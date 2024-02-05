О необходимости назначения даты, подготовке и проведения референдума по АЭС

Обращение Координационного совета Альянса предпринимателей «Парасат» к главе государства и к общественности

В послании народу 1 сентября прошлого года сказано о проведении референдума по возможности строительства атомной электростанции в Казахстане, однако конкретная дата до сих пор не назначена. Уважающее себя государство не должно откладывать реализацию объявленных намерений.

Среди прочих причин задержки главенствующую роль играет сопротивление лоббистов «зеленой» энергетики, подпитываемых, с одной стороны, внешне заданной парадигмой по кратному повышению тарифов, с другой – коммерческим интересом иностранных и местных «инвесторов».

Основным же тормозом является правительственная политика, направленная, со времен ЭКСПО-2017, на навязывание ввода только «альтернативных» источников через принудительно приоритетный закуп кратно более дорогой «зеленой» выработки. Оплачиваемой, в конечном счете, потребителями.

Суть в том, что приоритетное место в диспетчерском графике заслуженно имеют ТЭЦ, работающие на теплоснабжение городов и ГЭС, работающие по речному графику и имеющие объективно более низкие тарифы. Тогда как все остальные энергоисточники, традиционные и альтернативные, обязаны, во благо потребителя, на равных конкурировать за свои ниши в суточном и сезонном потреблении путем большей надежности и меньшей стоимости своей электроэнергии.

В этом смысле искусственный крен в ВИЭ, помимо уже наблюдаемой эскалации тарифов, приведет к моменту запуска АЭС к непреодолимому конфликту между «зеленой» и атомной выработкой за место в графике. Что для потребителя обернется очередным удорожанием из-за простаивания уже построенных и оплаченных мощностей.

Принципиально, что современный мир, благодаря цифровизации, роботизации, искусственному интеллекту и переходу на электротранспорт, на пороге кратного роста электропотребления. И, соответственно, обострения уже идущей глобальной конкуренции за энергоресурсы. Казахстан, имеющий уникальные запасы угля, урана, речных, солнечных и ветровых ресурсов имеет уникальнейшую возможность развивать внутреннюю и экспортно-ориентированную энергетику на основе комплексного развития всех источников.

Тогда как правительство еще старого Казахстана, взяв курс на лоббирование ВИЭ, уже сказало «нет» атомной энергетике и продолжает гнуть свою линию.

Граждан Казахстана, голосующих на референдуме, не касаются технологические, экономические или политические тонкости, им надо знать, между какими вариантами, какими рисками и приобретениями им предлагается сделать выбор. Прежде всего, в какой тариф и в какую надежность выливается ответ «за» или «против». И информацию для такого осознанного выбора им обязаны предоставить устроители референдума. В данном случае, правительство и ФНБ «Самрук-Казына», отвечающие за энергетические активы.

Между тем, в прогнозных балансах Минэнерго до 2030 года зафиксирован только рост дефицита и отрыв от заявок на новые подключения, но ни слова о тарифах.

Точно также «Самрук-Энерго», уже запустив на коммерческом, к тому же иностранном финансировании ряд энергетических строек, никак не оглашает, в какой тариф это обернется.

Есть основания считать, что ответственные за отрасль сами этого не знают, а к моменту расплаты за политику «тариф в обмен на инвестиции» на должностях будут другие люди.

На своем посту до 2030 года останется только глава государства, к нему мы и обращаемся с призывом назначить дату и обязать ответственных за электроэнергетику организовать полноценное информационное обеспечение референдума.

Еще одна принципиально важная тема подготовки референдума – участие самого Казахстана в создании атомной и развитии традиционной энергетики.

Обращаемся к главе государства с инициативой выдвижения публичной политико-экономической оферты – предложения участникам тендера по условиям обязательного участия казахстанской стороны в строительстве АЭС. То есть, победителем тендера должен стать тот, кто не только будет строить АЭС в Казахстане, но и одновременно будет участвовать в создании казахстанской части научно-технического, проектного, строительно-монтажного, энергомашиностроительного и химико-технического промышленного каркаса.

Так, ИЯФ и Национальный ядерный центр должны стать казахстанской частью научно-исследовательского и образовательного комплекса, получить не только полновесный заказ на соответствующее сопровождение строительства и эксплуатации Балхашской АЭС, но и заказ на другие объекты победителя тендера в его собственной стране и третьих странах его деятельности.

То же относительно института «КазНИПИэнергопром» в части проектирования, а также казахстанских строительных и монтажных организаций. Следует оговорить полную и расширяющуюся загрузку казахстанских заводов, уже выпускающих энергетическое и иное оборудование, а также материалы и пригодных к перепрофилированию.

Вопрос должен быть поставлен так: по ходу строительства АЭС в Казахстане строится оговоренная часть общего с победителем тендера энергомашиностроительного комплекса, передаются соответствующие технологии и оборудование. При этом возводимые в Казахстане мощности рассчитываются не только для обеспечения строительства, но и всей последующей эксплуатации Балхашской и следующих атомных электростанций. И не только для обеспечения собственной энергетики, но и объектов, — по данной специализации, в странах деятельности победителя тендера.

Такую оферту целесообразно распространить и на подписанные договоренности о строительстве новых ТЭЦ в Кокшетау, Семипалатинске и Усть-Каменогорске. С дальнейшим расширением на новые ТЭЦ в Костанае, Шымкенте, Таразе, Талды-Коргане, Экибастузе, Петропавловске, модернизации и расширении ТЭЦ в других городах.

В целом Координационный совет предлагает принципиальный подход, по которому любая договоренность с внешним инвестором или подрядчиком по возобновляемой, атомной или традиционной энергетике сопровождалась бы созданием соответствующих производственных мощностей и технологических переделов в Казахстане. В противном случае никакие соглашения ратификации не подлежат.

Определяющим для выноса на референдум является вопрос величины тарифа, то есть величины, источника и срока окупаемости инвестиций. И здесь оферта казахстанской стороны должна сыграть решающую роль.

Предлагаем обеспечить финансировании строительства АЭС за счет «длинных» накоплений ЕНПФ. Так, ежегодный объем взносов ныне более 2,1 триллионов тенге, а всего бесполезно для экономики и пенсионеров в накопительном пузыре уже более 18 триллионов. Между тем, текущие выплаты из ЕНПФ состоявшимся пенсионерам составляют менее 300 млрд тенге, такие деньги электроэнергетика, в обмен на многолетнее полноценное инвестирование, сможет возвращать в пенсионную систему всего лишь через добавку в тариф менее трех тенге. После чего тариф можно будет стабилизировать, индексируя его эксплуатационную часть лишь по инфляции. Более того, привязка будущих пенсионных выплат к будущему тарифу АЭС есть экономически эффективное и политически справедливое решение.

В любом случае, предлагаем включить в оферту требование реинвестирования возвращаемых через тариф капиталовложений в следующие объекты казахстанской электроэнергетики.

Координационный совет готов играть активную роль в подготовке и продвижении изложенных здесь инициатив.

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