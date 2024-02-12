Генерал-лейтенант стал «генерал-премьером»

Сетевые СМИ о новом главе правительства Олжасе Бектенове

Лэйла ТАСТАНОВА, Тогжан ГАНИ – «Закономерная капитуляция?» — Правительство 5 февраля неожиданно практически для всех казахстанцев и подавляющего большинства экспертов подало в отставку. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ в тот же день принял ее.

Примечательно, что еще утром 5-го, в понедельник, пресс-служба президента анонсировала на среду 7 февраля расширенное заседание правительства с участием главы государства. Сам кабмин с раннего утра понедельника распространил сообщение об экономических — причем положительных — итогах минувшего года и прогнозах роста экономики в 2024-м, о новых индустриальных проектах и инвестиционной политике. Многие эксперты к утру 5 февраля уже пришли к консенсусу, что нынешнему составу правительства отставка не грозит — разве что президент поменяет некоторых министров. То есть ничего не предвещало резких поворотов на политическом олимпе. И тут ближе к вечеру, как гром среди ясного неба, появляется новость об отставке кабинета министров во главе с Алиханом СМАИЛОВЫМ!

Александр КОНСТАНТИНОВ, Астана; Владимир СОЛОВЬЕВ – «Неожиданно ожидаемая отставка» — В Казахстане давно ждали замену премьера и внезапно дождались.

«Отставка правительства — долгожданная. Потому что и президент, и общество требовали от правительства, чтобы была разработана и начала реализовываться новая экономическая политика»,— отметил в беседе с «Ъ» экономист Рахим ОШАКБАЕВ.

Экс-советник главы Нацбанка Казахстана Айдархан КУСАИНОВ в комментарии для «Ъ» также назвал увольнение Алихана Смаилова назревшим решением. Эксперт при этом отметил, что отставка правительства была неудивительна — удивительным оказалось то, что назначают расширенное заседание правительства с участием президента страны по итогам прошедшего года и накануне заседания отправляют правительство в отставку. «Это вообще странно для политической практики Казахстана и, наверное, любой страны. Когда вы собираетесь заслушивать чей-то отчет, накануне увольнять человека, который должен отчитываться,— это как минимум странно. Не сама отставка, а ее техническое исполнение вызвало огромное количество вопросов».

По информации «Ъ», президент Казахстана не собирается тянуть с назначением нового главы правительства. Некоторые собеседники «Ъ» не исключали, что уже 6 февраля может быть объявлена кандидатура будущего премьера. Среди вероятных претендентов на пост премьера называются советник президента Канат БОЗУМБАЕВ, вице-премьер Серик ЖУМАНГАРИН, аким Алматы Ерболат ДОСАЕВ, а также Роман СКЛЯР.

Руслан БАХТИГАРЕЕВ, Владислав ШПАКОВ – «Не замешан, не замечен» — Назначение теперь уже бывшего главы АП премьер-министром страны было столь же неожиданным, как и отставка правительства Алихана СМАИЛОВА. Ни в одном из составленных политологами списков наиболее перспективных кандидатов на этот пост имя Олжаса БЕКТЕНОВА не фигурировало. Почему же именно он оказался более выигрышным вариантом по сравнению с другими?

Поскольку Бектенов возглавил администрацию президента только в апреле прошлого года, все полагали, что он будет и дальше занимать этот пост, заметил в беседе с нами политолог Данияр АШИМБАЕВ — Однако президент решил иначе, будем называть вещи своими именами. С одной стороны, конечно, есть конкретные причины, которые побудили главу государства согласиться де-юре с кандидатурой Бектенова, которую предложила парламентская фракция Amanat. А с другой — многие шутят, что Токаев, проанализировав списки кандидатов на пост премьера, чьи имена фигурировали в постах блогеров и СМИ, выбрал человека, которого никто не упомянул!

Думаю, главным критерием стал опыт работы Бектенова в антикоррупционной службе. К тому же у него имеется опыт работы в центральных и местных органах власти, да и в той же АП, где ему было поручено выстроить работу администрации как эффективного органа президентского контроля. И эта работа была проведена.

Премьер-министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ. (Фото/Aqorda/АР)

А вот какого мнения придерживается политолог Валерий ВОЛОДИН — Новый премьер Бектенов молод, амбициозен, трудолюбив, не связан вдоль и поперек связями с различными семьями и группировками. И главное — он имеет мощный карт-бланш, дающий ему право приближать Новый Казахстан, который как-то подзатерялся в пути.

Радио Азаттык – «Из администрации президента — в премьеры. Чем известен Олжас Бектенов?» — 43-летний Олжас БЕКТЕНОВ, юрист по специальности, после кровопролитных Январских событий 2022-го больше года возглавлял антикоррупционную службу Казахстана. В октябре того же года ТОКАЕВ присвоил Бектенову специальное звание генерал-лейтенанта антикоррупционной службы.

Вскоре после назначения Бектенова на пост главы антикоррупционной службы в стране были произведены аресты и задержания отдельных лиц из окружения бывшего президента. На шесть лет по обвинению в коррупции в колонию был отправлен племянник первого президента Кайрат САТЫБАЛДЫ. К тюремному сроку был приговорен Кайрат БОРАНБАЕВ, бывший сват Дариги НАЗАРБАЕВОЙ, старшей дочери экс-президента Казахстана. Боранбаеву вменили хищения денежных средств. В прошлом году его освободили досрочно. До этого он добровольно передал государству ряд активов.

Тамила ЯЗЫКОВА – «Политологи о новом премьер-министре Бектенове: Сможет по-новому выстроить работу правительства» — Политолог, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат КАЛИЕВ также считает, что Олжас БЕКТЕНОВ в должности премьер-министра сможет принципиально по-новому выстроить работу правительства — Он человек новый и определенно свободный от прежних стереотипов. У него не будет соблазна попасть в ту колею, в которой работало правительство, поскольку все прежние премьеры так или иначе работали в режиме преемственности. С этой точки зрения Олжас Бектенов, имея опыт работы в системе Антикора, безусловно, сможет снизить риски коррупциогенности в деятельности правительства. С другой стороны, успев поработать в Администрации президента, он точно понимает, чего ждет от правительства Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, опыт работы в Антикоре также поможет Олжасу Бектенову в борьбе с нерациональным использованием бюджетных средств, бюрократией и низкой эффективностью Кабмина.

Владимир РАДИОНОВ – «Ставка на силовиков — это плохо. Евгений Жовтис о назначении Олжаса Бектенова премьером» — А силовики в управлении экономикой, социальной политикой и прочим, всем, что не относится к «силе», это плохо. Это означает что руководить приходят люди с определенным стилем мышления, определенным представление о вещах.

Председатель КНБ, министр внутренних дел, глава Антикоррупционного ведомства – это люди в форме, и их стиль мышления может быть хорош для борьбы с преступностью, с правонарушениями, но когда их назначают в руководство структурами несиловыми, то, получается, что для руководства страной именно такие люди и требуются.

Видимо, сегодня в Казахстане необходимо заставлять, наказывать, используя опыт работы на предыдущих должностях.

Выборы президента у нас – только в 2027 году. Но то, что силовики сегодня усиливают позиции во власти, видно невооруженным взглядом. Начало происходить это после январских событий 2022 года.

Ну и посмотрите, какой лозунг сегодня выдвинут? «Закон и порядок». Ничего не говорится про свободу, демократию, права человека.

А кто будет обеспечивать закон и порядок? В первую очередь, силовики. Это совершено четкий, осознанный политический выбор Токаева.

Контроль возможен только тогда, когда есть нормальная представительная власть, гражданское общество, независимые средства массовой информации. Я таких достаточных противовесов пока не вижу.

«Досым Сатпаев: Нам нужен не старый и не новый, а нормальный Казахстан» — Нового интервью с политологом Досымом САТПАЕВЫМ давно просили зрители YouTube-канала Forbes Kazakhstan. Отставка правительства Казахстана стала для этого хорошим поводом. И на этот раз интервьюер — главный редактор Forbes.kz Виктор БУРДИН завел разговор именно с этой горячей темы.

— По официальным данным, в Казахстане 5% бедного населения, а по подсчетам Всемирного банка — 16%. Это разные методики подсчёта, но в любом случае количество бедных в стране колоссальное, и при Алихане Смаилове оно ещё больше увеличилось, — уверен политолог. — Токсичных министров заменили, но в целом неэффективная система осталась. Поэтому неважно, кто займет пост премьер-министра. В этой системе он ничего не сможет сделать, даже если захочет.

— Тогда что же делать? — задал извечный вопрос ведущий.

— Люстрация, — дал жесткий ответ политолог. — Чистка аппарата. Столько чиновников нам не нужно. 80% людей, которые находятся на госслужбе, — это люди, которые не работают на страну. 20% можно оставить, повысить им зарплату, дать хороший социальный пакет и высокую ответственность. Это шанс выйти на пенсию состоятельным человеком, если ты будешь работать на страну, будучи чиновником.

После Кантара было очень много людей, которые искренне считали, что теперь будут разрушать прежнюю систему, начнут бороться с семейством первого президента и так далее. Но я тогда уже говорил, что коллективный Назарбаев остался, он сидит в голове у многих. Все они — продукты той системы, которую Назарбаев создавал десятилетиями. Новичков там мало. К слову, новый премьер и при Назарбаеве тоже был. Эта система хорошо «перерабатывает» каждого. Попал в бюрократический аппарат — и через три-четыре года человека не узнаешь, — афористично высказался эксперт.

Верный принципу не только критиковать, но и предлагать решение проблем, Сатпаев нарисовал свою картину политической системы в стране.

— На самом деле нам нужен не старый Казахстан, нам нужен не новый Казахстан. Нам нужен нормальный Казахстан. А для меня нормальный Казахстан работает по одной простой схеме, которую я называю технократическая легитимность: люди платят налоги, в обмен они должны получать качественные государственные услуги на всех уровнях. И второй важный момент: людей не интересует рост ВВП. Людей интересует рост их благосостояния и защита их прав — политических, экономических, прочих. Справедливость — вот база поддержки гражданином своего государства.

Крис РИКЛТОН – «Токаев и его протеже Бектенов. Новому премьеру поставили старые задачи» — Спустя два дня после отставки правительства (7 февраля) президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ почти час выступал на расширенном заседании, где ставил задачи новому кабинету министров. Он читал доклад об основных проблемах страны, за решение которых теперь отвечает Олжас БЕКТЕНОВ, имеющий навыки ловли коррупционеров.

«Я хотел бы нацелить министерство на активную работу без формализма, бюрократии, лишних совещаний. Больше дела, меньше слов», — сказал Бектенов, обращаясь к новому министру нацэкономики Нурлану Байбазарову.

Таким образом новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов охарактеризовал свою философию правления 6 февраля, в тот самый день, когда он был переведён на эту должность с поста руководителя администрации президента Касым-Жомарта Токаева.

Второе предложение здесь ключевое: «Больше дела, меньше слов». Потому что в Казахстане говорить должны президенты, а не премьер-министры.

На следующий день 70-летний Токаев более часа выступал на расширенном заседании правительства. Пока он говорил, казахстанские СМИ пестрели заголовками:

«Токаев дал правительству год на решение проблем в строительной отрасли».

«Токаев раскритиковал ситуацию с дорогами в Казахстане».

«Касым-Жомарт Токаев распорядился удвоить финансирование сельского хозяйства».

«Токаев: Министерство водных ресурсов не приносит ожидаемых результатов».

«Токаев дал поручения по тарифам на комуслуги».

«Токаев: Каждый отопительный сезон одни и те же проблемы».

Большинство из этих проблем уже не новы. И за их решение теперь отвечает 43-летний Олжас Бектенов.

Но сможет ли Бектенов, первый премьер-министр Казахстана с опытом работы в силовых органах, «выполнить» эти поручения лучше, чем его предшественник?

По мнению казахстанского политолога Димаша АЛЬЖАНОВА, проблема в том, что нынешняя политическая система Казахстана оставляет мало пространства для инициативы со стороны министров и главы их кабинета.

«И премьер, и кабинет министров полностью подотчётны президенту. В этих условиях президентский абсолютизм является серьёзным ограничителем для деятельности правительства», — отметил Альжанов в интервью Азаттыку.

Смаилова можно рассматривать как «жертву и следствие» этой ситуации, считает Альжанов.

Аркадий ДУБНОВ, политолог, эксперт по странам Центральной Азии и СНГ – «Личный порученец Токаева, поднявшийся вверх» — В стране отчетливо наблюдается ускоряющаяся деелбасизация, политическое наследство бывшего елбасы, национального лидера, последовательно пересматривается. Одновременно происходит смена правящей элиты, к власти уверенно приходит поколение, не знавшее опыта жизни в советском Казахстане, а следовательно, не оглядывающееся, пусть и неосознанно, на реакцию бывшей советской метрополии. Кремль в восприятии этого поколения — это символ другого государства, пусть и очень важного для Казахстана.

Новый премьер как раз из этого поколения, — когда развалился СССР, Олжас БЕКТЕНОВ заканчивал начальную школу.

И даже, если Касым-Жомарт Токаев позиционирует себя беспартийным президентом, партия «Аманат», имеющая подавляющее большинство мест в парламенте, выдвинула кандидатуру на пост премьера, нужную президенту… Видимо, иначе, без надежной своей команды, Токаев, срок президентских полномочий которого закончится в 2029 году и больше и согласно его же обещаниям, не будет пролонгирован, не успеет реализовать свои амбициозные планы по модернизации Казахстана, чтобы сделать его «новым».

Олжас Бектенов — личный порученец Токаева, поднявшийся вверх по номенклатурной лестнице, оставаясь практически постоянно в его команде. Деятельность Бектенова в качестве шефа антикоррупционной службы, очевидно, была достаточно результативной, чтобы Токаев разглядел в нем эффективного менеджера и в, конце концов, сделал в прошлом году его главой своей администрации. Но не раньше, чем предыдущий глава АП Мурат Нуртлеу был направлен руководить МИДом. Так стало окончательно ясно, что внешняя политика Казахстана по-прежнему будет персонифицированно президентской.

И стала формироваться правящая команда, пользующаяся абсолютным доверием 70-летнего президента, которому ее основные члены годятся по возрасту в сыновья. В этом есть и серьезная доля риска для главы государства, он берет на себя значительную долю ответственности за финансово-экономический блок правительства и его действия. Ведь в первую очередь именно в этом блоке появились новые министры, назначенные Токаевым. Стоит заметить, что за исключением министра МЧС, все силовики, — МВД, Минобороны,- остались прежними. Заметим, что средний возраст нынешнего правительства Казахстана составляет 48 лет…

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