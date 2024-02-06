«Возможно, правительство было в курсе, что президент собирается обрушиться на него с критикой, и поэтому приняло решение уйти в отставку заранее». «Управленческая элита Казахстана профессионально и интеллектуально кастрирована»

Сетевой Казахстан 6 февраля 2024г.

TIME . KZ . «Закономерная капитуляция?» — Примечательно, что еще утром в понедельник пресс-служба президента анонсировала на 7 февраля расширенное заседание правительства с участием главы государства. Сам кабмин с раннего утра понедельника распространил сообщение об экономических — причем положительных — итогах минувшего года и прогнозах роста экономики в 2024-м, о новых индустриальных проектах и инвестиционной политике. Многие эксперты к утру 5 февраля уже пришли к консенсусу, что нынешнему составу правительства отставка не грозит — разве что президент поменяет некоторых министров. То есть ничего не предвещало резких поворотов на политическом олимпе. И тут ближе к вечеру, как гром среди ясного неба, появляется новость об отставке кабинета министров во главе с Алиханом СМАИЛОВЫМ!

«Данияр АШИМБАЕВ, политолог: Все ждут командную работу и чёткие ориентиры» — Было бы интересно услышать оценку ситуации из уст главы государства, ведь это уже второй премьер, отправленный в отставку за годы его правления. Возможно, правительство было в курсе, что президент собирается обрушиться на него с критикой, и поэтому приняло решение уйти в отставку заранее.

«Взаимообогащать, а не разделять» — Вбросы о русофобии в Казахстане противоречат элементарным фактам, утверждает член совета Ассамблеи народа Казахстана, заведующая кафедрой АНК в Евразийском нацуниверситете доктор политических наук Наталья КАЛАШНИКОВА — Считаю, что появляющиеся публикации псевдоученых и “политиков” северного соседа никоим образом не должны и не могут влиять на вековую дружбу и уважение казахстанцев, добрососедскую внешнюю политику нашей страны. Здесь многое зависит от каждой семьи, школы, вуза, в целом воспитания, традиций.

ZAKON . KZ . «Политологи высказались об отставке Правительства» — 5 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ отправил в отставку Правительство. Политологи поделились мнением, что стало причиной отставки и дали прогноз относительно ближайших событий. С точки зрения политолога Данияра АШИМБАЕВА, отставку правительства ожидали давно, потому что нельзя сказать, что оно было сильно и эффективно. Но с другой стороны, признает политолог, оно работало в сложных условиях и с рядом возложенных на него задач справилось… А политолог Марат ШИБУТОВ считает, что причинами отставки правительства могут быть результаты его работы, которые не устроили главу государства. «Произошла только смена правительства и не более. И это было ожидаемо давно«, – говорит Шибутов. Он считает, что 7 февраля на расширенном заседании будет определен новый состав правительства. При этом политолог не думает, что он сильно будет меняться.

«От форт-поста до крупного мегаполиса: 103 года назад Верный переименовали в Алма-Ату» — 5 февраля 1921 г. Семиреченский областной революционный комитет принял решение о переименовании города Верный в Алма-Ату. Оно было выбрано не случайно. В позднее Средневековье здесь была стоянка тюркских и монгольских кочевников Алмату. О чем сегодня говорят историки. Даже после основания военного укрепления в российских источниках упоминаются названия Алмата и Алматы, хотя с 1867 года город официально стал носить название Верный.

AZATTYQ . ORG . «Димаш Альжанов: «Смаилов – жертва и следствие президентского абсолютизма»» — Чем запомнился на посту премьер-министра Алихан СМАИЛОВ, 5 февраля покинувший пост? Насколько важна фигура человека, который придет ему на смену? Казахстанский политолог Димаш АЛЬЖАНОВ рассуждает об отставке правительства Казахстана и системных проблемах власти в стране — Во-первых, с отставкой правительства уходит накопившийся негатив, не с президентом. Во-вторых, у него есть возможность назначить более технически подходящую для этого фигуру, которая лучше будет исполнять и реализовывать идеи президента. В-третьих, поскольку фигура премьер-министра более публичная, в отличие от ближайших соратников Токаева из администрации, то, назначая нового человека на должность премьера, Токаев также может продвигать кого-то внутри своей иерархии.

KOMMERSANT . RU . «Неожиданно ожидаемая отставка» — В Казахстане давно ждали замену премьера и внезапно дождались. Экс-советник главы Нацбанка Казахстана Айдархан КУСАИНОВ в комментарии назвал увольнение Алихана СМАИЛОВА назревшим решением. Эксперт при этом отметил, что отставка правительства была неудивительна — удивительным оказалось то, что назначают расширенное заседание правительства с участием президента страны по итогам прошедшего года и накануне заседания отправляют правительство в отставку. «Это вообще странно для политической практики Казахстана и, наверное, любой страны. Когда вы собираетесь заслушивать чей-то отчет, накануне увольнять человека, который должен отчитываться,— это как минимум странно. Не сама отставка, а ее техническое исполнение вызвало огромное количество вопросов»,— отметил собеседник.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Геополитика, высосанная из кремлевского пальца» — Для начала скажу, к новым формам (зачастую анонимным) информирования общества у меня нет особого доверия. Но в данном случае речь пойдет о Telegram-канале «Нурсултанский соловей», который сведущие люди связывают с действующей властью, а конкретнее – с Акордой. На днях этот одиозно известный Telegram-канал сообщил, что якобы «в 2024 году власти Великобритании намерены существенно увеличить число квот, выдаваемых трудовым мигрантам-выходцам из стран Центральной Азии. При этом, как утверждается, привлечение большего числа трудовых мигрантов на сезонные работы напрямую связано с желанием Великобритании повлиять на общественно-политическую обстановку в ряде центрально-азиатских стран, таких как Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан» (специально привожу столь подробные цитаты, дабы показать претенциозную чушь в полном объеме и без прикрас).

TENGRINEWS . KZ . «Выявлена интересная закономерность в назначении премьер-министров в Казахстане» — Первым премьер-министром независимого Казахстана был Сергей ТЕРЕЩЕНКО, который возглавлял правительство еще при Казахской ССР. Его преемником стал Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН, с декабря 1993 по октябрь 1994 года занимавший пост первого заместителя Терещенко. В марте 1999 года заместителем премьер-министра становится Касым-Жомарт ТОКАЕВ. И уже в октябре он сменит на посту главы правительства Нурлана БАЛГИМБАЕВА (который, в отличие от остальных, пришел на пост премьера из национальной нефтегазовой компании «Казахойл»). В январе 2002 года Касым-Жомарта Токаева на посту сменил Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ, занимавший должность заместителя премьера с декабря 2000 года…

GOLOS — NARODA . KZ . «Провалы правительства: кто должен уйти вслед за Смаиловым?» — Казахстанский общественник и политолог Уразгали СЕЛЬТЕЕВ отметил, что правительство СМАИЛОВА выпало на «постянварский» период, где у Кабмина стояла лишь одна задача – удержать экономику после кардинального перелома. Со своей задачей правительство справилось на «троечку», считает эксперт — Я думаю, раз Смаилов ушел, то вся его группа из финансово-экономического блока тоже заслужила отставки. Это министр финансов, экономики, торговли… К социальным министрам здравоохранения и просвещения много вопросов – в их региональных структурах масса вскрываемых фактов хищений. Получается, что эти министры не могут навести порядок на вверенных участках.

SPIK . KZ . Бауыржан МАХАНОВ – «История с «Радио Азаттык»: справедливы ли претензии к властям Казахстана?» — Отказ в предоставлении аккредитации на территории Казахстана журналистам «Радио Азаттык» (Казахская служба «Радио Свобода», международной вещательной организации, финансируемой правительством США) сильно возбудил общественных деятелей, называющих себя поборниками либеральных ценностей. Они обвинили власти РК в том, что те, дескать, начали наступление на свободу слова в стране и собираются лишить наших граждан права на получение информации… Показательно, что многие из тех, кто в случае с «Азаттык» увидел покушение на свободу слова, еще вчера требовали (да и сейчас продолжают требовать) в целях обеспечения информационной безопасности ограничить или даже запретить распространение на территории Казахстана контента российских СМИ, которые, мол, промывают мозги нашим согражданам. То есть, налицо двойные стандарты.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Управленческая элита Казахстана профессионально и интеллектуально кастрирована» — Прошедший год запомнился для нас тем, что война в Украине стала предметом торга между Западом и Востоком, Кантар стал еще менее понятным, а реванш элит перешел в позиционную фазу. Но самое главное, что нас ждет – это события, которые покажут, что попытки сохранить прежние политические традиции уже не работают, а экономические реформы в существующей системе уже исчерпаны. Самая главная трагедия текущего момента в том, что продолжается интеллектуальная и профессиональная кастрация как лучших представителей номенклатуры, так и экспертного и бизнес-сообщества. Если в старом Казахстане мы привыкли к обреченности реформ, то задувший было ветер перемен опять тихо уходит в изнурительный штиль. Лучше уж было не начинать реформы, чем их останавливать или делать наполовину.

365 INFO . KZ . Лилия МАНЬШИНА – «Прогресс нации через необратимость реформ» — Интервью президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!» подводит некую черту между старым и новым Казахстаном, дает резюмирующий посыл, что ход реформ принял необратимый характер и наступил некий момент истины в отношении темных страниц нашей новейшей истории — январских событий… Значение данного интервью так же и в том, что оно задает обществу вполне конкретный и достижимый образ будущего, включающий в себя идеологические, политические, культурно-исторические и социально-экономические компоненты, четко структурированные для понимания думающими людьми. А откровенность и искренность ответов создает задел для доверительных отношений между властью и обществом.

INFORMBURO . KZ . «Новое правительство может стать более подотчётным парламенту» — Политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ отметил, что не только Amanat, но и другие парламентские партии могут предложить кандидатов в министры. С учётом этого обстоятельства, а также обязательных консультаций премьера с комитетами мажилиса парламента по кандидатурам на должности остальных членов правительства другие парламентские партии вполне могут предложить свои собственные кандидатуры в состав правительства. В случае же положительной реакции Акорды на это новое правительство может стать не только своего рода коалиционным, но и более профессиональным и подотчётным парламенту.

LITER . KZ . «“Встаю с петухами, топлю печь и веду блог”: горожанка развеяла мифы о жизни на селе» — Госпрограмма «С дипломом в село» не так привлекает казахстанских девушек, как программа «Со свидетельством о браке в село». Тому подтверждение наша героиня – 24-летняя Зарина БАЙСЕИТОВА из города Павлодара, которая не планировала переезжать в село и заниматься хозяйством. Но знакомство с будущим мужем перевернуло ее взгляды на жизнь. Зарина рассказала, почему они с мужем решили переехать в село, каково жить городской девушке в ауле и с какими трудностями она столкнулась.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.