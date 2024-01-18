«Предупреждение Назарбаеву»? Почему Токаев вдруг решил поставить памятник Заманбеку Нуркадилову». «1995 год. Назарбаев консолидирует власть». «Смогут ли казахи обеспечить ценностный консенсус в стране?». «О доходах, кредитах и налогах»

Сетевой Казахстан 18 января 2024г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «От хулы до хвалы» — Речь о политической (общественной, моральной) реабилитации известных персон, которые в свое время попали под жернова Системы, включая и тех, кто пал жертвой политических и иных, в том числе, и межклановых, интриг. Полностью реабилитирован Динмухамед КУНАЕВ, бывший руководитель Казахской ССР (его именем назван город-спутник южной столицы), который, похоже, своим присутствием, в исторической памяти народа, мешал установлению культа личности Нурсултана НАЗАРБАЕВА. На днях публично и торжественно отметили очередной юбилей Заманбека НУРКАДИЛОВА, бывшего видного государственного деятеля, который позже ушел в жесткую оппозицию Назарбаеву. Мероприятие письменно приветствовал сам президент, выступив, к тому же, инициатором установления памятника опальному акиму на его малой родине.

AZATTYQ . ORG . ««Предупреждение Назарбаеву»? Почему Токаев вдруг решил поставить памятник Заманбеку Нуркадилову» — 15 января в Алматы прошло памятное мероприятие в честь 80-летия Заманбека НУРКАДИЛОВА, оппозиционного политика, погибшего в 2005 году. Он умер от трёх выстрелов в грудь и в голову, а следствие решило, что это самоубийство. Спустя 19 лет в Казахстане решили поставить ему памятник, и инициатором выступил не кто иной, как президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Что с этой новостью не так?

««Никто не нападал, сами себя расстреляли». Офицер Погранслужбы — о смертях силовиков в дни Кровавого января» — Бандиты пытались захватить телевизионную башню в Алматы, но пограничники отразили нападение — это официальная трактовка одного из эпизодов Январских событий. Бывший работник Пограничной академии утверждает, что в действительности на горе Кок-Тобе произошла перестрелка между пограничниками и подразделениями министерства внутренних дел, и случившееся показывает неслаженность действий силовиков в экстренной ситуации. Его свидетельства опровергают также официальную версию другого смертельного инцидента, в стенах академии.

VLAST . KZ . «1995 год. Назарбаев консолидирует власть» — 1995 год стал одним из переломных в новейшей истории Казахстана. Именно в тот год Нурсултану НАЗАРБАЕВУ удалось распустить довольно нелояльный ему Верховный совет, продлить свои полномочия через референдум, навязать стране новую Конституцию, а затем создать полностью подконтрольный «профессиональный парламент». Тогда Назарбаев заложил фундамент суперпрезидентской формы правления, которая сохраняется в Казахстане до сих пор. Помимо прочего она позволила ему провести приватизацию стратегических активов — в основном в личных интересах.

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА — «Смогут ли казахи обеспечить ценностный консенсус в стране?» — В Казахстане продолжают ломаться копья вокруг вопроса, как консолидировать общество. По-хорошему, одной из скреп могли бы стать общие ценности, но они у нас настолько фрагментированы, что практически неспособны объединить граждан. Понимая это, отечественные идеологи стали делать упор на так называемые национальные ценности – правда, пока не совсем ясно, что они собой представляют и как их следует прививать…

TIME . KZ . «Просто песня!» — В пятницу, 19 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Алматы запланировано начало главных судебных разбирательств по убийству алматинского таможенника Медета ЖАМАШЕВА. Обвинение предъявлено по пункту “убийство по найму с целью сокрытия другого преступления” УК. На скамье подсудимых пятеро, среди них Талгат МАХАТОВ, называвший убитого братишкой. Экс-агент расформированной финансовой полиции Махатов, он же Саныч, он же Бетон, в этом же суде, кстати, проходит по обвинению в причастности к кровавым кантарским событиям — этот процесс закрытый.

Петр СВОИК – «Фискальные секреты» — Несомненно, самой, так сказать, массовой новостью нового года стал массовый возврат к наличке в самом массовом виде торговли — мелкорозничной. И в самом массовом виде услуг, оказываемых не упакованными в большие салоны мастерами стрижки и маникюра, массажа и лечения, ремонта автомобилей, электронной, бытовой техники и всего такого прочего. Этот массовый возврат поддерживается и достаточно большой солидарной массой покупателей: у многих из нас есть давно знакомые и надежные торговцы на рынке, проверенные электрики и сантехники, ставшие за много лет домашними врачи или медсестры. Налаженные связи — это самое дорогое, что есть на рынке.

NOMAD . SU . ««Ак жол» — налоговикам: Оставьте в покое мобильные платежи» — При объяснении, налоговые органы делают упор, что контролю подлежат 100 мобильных переводов от разных лиц. Но при этом не определена их сумма, что позволит подвергать контролю любые, самые мелкие платежи по 100-200 тенге. Тогда вопрос к Налоговым органам, кого вы все-таки ищете – тайных олигархов и коррупционеров, или тех, кто просто выживает. От такого контроля страдают обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней зарплаты. Получается, вы хотите обложить налогами тех, кто еле сводят концы с концами. Но тогда им проще перестать работать и получать социальную помощь от государства. По большому счету, введенный тотальный контроль за мобильными переводами никоим образом не затронет коррупционеров, а отразится на добросовестном малом предпринимательстве.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Казахстан ожидает всплеск грабежей» — Если до нового года выручка базарного торговца лежала на карточке и грабить его было бесполезно и даже опасно для грабителя, то теперь предприниматель с наличными в кармане, причем приличной суммой в два-три миллиона выручки или суммы, предназначенной для закупа, становится лакомой добычей для преступников. Нас ожидает волна грабежей, поскольку на кону примерно шесть-семь триллионов тенге, распиханных по карманам мелких и средних предпринимателей, не понимающих, какой опасности подвергаются их жизнь и деньги.

KP.KZ . «О тарифно-яичной политике» — Очередное заседание члены правительства начали с энергетики, а под конец взялись за яйца. Глава Минэнерго Алмасадам САТКАЛИЕВ «обрадовал» вероятностью очередного повышения тарифов для казахстанских потребителей электроэнергии. Заявки от энергопроизводящих компаний сейчас рассматриваются — Мы получили заявки на повышение предельного тарифа. Там максимальный рост до 40%. Понятно, что мы будем изучать структуру данной заявки, целесообразность повышения тех или иных видов затрат. Ранее повышения, которые были, были направлены только на необходимое проведение капитальных ремонтов, частично мы заработные платы включили. Понятно, что есть другие затраты, связанные со снижением потерь, с реализацией инвестиционной программы, то есть будем детально смотреть и не допустим резкого роста тарифов на электроэнергию, — заявил министр.

KZ . KURSIV . MEDIA . Сергей ДОМНИН – «Почему казахстанскому Нацфонду не дают вырасти» — Превратив Национальный фонд РК в постоянный источник погашения дефицита бюджета, правительство ограничило собственные возможности пользоваться этим ресурсом. И поэтому все чаще прибегает к экстравагантным решениям вроде схем с продажей самому себе акций «КазМунайГаза». К такому выводу Kursiv Research пришел, изучив статистику НФ за 2023 год и все предыдущие 20 лет работы суверенного фонда.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О доходах, кредитах и налогах» — Постоянные сводки о разоблачении мошенников и финансовых пирамид весьма интересы. С одной стороны, поражает готовность огромной массы людей лезть в любые сомнительные схемы. Непонятно: чего там больше – глупости или жадности, которые никакими программами повышения финансовой грамотности не перебить. С другой стороны – речь постоянно идет о достаточно больших суммах денег, причем на фоне постоянных разговоров о растущей бедности. Это ставит закономерный вопрос об оценке реальных доходов.

TENGRINEWS . KZ . «Токаев, Эрдоган, игра Зайнутдинова и вкус донера. Интервью с послом Турции» — Корреспондент побеседовала с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Казахстане Мустафой КАПУДЖУ. Он рассказал, о чем разговаривают Касым-Жомарт ТОКАЕВ и Реджеп Тайип ЭРДОГАН, появится ли в Казахстане свой Bayraktar. А еще оценил игру Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташе» и назвал место, где искать самый вкусный донер — Я знаю, его превосходительство, господин Токаев очень увлекается настольным теннисом. И наш президент тоже. У них разные техники, но им обоим это очень нравится. Между Токаевым и Эрдоганом очень-очень крепкие отношения. Так что, возможно, у них бывают такие маленькие моменты, когда они обмениваются шутками между собой. Я имею в виду, у них есть личное взаимодействие.

KAPITAL . KZ . «Алина Алдамберген: За 5 лет чистая прибыль KASE выросла в 9 раз» — Kазахстанской фондовой бирже в прошлом году исполнилось 30 лет. С момента своего создания это единственная в стране торговая площадка, которая обслуживает одновременно валютный, фондовый и денежный рынки. Каких результатов удалось добиться бирже за последние годы, как она развивала собственную IT-инфраструктуру, и что повлияло на эффективность ее деятельности, об этом мы поговорили в новом спецвыпуске «Персоны Капитала» с председателем правления KASE Алиной АЛДАМБЕРГЕН.

GOLOS — NARODA . KZ . «Домогаются даже детей: почему закон не защищает женщин Казахстана?» — Тема насилия всегда была актуальной и болезненной в Казахстане, и прошлый год не стал исключением. Вся страна скорбела по ушедшей из жизни Салтанат НУКЕНОВОЙ, в убийстве которой подозревается ее муж, экс-министр Куандык БИШИМБАЕВ. После этого случая казахстанцы стали массово высказывать недовольство в адрес закона о семейно-бытовом насилии. Тем не менее, стоит отметить, что в Казахстане слабо проработан не только он, также имеются законодательные пробелы в отношении харассмента и преследований. В законодательстве Казахстана отсутствует термин «домогательства», что делает невозможным наказание за нежелательные приставания.

FORBES . KZ . «Казахстанские журналисты направили коллективное заявление в КНБ» — Главные редакторы и журналисты казахстанских СМИ, которые подверглись хакерским атакам, подали заявление в Комитет национальной безопасности РК. На встрече представителей СМИ, которая состоялась 17 января, общим решением принято обратиться с официальным письмом в Министерство культуры и информации РК, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, а также в международные организации для содействия в коммуникации с корпорацией Meta. Об этом говорится в заявлении СМИ, распространенном накануне.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.