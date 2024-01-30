«Зачем нужно в пять раз увеличить платежи за ОСМС, объяснили в Минздраве». «Как гендер влияет на карьеру врачей в Казахстане: терапия – для женщин, хирургия – для мужчин?». «Без дома и денег: в Казахстане набирает обороты кризис жилищного строительства»

Сетевой Казахстан 30 января 2024г.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Зачем нужно в пять раз увеличить платежи за ОСМС, объяснили в Минздраве» — Министерство здравоохранения Казахстана предлагает в пять раз увеличить максимальный взнос на медстрахование – с 10 до 50 МЗП. Если законопроект примут, изменение может коснуться 9% работников от всего числа трудоустроенных. В ведомстве объяснили, что пятикратное увеличение платежей нужно из-за недофинансирования отрасли здравоохранения. На портале «Открытые НПА» появился проект закона Минздрава РК, который будет на публичном обсуждении до 7 февраля.

VLAST . KZ . «Это не та сфера, где нас ждут…» — Как гендер влияет на карьеру врачей в Казахстане: терапия – для женщин, хирургия – для мужчин? В Казахстане больше женщин-хирургов в офтальмологии, акушерстве и гинекологии, отоларингологии, но меньше в общей и экстренной хирургии. Хирург-онколог, трансплантолог, кардиохирург, травматолог – это, независимо от гендера, непростая профессия, но для женщин вдвойне. Все равно присутствует предвзятость и настороженность.

GOLOS — NARODA . KZ . «Без дома и денег: в Казахстане набирает обороты кризис жилищного строительства» — Жилище в Казахстане строится как попало, где попало и кем попало. К таким выводам можно прийти, если посмотреть новости строительного рынка. Прокуроры выявляют и останавливают незаконные стройки, акиматы принимают решения о сносе уже построенных домов, а профильное министерство постоянно говорит о необходимости улучшить отраслевое законодательство. Но за всем этим остаются люди, вложившие в незаконные стройки немалые деньги. Как быть теперь им? «Голос народа» попытался найти ответ на самый актуальный вопрос.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему автокредиты растут, а ипотека падает?» — Глава Первого кредитного бюро озвучило итоги кредитного рынка за 2023 год. Беззалоговые кредиты растут, ипотека все менее доступна для молодежи, автокредитование все более популярно, а люди все чаще занимают деньги до зарплаты. И большинству из них – меньше 30 лет.

TIME . KZ . «Платёж за товар или в помощь?» — Тема мобильных переводов по-прежнему остается в топе сегодняшней повестки дня. Многие предприниматели все еще отказываются принимать плату — в основном торговцы на рынках, а также частные услугодатели — безналичным способом, ориентируясь только на наличные платежи клиентов. При проверке предпринимателей учитывается только количество получаемых ими мобильных переводов. “Если в течение трех месяцев вы осуществляете (получаете ежемесячно. — С. А.) более 100 переводов, значит, вы ведете предпринимательскую деятельность”, — цитирует информагентство ответ КГД на свой запрос.

«Что возвели, то не снесут?» — Министерство промышленности и строительства предложило усилить проверку строительных объектов госорганами. Пока же остановить вакханалию на рынке недвижимости и снести незаконно построенные здания очень проблематично. Это выяснилось после того, как управление градостроительного контроля Алматы опубликовало список из 45 “не рекомендуемых для покупки” ЖК, возводимых с нарушениями и не имеющих полных пакетов документов.

NP . KZ . «Спрос на вагоны есть, а вот рук не хватает» — На 2024 год Казахстанская вагоностроительная компания (КВК) из Экибастуза получила заказ на изготовление трех тысяч полувагонов. Это серьезный прорыв после нескольких лет простоя. Правда, предприятие испытывает кадровый голод. Работа есть. Работать некому. По информации заместителя директора компании Берикбая Амиржанова, по итогам прошлого года сделали около 200 полувагонов. Могли бы больше, но нет людей.

FORBES . KZ . «Гарантирует ли перенос серверов yandex.kz в РК сохранность данных казахстанцев?» — В декабре 2023 года «Яндекс Казахстан» объявил, что завершил перенос серверов yandex.kz в РК. Но у части казахстанцев возникли сомнения, что их личные данные надежно сохранены внутри страны и к ним нет доступа у спецслужб других стан, в частности России. В связи с этим Forbes.kz обратился за разъяснениями к главе Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) Олжасу САТИЕВУ. Эксперт подчеркнул, что «Яндекс» действительно перенес серверы в Казахстан, но со стороны не понятно, что именно компания перенесла — В случае, если сервер упадет в Казахстане, работа компании может остановиться. Чтобы этого не произошло, вполне может быть, что «Яндекс» хранит резервные данные на серверах в России, или в Европе или еще где-то. И это нормальная практика для многих компаний. А вот сможет ли это все проверить регулятор – возникают сомнения.

TENGRINEWS . KZ . «55 детей. Как живет самая многодетная семья Казахстана» — Казахи, русские, украинцы, немцы, цыгане, поляки, азербайджанцы, белорусы, корейцы, татары… такой многонациональный состав из ребятишек собрался под одной крышей в Лисаковске Костанайской области. Там смелая супружеская пара за годы совместной жизни обзавелась 55 детьми. Корреспонденты напросились в гости к самой многодетной семье Казахстана и узнали, как они живут и успевают справляться с готовкой, воспитанием и другими бытовыми делами. Сразу отметим, у Рустама ШУКУРОВА и Муаззамы МАНСУРОВОЙ действительно официально 55 детей. Трое биологических, остальных они усыновили и удочерили.

LITER . KZ . «Новые правила дезинсекции в РК: как избавиться от тараканов и не сесть за решетку» — За последние полгода в Казахстане произошло уже три громких случая отравления людей ядом от насекомых. В основном страдают дети, так как для летального исхода им достаточно нескольких вдохов. Санитарные ведомства отреагировали и заявили, что теперь дезинсекция станет лицензируемым видом деятельности. В январе текущего года жительницу Актау приговорили к пяти годам лишения свободы – она травила дома клопов, а пары яда убили двоих детей из соседней квартиры. Сообщалось, что женщина купила инсектицид с черного рынка Алматы.

KAPITAL . KZ . «Почему казахстанцы запустили бизнес по организации виртуальных концертов» — Сооснователь AVACON Нурсултан ЕСМАХАНОВ рассказал об инвестициях, уникальности проекта и с какими трудностями сталкиваются стартапы отечественной креативной индустрии. Спикер также поведал, с какими артистами сейчас ведутся переговоры по организации виртуальных концертов.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.