Что волнует душу казаха в первой декаде января

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Тесть Назарбаева «под подпиской»» — Бывший ректор Аграрного университета Тлектес Есполов, отец Асель Исабаевой и тесть бывшего президента Назарбаева, находится под следствием, пишет Nege.kz cо ссылкой на свой источник.

Ему вменяют якобы факты хищения бюджетных средств в рамках осуществления государственных закупок в университете в 2020 году.

4 января прокуратура Алматы сообщила, что «в ходе проверки в Казахском национальном аграрном университете обнаружены факты хищения бюджетных средств. Досудебное расследование проводится полицией Медеуского района».

В вузе заявляют, что новое руководство с 2023 года предпринимает меры по возврату выведенных активов, в том числе общежитий и учебных аудиторий.

По данным источника издания, Есполов находится под подпиской о невыезде:

«Он сейчас в непростой ситуации. Выявленные прокуратурой 43 млн тенге это, возможно, лишь верхушка айсберга. Следствие еще идет. Неудивительно, если откроются новые обстоятельства. И Есполов сейчас под подпиской о невыезде».

Тлектес Есполов бессменно руководил КазНАИУ с 2001 года по август 2022 года. Его дочь Асель Исабаева (Курманбаева) родила первому президенту двоих сыновей. Информация не новая, но официально Нурсултан Назарбаев сообщил об этом впервые в вышедшей в конце 2023 года автобиографической книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе».

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Власти «нового Казахстана» хотят «вытрясти» из племянника первого президента еще как минимум 120 миллиардов тенге, поэтому они не отпустили его на УДО перед новым годом, пишет Dalanews.kz.

Пока Кайрат Сатыбалды вернул государству уже 55,4 млрд тенге.

Сатыбалды хочет на свободу, поэтому готов достать деньги, считают авторы телеграм-канала. Но ему нужно время на сбор средств, ведь он не хочет выйти нищим из тюрьмы. Поэтому он, по информации инсайдеров, решил обратиться к бизнесменам-салафитам, которых когда-то поддерживал. Если они соберут хотя бы 40 миллиардов, он вернет активы на требуемую сумму.

Если все получится, Сатыбалды может выйти на свободу уже в марте — к Наурызу. Но и после освобождения его финансовые действия будут оставаться под полным контролем Агентства финмониторинга.

Пока же его соратники намерены засветиться акцией «Новый год — харам», сжигая в регионах установленные на бюджетные деньги новогодние елки. Первая уже сгорела в Таразе. На очереди якобы Актобе, Уральск и другие города.

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В интервью порталу Adyrna.kz журналист из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенова вспомнила, как в январе 2022 года в городе снесли памятник Назарбаеву.

По словам Сандугаш, это произошло 5 января вечером:

«Фото сделано примерно в 7-8 часов вечера. Сам памятник снесли где-то, около 4 часов дня. Интернета не было, никто не знал об этом. Когда толпа снесла памятник, людей начали разгонять, газ пустили. Мы пришли позже на площадь. Там было несколько парней, я им говорю: «Если не хотите, чтобы вас завтра преследовали, отвернитесь». Потом я сделала это фото».

Журналист также рассказала и другие подробности:

«Я хотела потрогать памятник, а мне парни говорят: «Не надо руками трогать, мы плевались на него, и не только». Ну, вы понимаете, что они имели в виду».

Фотография Сандугаш Дуйсеновой со снесенным памятником Назарбаева получила известность не только в Казахстане, но и за рубежом. В 2022 году журналист получила за эту работу премию MediaCAMP Award.

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Виктор МАЙЛИН – «Год Дракона обещает быть выдающимся и полнокровным» — Одним из очень интересных материалов, вышедшего в интернете (эфире) буквально в канун празднования Нового Года, можно считать интервью депутата Мажилиса Айдоса САРЫМА на youtube-канале Abay Live журналисту Абаю Сейфулле. К слову: тут, наверное, необходимо заметить, что, данный ресурс очень заметно наращивает объемы. И это заключается не только в том, что выдерживается довольно плотный график выходов видео-интервью, всегда с интересными персонами, но и тем, что Абай Сейфулла начинает активно вести свои интервью не только на государственном языке, но и… на русском! Например, буквально на днях, а именно – 6 января текущего года он провел совершенно роскошное интервью с экс-судьей Верховного суда РК, с гуру, если можно так сказать, практической юриспруденции, действующим адвокатом Тагиром Сисинбаевым.

Однако вернемся к казахскоязычному интервью Абая с Айдосом Сарымом. Оно было не менее интересным, чем с Тагиром Сисинбаевым (хотя тематика разнилась). Кстати, беседа была озаглавлена следующим образом: «Назарбаев билік емес, тарих үшін күресіп жатыр – Айдос Сарым»– «Айдос Сарым: Назарбаев борется не за власть, а за свое имя в истории (имеется в виду, которое он хочет оставить в истории – прим.)». Понятно, что речь шла о мемуарном томе первого президента, вышедшего в свет в последнем квартале прошлого года. Об этом тоже шла речь, но само интервью было и о многом другом, т.е. оно было насыщено целой кучей тем. Остановимся на паре из них.

Ведущий спросил визави в том ключе, почему А. Сарым не признает, что в истории Жанаозенских и Кантарских событий остались недосказанные моменты, вплоть до количества убиенных? Депутат парламента спокойно ответил, что в целом картина есть и статистика по людским потерям точна. Допустим, в том же Жанаозене, достаточно небольшого города, где все друг друга знают. И потом, дословно, «мы же казахи, у нас есть традиции, связанные с уходом людей»… т.е. даже исходя из них, становится ясно, что на самом деле мало что можно скрыть насильственным образом. Так зачем и как возможно ради красного словца множить количество жертв? Среди казахов в этом вопросе вообще трудно сохранять какие-то тайны.

В связи с этим вспомнили собеседники и Желтоксан (т.е. события Декабря 1986 г.). Там вот осталось больше тайн, чем из событий происшедших в эпоху суверенитета. При этом совершенно ясно, что и в тех резонансных событиях, прежде всего, были замешаны тогдашние элиты, ее определенные части. Каждый декабрь страна отмечает дату, произносятся ритуальные слова, но, как могут понять слушатели, многие моменты Желтоксана остались втуне и часть тогдашней элиты практически полностью оказалась у руля уже суверенного Казахстана… Что же касается «Кровавого Января» 2022 года на вопрос ведущего «Все-таки это была попытка госпереворота?» – депутат парламента РК ответил утвердительно – «Да, это же совершенно очевидно». При этом он считает, что действующая власть худо-бедно держит верный курс, и Новый Казахстан, несмотря на критику, как справедливую, так и несправедливую, тем не менее, строится. А предстоящий 2024 год в этом смысле возможно переломный, учитывая то обновление законодательства по многим сферам жизни страны, которое идет в стенах парламента. На вопрос о том, а что если бы победили заговорщики, и, допустим, действующий президент дал слабину и ушел из реальной политики, то это была бы катастрофа, считает А. Сарым. Вплоть до потери территориальной целостности, легитимности власти как таковой, вплоть до гражданской войны.

А. Сейфулла уже в начале наступившего 2024 года (2 января) собрал у себя в студии кампанию из четырех спикеров, что называется, один другого краше – коллегу Айдоса Сарыма – не менее известного депутата Мажилиса Рината Зайытова, политического деятеля Уәлихана Қайсарова, представителя одной из незарегистрированных политических организаций и политолога Мақсата Жақау. Вопросов было поднято много. В их числе проблема возвращения незаконно (несправедливо) выведенных активов акторами Старого Казахстана, борьба с бедностью, обретение устойчивого развития страны.

Все трое, понятное дело, явно негативно относятся в адрес Старого Казахстана, в адрес прежнего президента. Но когда Уалихан Кайсар стал критиковать действующего президента, подведя к тому, что он-де не дает развернуться в таком очевидном вопросе, как жестче прижать «Старый Казахстан», опять же по части возврата незаконно нажитых активов, то его, пусть и косвенно, защитил Ринат Зайытов. По его словам, во многом причина неудач на местах заключается и неразворотливости власти, в ее безответственности и круговой поруке.

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Почему несправедливый суд не наказуем? Этим вопросом задался журналист информационного портала ADYRNA ULTTYQ PORTALY Рүстем Есімханұлы. Отвечал на его вопросы Абзал Куспан, депутат Мажилиса. За 30 лет суверенитета, по мнению специалиста, а Абзал Куспан является по профессии юристом, суд не стал тем местом, где вершится справедливый вердикт. По той простой причине, что суд как один органов государственной власти, осуществляющий правосудие, имеющий своим конечным результатом защиту прав, свобод и законных интересов личности, не стал таковым. В силу того, что не сформировался как независимый суд. И когда он таким станет, Абзал Куспан точно предсказать не может… Поэтому в обществе существуют серьезные нарекания к судебной системе Республики Казахстан. И нет свода законов, благодаря которым можно качественно повлиять на несправедливые решения…

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Способны ли казахские национальные ценности выстоять перед влиянием глобализации» — Издание «Жас Алаш» опубликовало интервью с доктором философских наук, профессором Сериком Нурмуратовым, который рассказал о том, каково влияние глобализации на казахстанские национальные ценности. По его словам, государственная целостность и политическая стабильность любой страны напрямую зависят от его духовно-культурного развития.

«Не нужно ни бояться, ни защищаться от него. Мы должны рационально использовать его преимущества. Однако существует глобализм, который является частью глобализации. Это может нанести некоторый ущерб национальным, культурным ценностям и духовности. Поскольку глобалисты воспринимают любой народ, его природу, и землю только как источник прибыли для себя. Международные концерны и трасты не заинтересованы в развитии экологии, культуры, менталитета и языка местного населения, все, на что они способны ― это прагматические шаги. Об этом свидетельствуют недавние несчастные случаи на угольных шахтах», ― высказался профессор.

По его словам, самое главное уметь отличать полезное от бесполезного, поскольку защита интересов нации помогает сохранить ее облик.

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На портале Skifnews.kz было опубликовано интервью с просветителем, автором нескольких книг Санжаром Керімбаем.

По словам автора, в последнее время появилось молодое поколение национальных активистов, которые обучались за рубежом и делают все возможное во благо страны.

«Частые встречи, собрания, участие в мероприятиях повысили культурный уровень молодого поколения. Молодые люди в состоянии бесстрашно и смело высказываться на сложные темы. Это удивительное время! Ведь до этого между двумя поколениями была проблема найти общий язык», ― высказался он.

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На портале Аdyrna.kz вышел материал с высказыванием Оңғара Қабдена о действиях казахстанских акимов.

«Когда-то я слышал от одного имама слова о том, что «даже он видел пьющего имама, но не видел поющего». Также и я видел огромное количество тех, кто воровал деньги государства. Но никогда еще не было такого, как в павлодарском акимате, где приняли растаявший ледяной городок и заявили, что там катаются люди», ― заявил Кабден.

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На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание ученого Мұхтара Мағауина о роли религии в казахском обществе и культуре. По мнению писателя, казахи должны освободиться от религии и прийти к сознанию светского государства.

«Верующие не говорят “соблюдайте традиции”, они выступают против казахских традиций, обычаев и против национальной одежды. Они меняют казахский язык. На худой конец, они против возведения мавзолеев и приветственных поклонов невесток. Все это противоречит и портит казахов», ― высказался писатель.

По его мнению, таким образом государство лишается национального сознания. Автор подчеркнул, что в первую очередь «мы должны быть казахами».

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RATEL.KZ. «Что Арыстанбек Мухамедиулы сказал о подельниках» — На портале Stan.kz было опубликовано высказывание бывшего директора Нацмузея Арыстанбека МУХАМЕДИУЛЫ о четверых бывших замах, которые также являются фигурантами судебного разбирательства. “Қалған өмірін мен үшін түрмеде өткізгенін қаламаймын”: Арыстанбек Мұхамедиұлы өзімен бірге айыпталғандарға қатысты айтты (Арыстанбек Мухамедиулы высказался о тех, кто сидит с ним на скамье подсудимых: “Не хочу, чтобы из-за меня они провели в тюрьме всю оставшуюся жизнь”).

“Те, кто здесь сейчас сидит, ни в чем не виноваты. Нет ни следа преступления, никаких фактов против них. Им сказали, чтобы они отнесли подарки Мухамедиулы. На самом деле они честные люди, честные граждане”, – сказал подсудимый Арыстанбек Мухамедиулы.

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На портале Abai.kz была опубликована статья об активности экс-президента страны, а также сомнительных действиях членов его семьи.

Автор статьи считает, что участившиеся коммунальные аварии в стране напоминают диверсию, направленную на раскол народа и действующей власти. По его мнению, за этим может стоять олигарх Клебанов, который, в свою очередь, тесно связан с семьей первого президента.

«Еще один пример. На протяжении двух недель в Мангистау бастуют нефтяники… Все эти события активно муссируются в СМИ и на просторах интернета. Большинство известных политологов и экспертов считают, что эти забастовки организованы одной заинтересованной личностью либо группой людей. Также эксперты подчеркивают, что чрезмерная активность представителей «старого» Казахстана могут привести ко второму Кантару, если не предпринять срочные и эффективные меры», — резюмирует автор.

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На портале Massaget.kz была опубликована статья о новых фактах касательно судьбы уроженца Казахстана, усыновленного в детстве бельгийцами. “Қазіргі болжам: бала ауыстырылған сияқты”. Бельгиялықтар асырап алған қазақтың баласына қатысты жаңа дерек айтылды (“Нынешний прогноз: похоже, ребенка подменили. Был озвучен новый факт о казахском ребенке, которого усыновили бельгийские родители).

“Сегодня Жанибек улетел из Казахстана, но он обязательно вернется. Не так ли, Жанибек? Что мы имеем на руках: нашлась женщина, которая написала расписку и оставила сына в роддоме. К сожалению, результаты анализа ДНК не показали соответствия. Нынешний прогноз: похоже, ребенка подменили. Поскольку женщина, которая подтвердила всю информацию из архива роддома, нашлась. Если Жанибек не ее сын, то где ее ребенок? Теперь мы будем искать всех женщин, рожавших в январе 2002 года в Аркалинском роддоме”, – отметила редактор программы “Бармысың, бауырым?” Асель АСКАРКЫЗЫ.

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