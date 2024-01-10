«Президент Казахстана является феноменом на постсоветском пространстве». «У Токаева нет мотивации менять систему». «Мы теряем свободу воли в принятии экономических решений». «Забастовка в Мангистау: месяц противостояния»

Сетевой Казахстан 10 января 2024г.

VESTI . KG . «Аркадий Дубнов: Токаев – это феномен на постсоветском пространстве» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ является феноменом на постсоветском пространстве. Так полагает российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий ДУБНОВ, прокомментировав интервью главы государства изданию Egemen Qazaqstan — «Причин такого масштабного интервью, на мой взгляд, три. Первая – необходимость изложить нации свой взгляд, свои оценки январских событий в их вторую годовщину. Вторая – ответ на слухи о том, что Токаев может провести референдум по поправкам в Конституцию в 2026 году по обнулению президентского срока. Этот момент очень важный, главе государства нужно было высказаться по нему. Поэтому президент Казахстана напомнил об одном семилетнем сроке и назвал слухи дезинформацией. Хочется верить в то, что так и будет», — сказал Дубнов. Третья причина интервью – необходимость отреагировать на очень широкую волну комментариев и слухов в связи с выходом книги Нурсултана НАЗАРБАЕВА «Моя жизнь».

KZ . MEDIA . «Шалкар Нурсеитов: «У Токаева нет мотивации менять систему»» — Неоправданно жесткие приговоры активистам, несправедливые кантарские суды, давление на журналистов, нечестные выборы, закулисные игры «старого» и «нового» Казахстана — все это ясно показывает, что в 2023 году ничего не изменилось, хотя власти и говорят постоянно о курсе на демократизацию, считает политолог Шалкар НУРСЕИТОВ. По его мнению, Токаев прекрасно понимает, что единственным бенефициаром власти при этой системе должен быть президент, который обладает абсолютной властью, поэтому ему незачем проводить политические реформы. В интервью «Республике» Шалкар Нурсеитов подвел итоги прошлого года и сделал прогнозы на наступивший 2024 год.

SPIK . KZ . «Юбилеи в 2024-м: какие из них в Казахстане отметят, а какие проигнорируют?» — В наступившем году казахстанцев ждёт немало круглых дат, имеющих непосредственное отношение к истории нашей страны. Какие-то из них получат широкое освещение и даже будут отмечаться на официальном уровне, а другие, скорее всего, пройдут незамеченными. К последним относятся, главным образом, юбилеи, так или иначе свидетельствующие о наличии преемственности между Советским Союзом и современным Казахстаном.

RITMEURASIA . RU . «Совсем не экология притягивает страны Запада к Аральскому бассейну» — Под занавес 2023 года Евросоюз и США снова обозначили активность, взаимно согласованную, по водохозяйственной и экологической проблематике Аральского бассейна. Причем с акцентами на косвенную «ответственность» РФ за аральскую ситуацию и на способы/технологии решения этих проблем, рекомендуемые Брюсселем и Вашингтоном. При этом лоббируются проекты, которые способны окончательно нарушить экосистему и Аральского бассейна, и примыкающего к нему обширного региона. А затем сделать Узбекистан и особенно Казахстан заложниками сугубо западных проектов по восстановлению этой экосистемы.

EADAILY . COM . ««Щупальца Сороса»: американские НКО опутали сетями Казахстан и Центральную Азию» — Масштабы финансирования американскими структурами казахстанских НКО растут с каждым годом. Выдавая гранты якобы на продвижение демократии, власти в Вашингтоне постепенно реализуют свой план по вытеснению России из зоны ее традиционного присутствия. Один из способов продвижения интересов Запада — финансирование «независимых» (но только на первый взгляд) СМИ и формирование сетей распространения нужного контента через вовлечение местных блогеров в свою орбиту влияния. Региональной базой для проектов американского Агентства по международному развитию (USAID) в регионе выступает Казахстан — именно там три года назад учредили «Казахстанское агентство международного развития» (KazAID).

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Про экономику и бюджет» — Если посмотреть динамику бюджетного процесса, то обращает внимание постоянный и нарастающий рост расходов: 2013 – 5,7 трлн. тенге, 2014 – 6,5 трлн. тенге… 2024 – 23,3 трлн. тенге… Во власти сидит избыточное число реформаторов, которые генерируют множество идей, программ, концепций, планов (иногда даже полезных), но в стране нет модели воплощения этих планов в жизнь. Планы, законы, бюджеты у нас регулярно корректируются, а последнее время начали просто отменять целиком модели планирования (так, в 2021 г. пристрелили госпрограммы, в 2023 г. – нацпроекты), даже не утруждая себя хотя бы минимальной попыткой отчитаться об итогах их реализации.

EXCLUSIVE . KZ . «Расул Рысмамбетов: Мы теряем свободу воли в принятии экономических решений» — Финансовый консультант Расул РЫСМАМБЕТОВ предлагает начать активно занимать за рубежом. Это заставит правительство возвращать долги, а не «по-братски» растаскивать Нацфонд, чем Казахстан успешно занимается вот уже второй десяток лет. А тем временем, мы теряем свободу воли в принятии экономических решений, что в итоге может привести к потере государственности.

CHECK — POINT . KZ . «Бигельды Габдуллин: «ПЕН клуб продвигает казахскую литературу в мировой литературный процесс»» — В последнее время активизировалась работа Казахского ПЕН-клуба, отметившего в прошлом году 30-летие своего существование. С чем это связано и чего нам ожидать? На эти и другие вопросы отвечает президент Казахского ПЕН-клуба Бигельды ГАБДУЛЛИН — На этой должности я задержался, как генсеки советской эпохи, – прошло десять лет, как съезд Казахского ПЕН клуба единогласно избрал меня президентом этого писательского клуба. Замечу, среди тех, кто отдал тогда свой голос в мою пользу, были такие известные писатели, как Абдижамил Нурпеисов, Олжас Сулейменов, Абиш Кекилбаев, Фариза Онгарсынова, Анатолий Ким, Владимир Карцев, Мухтар Шаханов, Дулат Исабеков, Герольд Бельгер, Шерхан Муртаза, Бахытжан Канапьянов, Смагул Елубай, Адольф Арцишевский, Мурат Ауэзов и другие.

TIME . KZ . «Проверка на потопах» — Зимой подтопило несколько населенных пунктов и размыло дороги. Что будет весной? По прогнозам синоптиков, в январе и феврале практически во всех регионах страны температура воздуха будет выше нормы, ожидаются и обильные осадки. Все это увеличивает риски паводков. Насколько готовы к ним местные власти, выясняли во вторник на заседании правительства. Премьер-министр Алихан СМАИЛОВ акцентировал внимание на том, что в конце прошлого и начале этого года практически на всей территории страны наблюдались снегопады и дожди. Сейчас порядка 90 процентов территории страны покрыто снегом.

«Пора рвануть из третьего мира» — Начало нового, 2024 года ознаменовалось большим ажиотажем в предпринимательской среде Казахстана. Массмедиа и соцсети буквально взорвались сообщениями о том, что продавцы придомовых магазинчиков и на базарах отказываются принимать плату за товар мобильными платежами и просят наличку. Комитет госдоходов Минфина и многочисленные журналисты пытаются объяснить населению, что причин для беспокойства у добросовестных предпринимателей нет, но те не успокаиваются. Попробуем успокоить и мы.

AZATTYQ . ORG . ««Нефть качают, а технику не обновляют. Положение ухудшается». Забастовка в Мангистау: месяц противостояния» — Забастовка работников нефтесервисной компании West Oil Software в Мангистауской области продолжается почти месяц. Сотни человек стоят под открытым небом на месторождении Жетыбай с 11 декабря. Независимый профсоюзный лидер считает ситуацию взрывоопасной и напоминающей 2011 год, когда многомесячная забастовка нефтяников в Жанаозене, требования которых оставались неуслышанными, закончилась кровопролитием.

KZ . KURSIV . MEDIA . «КТК сообщил об угрозе работе нефтепровода в Казахстане» — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об угрозе устойчивой работе из-за планов собственника земельного участка в Атырауской области, под которым проложен экспортный нефтепровод, построить на нем жилой комплекс (ЖК). В КТК напомнили, что нефтепровод Тенгиз – Новороссийск обеспечивает перекачку около 80% экспортных объемов казахстанской нефти и отнесен постановлением правительства республики к стратегическим объектам.

RATEL . KZ . «Всеобщее декларирование: что грозит за нарушение сроков сдачи» — С 1 января 2024 года в Казахстане стартовал третий этап всеобщего декларирования для руководителей, учредителей (участников) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их супругов. О том, как проводится эта работа рассказал на прошедшем брифинге в РСК руководитель отдела администрирования физических лиц и всеобщего декларирования столичного Департамента госдоходов Ерасыл БОРАШ — Главной целью всеобщего декларирования является обеспечение сокращения теневой экономики, снижение уровня коррупции, обеспечение дополнительных поступлений в бюджет и совершенствование социальной политики… С 2025 года декларирование коснется оставшихся категорий граждан, то есть практически будет охвачено все взрослое население страны.

INFORMBURO . KZ . «Прибывшие в Казахстан иностранцы недовольны очередями на дактилоскопию. С чем связаны задержки?» — В миграционной службе ДП Алматы объяснили, что программа новая, сотрудники прошли обучение, но пока не выработали скорость. Прибывшие в Казахстан иностранцы, которым теперь необходимо пройти обязательную дактилоскопию, жалуются на большие очереди в ЦОНах. По их словам, процедура сдачи отпечатков пальцев длится долго, и не все успевают её пройти.

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