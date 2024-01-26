Властетрясение: плохой собственник – плохое государство 26.01.2024 17:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 86 0 Пётр Своик: «Речь не о переходе собственности от шапрашты к жалайырам, а о государстве – ответственном собственнике» Посмотреть на RuTube Похожие материалы: США повторяют сценарий СССР «Раскачивать» ситуацию можно и без знания языка Фейк-интерпретации январских событий 2022 года Письмо Токаева может запустить расследование дела Нуркадилова О чем умолчали ЧСники, кому отдали 1 млрд на оповещение, где оружие, похищенное в дни Кантара