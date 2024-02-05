«Будут ли отставки на предстоящем заседании правительства Казахстана». «Это не инициатива наших чиновников, это инициатива зарубежных консультантов». «Кто и за чей счет внедряет в Казахстане «демократические ценности». «У елбасы – не то концептуальное содержание»

Сетевой Казахстан 5 февраля 2024г.

KOMMERSANT . RU . «С «цифрой» через барьеры» — Страны ЕАЭС надеются снять барьеры, остающиеся во внутренней торговле союза, — сейчас, несмотря на существование общего рынка, экспортеры по-прежнему сталкиваются со скрытыми препятствиями, заявили участники прошедшего в Алматы заседания Евразийского межправительственного совета. Премьер-министры стран ЕАЭС в пятницу также поучаствовали в работе цифрового форума Digital Almaty, на котором обсудили возможность формирования общих подходов к цифровизации. Предложено развивать информационную систему ЕАЭС — в пилотном режиме в ней может появиться доступ к некоторым видам госуслуг стран «пятерки».

CARAVAN . KZ . «Будут ли отставки на предстоящем заседании правительства Казахстана» — В преддверии предстоящего расширенного заседания правительства справедливо возникает вопрос: а каких перемен стоит ожидать? Инсайды намекали на возможные большие отставки и перестановки, хотя все эти сведения пока остаются на уровне обсуждений, не подтвержденных официально. Но все же, несмотря на отсутствие официальных подтверждений, нельзя исключать возможность существенных изменений, учитывая, что некоторые ведомства и их руководители в течение прошлого года привлекали внимание общественности и СМИ. Их деятельность особенно часто подвергалась критике в периоды кризисов, чрезвычайных ситуаций и резонансных моментов.

TOTAL . KZ . «Это не инициатива наших чиновников, а зарубежных консультантов — Айдар Алибаев о переводе часов» — Какие-то окончательные выводы делать рано. Определенные плюсы здесь, конечно, есть. Это будет удобнее для железнодорожников, авиаторов, дальнобойщиков, для перевозчиков международных грузов. Для таких профессий это будет удобнее. Других больших причин для положительного влияния на экономику страны кроме названного я не усматриваю. Выглядит глупо, что чиновники занимаются такими вещами, когда в стране есть десятки, если не сотни гораздо важных и сложных, требующих немедленного решения проблем. Вместо того чтобы решать насущные проблемы, они занимаются глупостями, которые не являются исключительно критическими, важными и требующими быстрого, неотложного решения. Поэтому я еще раз говорю, это не инициатива наших чиновников, это инициатива зарубежных консультантов.

SPIK . KZ . Гульнар МУКАНОВА — «Кто и за чей счет внедряет в Казахстане «демократические ценности»» — Верите ли вы, что те, кто стремится причинить добро, готовы делать это не просто бесплатно, но и даже платить за такую возможность? А ведь именно по такому принципу работают многочисленные международные фонды и институты, раздающие направо и налево гранты в долларах и евро. Так формируется запутанная и при этом очень эффективная сеть групп и агентов влияния в тех регионах мира, которые наиболее интересны и важны для доноров. «Крестовый поход» западных фондов невозможен без информационной работы. Причем такой, где пропаганда очень плотно переплетена с идеологией. И идеология эта напрямую связана с «линией партии» страны, которая ежегодно закладывает колоссальные бюджеты на то самое причинение добра.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Тусклая звезда акима Досаева: как южную столицу «доводят до ручки»» — Аким Алматы и жители мегаполиса как одна семья. Неблагополучная. Бардак и некомпетентность, вывалившиеся на всеобщее обозрение 23 января в ходе землетрясения, лишь обнажили управленческие практики, которые Ерболат ДОСАЕВ ежедневно применяет в порученном ему городе. Как показал промежуточный результат, практики эти весьма спорные и сомнительные.

MATRITCA . KZ . Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Почему Алматы не выдержал испытание землетрясением» — 23 января 2024 года именно эти новостройки стали причиной паники среди тысяч горожан, которые отныне должны быть максимально готовыми к любому исходу при будущих землетрясениях. А будущим покупателям квартир в «человейниках» тоже надо учитывать отсутствие пространства при обрушении здания во время сильных землетрясений, «паническую» тряску даже во время несильных толчков, и лучшим выходом, возможно, будет просто отказ от покупки жилья в таких опасных высотках. Если власти и строители не хотят остановить строительство опасных «человейников», то, может быть, сами горожане выступят против них во имя своего спасения?! Возможно, массовый отказ покупателей, наконец, вынудит местные власти и строителей отказаться от практики, когда застраивается в высоту каждый клочок земли?

NOVGAZ . COM . «У елбасы – не то концептуальное содержание» — Процесс ”деелбасизации” в Казахстане стремительно набирает обороты. Стало известно об исчезновении из холла национального музея страны самого величественного, на мой взгляд, памятника бывшему елбасы, (национальному лидеру) Казахстана Нурсултану НАЗАРБАЕВУ.

Изваяние в точности воспроизводило памятник 16-му президенту США Линкольну в Вашингтоне. Еще пару недель назад довелось писать о демонтаже другого памятника 1-му президенту Казахстана в Астане, и в конце я заметил, мол, о судьбе сидящего ”a-la Линкольн” Назарбаева пока ничего не известно. И вот прояснилось, экс-елбасы ”перенесен вместе с креслом” в фонды музея, — сообщил на своей странице в Фейсбуке политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий ДУБНОВ.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Олимпийский комитет ответил на критику депутатов, разъяснив свою роль в спортивной жизни Казахстана» — Национальный Олимпийский комитет РК ответил на критику мажилисменов, заявив, что вмешательство государства в дела НОК – незаконно и может неблагоприятно сказаться на имидже страны. Об этом говорится в заявлении организации… В середине января депутат Ермурат БАПИ потребовал от премьер-министра провести ревизию в Национальном Олимпийском комитете и убрать оттуда Тимура КУЛИБАЕВА и его «друзей-олигархов». Он считает, что представители «старого Казахстана» в комитете плохо влияют на достижения казахстанских спортсменов. Он также отметил, что необходимо изменить возрастной предел для членов комитета, напомнив, что сейчас он составляет 70 лет.

TIME . KZ . «Командовать горазды все» — Среди чиновников развелось слишком много бастыков, и это является главной причиной забюрократизированности госаппарата, считают в Агентстве по делам госслужбы (АДГС). По его данным, в некоторых госорганах сформировался список из десятков активных и дублирующих друг друга начальников. Например, гармония между количеством боссов и подчиненных сильно нарушена в центральном аппарате Министерства экологии и природных ресурсов, где трудятся 122 человека.

«Как совместить страховку с медициной?» — Многострадальный проект по-прежнему вызывает вопросы. Против поправок в законопроект по вопросам здравоохранения, предусматривающим страхование профессиональной ответственности врачей, выступил отраслевой профсоюз медицинских работников и смежных отраслей QazMed. Его представители считают, что документ нельзя принимать в нынешнем виде. Свои аргументы они изложили в пятницу на брифинге.

VLAST . KZ . «Казахстан в борьбе с бытовыми отходами» — В Казахстане долгие годы не решается проблема бытовых отходов. Они скапливаются на мусорных полигонах, многие из которых постоянно переполнены. В 2020 году ключевой мерой в борьбе с ними стала программа строительства шести мусоросжигательных заводов. Но общественники и экологи еще тогда выразили сомнения в ее необходимости из-за дороговизны заводов и их потенциально высокой опасности для экологии. В апреле 2023 года министерство экологии и природных ресурсов заявило о приостановке этой программы. Однако ведомство окончательно не отказалось от идеи строительства заводов. Власть рассказывает, почему мусоросжигательные заводы — не лучшее решение для проблемы бытовых отходов и какой может быть более экологичная альтернатива ему.

LITER . KZ . «QR-коды в Казахстане – быстро, удобно и опасно?» — QR-коды активно начали набирать популярность в Казахстане в первом полугодии 2018 года. Если раннее по ним принимали платежи в магазинах, переходили на различные сайты, то сейчас даже в заведениях общепита можно встретить меню в виде штрихкода. На фоне этого не дремлют и мошенники. Как избежать утечки информации и минимизировать риски попасть на вредоносную ссылку? Правда ли, что подобные коды собирают личную информацию пользователя…

TENGRINEWS . KZ . ««83-летний пациент стал отцом». Как в Казахстане борются с бесплодием» — По официальным данным, под наблюдением с диагнозом «бесплодие» в Казахстане состоят 28 567 женщин и 111 мужчин. С 1995 по 2022 год примерно 100 тысяч супружеских пар прошли лечение с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. С 2010 по 2020 год в рамках ОСМС около 9 тысяч пациенток получили шанс на материнство благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). А с 2021-го по сегодняшний день по программе «Аңсаған сәби», которую запустили по поручению Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, уже более 20 тысяч женщин прошли через ЭКО. В рамках ОСМС до 2025 года предусмотрено ежегодное выделение 7 тысяч квот на проведение ЭКО. В стране функционирует 31 центр экстракорпорального оплодотворения. Услугу в рамках ОСМС предоставляют 19 клиник, из которых три государственные и 16 частных.

NP . KZ . «Мафиозная сеть – 2. Нелегальные сигареты завалили казахстанский рынок» — Одно дело, когда речь идет о розничной торговле, и совершенно другое, когда происходит слив среднего или крупного опта. Там у людей обороты гораздо весомее, поэтому и защищают они свои интересы всеми правдами и неправдами.

NP . KZ . «Или ты, или тебя. В Шымкенте школьница совершила суицид» — Ученицу 11-го класса одной из шымкентских школ нашли повешенной у себя дома. Девочка подвергалась травле в школе, но в управлении образования говорят, что погибшая хорошо общалась с одноклассниками… Что послужило причиной суицида — пока неизвестно. Правоохранительные органы проверяют версию о буллинге. По некоторым данным, девочку дразнили безотцовщиной.

ZAKON . KZ . «Талдыкорган заполонили бродячие собаки: как власти намерены решить проблему» — Строить приют для собак и кошек или уничтожать их? Этот вопрос сейчас в Талдыкоргане один из самых обсуждаемых. Мнения горожан по этому поводу разделились. Есть также претензии горожан и прокуратуры к чиновникам от ветеринарии. В ситуации разбирался корреспондент…

AZATTYQ . ORG . ««Война против гражданского общества». Отбывшие арест активисты — о своем времени и о себе» — Двое активистов гражданского движения «Oyan, Qazaqstan» встретили 2024-й за решеткой. Еще четверых отправили под административный арест в первые дни января, вменив участие в неразрешенных акциях. Азаттык поговорил с активистами после их освобождения о том, что изменилось за пять лет существования движения — в нем самом и в стране.

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