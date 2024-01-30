Надеждин как компас земной

Почему либерального кандидата в России допустили до президентских выборов, а патриота отправили в колонию

Через полтора месяца в РФ выборы президента. Всем понятно, кто победит. Но состав участников «избирательной гонки» и отношение к ним россиян заслуживают внимания. Я уже рассказывал вам про одного путинского конкурента, вернее, конкурентку, симпатичную журналистку из Тверской области. Она неожиданно для всех выдвинула свою кандидатуру, осудила войну на Украине, пообещала россиянам мир, демократию и свободу.

Но этой даме отказали в регистрации. Может быть потому, что в России тирания. По другой версии, слишком уж откровенно из-за спины простой русской женщины торчали зарубежные уши. В самом деле. Мать-одиночка из райцентра, с тремя детьми и без денег, вдруг обзавелась бодрой столичной командой, получила поддержку оппозиционных СМИ, учредила политическую партию. Так или иначе, в Центризбиркоме нашли повод придраться к тверской активистке и сняли её с дистанции.

Почти все другие участники забега понятны и предсказуемы. Сменщик Жириновского в ЛДПР Леонид Слуцкий. Пожилой коммунист-аграрий Харитонов (сам Зюганов на выборы уже не пошёл). Русский националист Бабурин, кстати, наш земляк, родом из Семипалатинска.

Есть в стартовом списке и умеренно экзотичные спринтеры. Например, мастер Великой масонской ложи Богданов и бородатый длинноволосый эколог Баташев. Мир тесен, с последним кандидатом в президенты я даже работал когда-то в московском издательском доме.

Всё это скучно. Нужен хоть какой-то драйв. Похоже, так думали и в администрации действующего президента России. Поэтому в списке появился ещё один оппозиционный кандидат. Гораздо более «весовой» по сравнению с журналисткой и волосатым экологом. Зовут этого человека Борис Надеждин.

Борис Надеждин. (Фото с facebook.com)

Ему 60 лет. Из них почти тридцать лет он в политике. Был депутатом Госдумы, входил в штаб Бориса Немцова и вообще представлял собой заметную – хотя и не первого ряда – фигуру в прогрессивном лагере 90-х.

Все нулевые и десятые годы Надеждин продолжал проявлять умеренную оппозиционность. При этом он был и остаётся участником политических ток-шоу на федеральных каналах. Представляет там «недобитых либеральных реформаторов». И вот выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Ему позволили это сделать, понимая, что шансов у Надеждина никаких, но зато теперь можно будет сказать городу и миру – смотрите, вот либерал, принципиальный противник политики Путина (именно так обозначил себя этот кандидат в «Манифесте Бориса Надеждина») – и ему никто не мешает участвовать в выборах.

Надеждин заявил, что намерен на посту главы государства в первую очередь освободить политических заключённых и обратиться к руководству Украины с предложением начать мирные переговоры. А также – устранить излишнюю централизацию власти в России, дать больше свободы на всех уровнях.

И что вы думаете? В нескольких российских городах выстроились очереди из желающих поставить подписи в поддержку «недобитого либерала». Не сказать, чтобы огромные очереди, но заметные. Снимки облетели весь мир. С соответствующими комментариями: жива, жива в стране надежда на демократические реформы! Не всем по душе имперский милитаризм.

Я прочитал это всё и задумался: как бы сейчас жила Россия, если бы в своё время, в начале нулевых, её лидером стал не Путин, а такой человек, как Надеждин? Например, Григорий Явлинский. Или тот же Борис Немцов. Или Михаил Ходорковский. В общем, не ястреб с реваншистскими амбициями, а «вменяемый политик». Настроенный не конфликтовать с Западом, а дружить, интегрироваться в мировое сообщество.

Вообще-то Путин тоже пришёл в Кремль с либеральными ценностями в голове. Вы помните: он бывший заместитель Собчака, младший друг Чубайса и преемник Ельцина. Но потом Россия «отформатировала» своего президента. Вернула на тернистый имперский путь.

Смогла бы Россия отформатировать Немцова или Ходорковского? Думаю, вряд ли. Они в силу ряда причин проявили бы гораздо больше настойчивости, стараясь подружиться с «цивилизованным миром» на любых его условиях. Даже когда стало бы совершенно понятно, что такая большая и суверенная (то есть отсталая, далёкая от современных ценностей, с «тараканами» в национальном самосознании) Россия никогда не поместится в Евросоюз. Не станет для Запада своей.

Значит, с этой неправильной страной надо что-то делать.

Что именно? Да понятно же. Никак не реагировать на расширение НАТО. Пусть заходят в Прибалтику, потом на Украину и в Белоруссию. Мы-то здесь причём? Устранять излишнюю централизацию российской власти. Переводить страну из режима вертикали в формат настоящей федерации, а потом и конфедерации. Жёстко и системно прививать либеральные ценности. Душить гомофобию.

А чтобы в цивилизованных странах не боялись опасных для всего мира побочных эффектов, сдать этим странам российское ядерное оружие. По крайней мере, у Ходорковского, самого твёрдого и решительного борца за либеральные ценности, были именно такие планы.

Думаю, в ходе данных преобразований неизбежно забурлили бы российские национальные окраины – при активной поддержке Турции и арабского мира. Эти окраины, в том числе расположенные в самом центре России, начали бы борьбу, а потом и войну против кремлёвских продажных шайтанов. Русским патриотам пришлось бы делать непростой выбор между абреками и гомосексуалистами. Взыграл бы удивительный город Екатеринбург. Потом Владивосток.

В общем, скорее всего, сейчас миротворческие силы НАТО проводили бы специальную операцию по разделению сторон вооруженного конфликта где-нибудь под Рязанью, в районе Шацкой засеки.

При этом очереди из интеллигентных людей, желающих поставить свою подпись в поддержку миролюбивого кандидата Надеждина, меня не удивляют. Было бы странно, если бы эти очереди не появились – через два года после начала такой СВО, когда украинские пушки по-прежнему достреливают до Донецка и десятками убивают там мирных жителей. И я вот, говорю, задумался – какие у страны были и есть альтернативы. Что такое «Россия, отстаивающая суверенитет», мы как раз наблюдаем. Это долгая, мучительная, кровавая история. Не первая и не вторая в тысячелетней биографии русского народа. А как могла бы выглядеть «Россия, не отстаивающая суверенитет» – и при этом не пришедшая к хаосу и распаду? У меня нет ответа.

В эти же дни получил четыре года колонии Игорь Стрелков (Гиркин). Человек, с политическими убеждениями, прямо противоположными убеждениям Бориса Надеждина. Он тоже собирался на президентские выборы, но вместо этого оказался в СИЗО. Стрелкова обвинили в призывах к экстремизму. Он очень сильно ругал ход Специальной военной операции и лично Путина. Не удерживаясь от прямых оскорблений.

Стрелков как кандидат в президенты был бы намного опасней Надеждина. Либерал Надеждин со своим «нет войне» отнимет у победителя всего лишь несколько процентов голосов специфической публики. А Стрелков принялся бы разоблачать на федеральных каналах с понятных патриотических позиций бездарную подготовку к войне, коррупцию, огромную недооценку сил противника и другие неприятные вещи, которые пока что привели к тому, к чему они привели.

Выборы такой кандидат не выиграет, но нервы российскому начальству потреплет серьёзно и осадок у народа оставит. Во время войны от этого гораздо больше вреда, чем пользы. Всему своё время. Вот после победы, после восстановления разрушенного войной народного хозяйства новых российских территорий пусть выступает. И не на выборах, а на двадцатом съезде, которому как раз подоспеет срок.

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