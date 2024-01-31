«Қазақстан халқына»: поток «откатов» Токаеву все меньше». «У нас сегодня происходит «обнищание» госаппарата. Докатились до отрицательной селекции». «Армия на сухом пайке». «Кантар – это граница нашей истории, перейдя которую мы уже никогда не будем прежними»

Сетевой Казахстан 31 января 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . Максим ЕЛИЗАРОВ – ««Қазақстан халқына»: поток «откатов» Токаеву все меньше» — Прошло два года с тех пор, как Касым-Жомарт ТОКАЕВ на фоне Кантара объявил о создании Фонда «Қазақстан халқына». По сути, это был негласный договор Токаева со Старым Казахстаном: своего рода благотворительный «откат», но не в чей-то личный карман, а на финансирование общественных нужд. Но очень быстро о созданном фонде стремительно стали забывать. Создавая фонд «Қазақстан халқына», глава государства заверил, что он может стать инструментом консолидации общества и укрепит в гражданах чувство социальной справедливости. Много говорилось также о том, что деятельность фонда будет прозрачной, а отчисления – значительными и регулярными.

Жарас АХМЕТОВ – «Жана Казахстан: рейтинги верховенства закона продолжают падать» — В оценках верховенства права в нашей стране очень много противоречий. По одним, очень важным компонентам, Казахстан относится к аутсайдерам. Например, в Казахстане все еще силен произвол государства и нарушаются фундаментальные права граждан. Но есть и успехи, мнимые или действительные: обеспечение порядка и безопасности, рост качества уголовного и гражданского правосудия. Всемирный проект правосудия (WJP) – международная организация гражданского общества – ежегодно публикует Индекс верховенства права.

RATEL . KZ . Алмас ЧУКИН – «Налоговые декларации госслужащих: частное дело или нет» — У нас идёт дискуссия по поводу публичности налоговых деклараций госслужащих. Мне кажется чиновники, как и все остальные граждане, имеют право на неприкосновенность частной жизни. У нас сегодня происходит «обнищание» госаппарата. Докатились до отрицательной селекции. Поскольку лучшие не хотят туда идти, места заполняются теми, кому идти некуда или которые идут туда с другими целями. Зарплаты низкие. Стабильности и справедливого карьерного роста не гарантируется. И если ещё сюда добавить публикацию личных данных, лучше от этого не станет.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Казахстан улучшил позицию в мировом рейтинге восприятия коррупции после возврата преступных активов» — Международный фонд Transparency International опубликовал Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2023 год. Казахстан занял в нем 92-е место среди 180 стран, набрав 39 баллов из 100 возможных. Отметим, что в прошлогоднем рейтинге Казахстан занимал 101-е место. «Улучшение позиции на 3 балла по сравнению с прошлым годом объясняется прежде всего активизацией гражданского общества после Кантара, вынудившая государственные органы произвести некоторые улучшения в области антикоррупционных реформ, возврата активов и задержании высокопоставленных чиновников и их родственников», — заявили в фонде.

TIME . KZ . «Армия на сухом пайке» — За последние четыре года из Вооруженных сил страны уволились свыше 17 тысяч военнослужащих. А все потому, что с 2012 года им урезали всевозможные льготы, не повышают зарплату и не предоставляют адекватное, по их мнению, пенсионное обеспечение. Как изменилась жизнь военных с того периода, рассказал первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Султан КАМАЛЕТДИНОВ.

«Сдержать напор, накопить влагу…» — Кто доходчиво объяснит обывателю, как физически-практически нужно беречь и экономить питьевую воду? Чтобы победить дефицит питьевой воды в Казахстане, требуется 2 трлн тенге. Об этом заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан НУРЖИГИТОВ, защищая в кабмине проект концепции развития системы управления водными ресурсами до 2030 года.

LITER . KZ . «Дефицит электроэнергии и АЭС: эксперты предупредили казахстанцев» — Минэнерго РК прогнозирует дефицит электроэнергии в стране к 2030 году. Как отмечают власти, казахстанцам уже не хватает электричества в часы пик, что приводит к сбоям в системе. Покрывать нехватку электричества в правительстве планируют за счет российских инвесторов. Журналист узнала у экспертов, насколько прогнозы чиновников оправданы и подорожает ли электричество в РК. Решение проблемы нехватки электричества в правительстве озвучили – построить новые ТЭЦ и модернизировать старые, перетянуть западный газ в другие регионы и завершить строительство ГРЭС.

ZAKON . KZ . «Как повлияет экспорт яиц в Россию на цены в Казахстане» — Вопрос экспорта яиц из Казахстана обсуждается сейчас на уровне правительства, после того как российская сторона обратилась с просьбой увеличить поставки. По данным НПП, за 11 месяцев 2023 года экспорт яиц составил 8,5 тыс. тонн или около 500 тыс. штук яиц на сумму 9,5 млн долларов. Основная часть казахстанского экспорта приходится на Афганистан – 52,6%, Кыргызстан – 45,8%. Россия сейчас получает 1,6% от всего экспорта яиц из Казахстана… У Казахстана есть возможность экспортировать, но, если сразу поставлять большой объем, мы рискуем получить дефицит на внутреннем рынке.

AZATTYQ . ORG . ««Давление на всё гражданское общество». Что пишут в Сети в поддержку Азаттыка» — В Казнете публикуют посты в поддержку Азаттыка. Редакция на минувшей неделе сообщила, что МИД отказал в аккредитации 36 ее сотрудникам. Эксперты, гражданские активисты, журналисты из других изданий расценивают это как атаку на свободу слова.

«Данияр Молдабеков: «Кантар – это граница нашей истории, перейдя которую мы уже никогда не будем прежними»» — Казахстанский журналист Данияр МОЛДАБЕКОВ написал книгу «Год-январь» – о Январских событиях 2022 года, которой сначала заинтересовались спецслужбы, а за несколько недель до выхода в свет книгу отказались печатать в типографии. Журналист рассказывает о своей неизданной книге про кровавые дни января 2022 года. Он считает, что тогда власть победила народ. В книге описаны события начала января 2022 года, свидетелем которых был как сам Данияр, так и другие казахстанцы, намеренно или случайно оказавшиеся в те дни на городских улицах.

TENGRINEWS . KZ . «Как устроен «Черный беркут». Фото из самой охраняемой колонии Казахстана» — Одним из самых охраняемых мест лишения свободы в Казахстане можно считать учреждение № 39 в Костанайской области. Многим оно знакомо под названием «Черный беркут». Здесь отбывают наказание пожизненно лишенные свободы: террористы, убийцы и педофилы. Некоторые никогда отсюда уже не выйдут, так как приговорены к смертной казни (в Казахстане ее заменили на пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение). Другие же получат право на УДО только через 25 лет после приговора, однако пока таких случаев в «Черном беркуте» не было. Корреспонденты побывали в учреждении чрезвычайной безопасности и даже поговорили с одним из заключенных.

NP . KZ . «Нелегальные сигареты завалили казахстанский рынок» — Несмотря на усиление мер контроля за табачной продукцией, в Казахстане продолжают расти объемы контрабандных сигарет. В некоторых регионах страны доля нелегального табака уже подошла к критической отметке в 20 процентов. Чем опасен этот продукт, как он попадает в страну и как изобличить поставщиков… Об этом — в расследовании нашей редакции…

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