества и ценных земель, поэтому работы впереди буквально непочатый край. Важно также, чтобы возвращенная собственность действительно принесла благо казахстанцам, а не была передана новым вороватым «инвесторам».

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА — «Почему дружба народов Казахстана превращается в миф?» — Приближается четвертая годовщина кордайской трагедии, которая наглядно показала, что с межнациональным согласием в нашей стране далеко не все так гладко, как преподносилось. Из нескольких тысяч нападавших на дунганские села лишь несколько человек приговорены к реальным тюремным срокам (от 5 до 20 лет). Среди осужденных есть и сами дунгане, которые были вынуждены защищать свои дома и близких. Но главное – мы так и не узнали, кто на самом деле стоял за массовыми беспорядками и какую цель преследовал, ведь очевидно, что погромщики кем-то управлялись.

EXCLUSIVE . KZ . «Как окончательно решить проблему хиджаба в школах» — Автор перевода Корана на русский язык Серик РЫСЖАНОВ считает, что ислам используется разного рода политическими силами, как международными, так и внутриказахстанскими.

Он уверен, что январские события еще повторятся — Я, как автор перевода Корана на русский язык, доказываю, что в Коране нет предписания покрывать голову и волосы женщинам. Слово «хиджаб» в Коране упоминается 7 раз, но единственным предписанием для верующих женщин в Коране является прикрытие выреза платья на груди. Подход, когда главным ориентиром в жизни мусульман и мусульманском праве будет только Коран, снимет практически все существующие дискуссии в нашем обществе.

GOLOS — NARODA . KZ . «Украсть миллиард и не попасться: какие схемы используются при разворовывании бюджета в Казахстане» — Исполнительный директор республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар СМАГУЛОВ рассказал в интервью о миллионных хищениях в сфере образования. Как сообщает общественник, в ходе анализа коррупционных рисков за два месяца был выявлен ущерб государству более чем на 10 млрд тенге.

TIME . KZ . «Козни Гиппократа» — Большой скандал назревает между министерствами внутренних дел и здравоохранения. Каждую зиму больницы и центры временной адаптации и детоксикации (медицинские вытрезвители) переполняются алкоголиками и бомжами. Туда их доставляют работники скорой помощи и патрульные полицейские: бездомных лечат, кормят, дают им кров. Но этой зимой отлаженная годами система неожиданно дала сбой: медики в некоторых регионах перестали осматривать и лечить привезенных в больницы бездомных. Более того, мягко говоря, нерадивые нарушители клятвы Гиппократа стали давать указания (!) полицейским забирать бомжей из лечебных учреждений и отвозить их туда, откуда привезли. Да и сами стражи правопорядка не особо хотят возиться с бездомными, и такое положение дел иногда приводит к летальным исходам.

«Как лучше строить и управлять?» — Почему уже нельзя создавать новые КСК? Зачем нам объединения собственников кондоминиумов? Как усилят контроль за строительством жилых домов? На эти и другие вопросы газеты “Время” ответил Бауыржан КАБДОЛ, теперь уже бывший заместитель председателя комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства.

NP . KZ . «Закон суров, но справедлив не всегда» — О всемогуществе комплексов «Сергек» говорят с момента их появления на свет. Однако полностью раскрыть их потенциал мешают существующие нормы законодательства. До недавнего времени видеокамеры фиксировали «стандартный набор нарушений»: превышение скорости, заезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований дорожной разметки и проезд по выделенной полосе для общественного транспорта. Но с 19 декабря они начали тестировать новые возможности. Теперь штраф водителям грозит за непристёгнутый ремень безопасности, а также если они не пропустят пешехода на зебре.

ZAKON . KZ . «Невиданный мор лебедей в Мангистау: птичий грипп, голод или выбросы в Караколь» — Случаи гибели лебедей фиксировали и в прошлые годы. Однако такого массового падежа еще не было. Специалисты уже обнаружили более 600 тушек погибших птиц, и цифра может вырасти.

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