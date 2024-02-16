«Аналитическая организация из Германии включила Казахстан в список «средних держав». «Қазақстан на периферии исторических процессов: плюсы и минусы». «Почему в Казахстане «вымер» средний класс и как его можно возродить?». «Правительство в цугцванге»

Сетевой Казахстан 16 февраля 2024г.

DN . KZ . «Комплимент Токаеву» — На этой неделе стало известно о том, что авторитетная аналитическая организация из Германии — «Фонд науки и политики» (SWP) – впервые включила Казахстан в список «средних держав». Об этом говорится в сборнике статей под названием «Средние державы – важные акторы в международной политике». И хотя Астана пока сдержанно реагирует на свой новый статус, можно предполагать, что в Акорде это не могли не воспринять благосклонно – поскольку это комплимент именно внешней политике страны, которая всегда была любимым делом и настоящим призванием Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Кроме того почетное звание подоспело на фоне откровенно слабой экономической ситуации в стране, следствием чего стала недавняя отставка правительства. К сожалению, рост влияния Казахстана происходит не столько благодаря дипломатической активности Астаны, сколько на фоне войны в Украине.

EXCLUSIVE . KZ . Марлен ЗИМАНОВ – «Қазақстан на периферии исторических процессов: плюсы и минусы» — Наша страна находится в относительном спокойствии. Мы ни с кем не воюем, ни к кому не выдвигаем территориальных претензий. Пока никто их не имеет к нам. Но мир готовится к третьей мировой. В первых двух мировых конфликтах казахи понесли огромные потери. И нам нужно усвоить горькие уроки истории. Казахстан состоит в разных блоках, большинство из которых имеют оборонительный характер. Взамен мы имеем официальные гарантии нашей безопасности и, как представляется, неофициальные договоренности. Увы, другие страны ОДКБ ведут свои «частные» военные операции. Так до недавнего времени было в Карабахе, но ОДКБ официально отказался туда вводить свои войска. Сейчас военные действия идут в Сирии и в Украине, в которые, к счастью, мы не вовлечены. По крайней мере, пока.

KZAIF . KZ . «Деньги всегда есть, только карманы меняются» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о новом правительстве Казахстана, о первых шагах премьер-министра и об ожиданиях, которые породили его назначение — Не вчера и не мною сказано: в любой реорганизации-оптимизации всегда побеждает его величество аппарат. И система будет двигаться так и туда, как и куда величество пожелает. Если Олжас Абаевич сможет изменить вектор этого движения, то… перед нами третий президент Казахстана. Об этом вроде бы рано говорить, но на самом деле окончание президентской каденции Касым-Жомарта Кемелевича не за горами. К тому же что-то подобное в свое время случилось в одной соседней державе. Так что будем посмотреть, как говорится.

RATEL . KZ . Галим ХУСАИНОВ – «Правительство в цугцванге: какие сложности принесёт отмена повышения ставки НДС» — Сейчас экономическому блоку правительства не позавидуешь: можно сказать, что сейчас ситуация цугцванга. Отмена повышения ставки НДС предполагает поиск новых решений, но денег из воздуха не сделаешь. Как я писал ранее, налоговое администрирование и пересмотр льгот будут основными источниками поиска новых поступлений. В этом плане непонятно, что хуже, повышение ставок или отмена льгот и улучшение налогового администрирования… Все это требует кардинальной перезагрузки экономической политики, и в нашем случае без болезненных решений обойтись будет крайне сложно.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Алихан Смаилов: явно переукрепился, но не показал достижений на ниве государства» — Нового премьер-министра Казахстана наблюдатели быстро стали сравнивать с лучшими представителями элиты постсоветского пространства последних десятилетий. К этому имеются аналогии как по механизму попадания на государственную ТОП-должность, так и в манере ставить задачи подчиненным. Властные горизонты перед перспективным назначенцем весьма захватывающие, но и проблем на оперативном просторе предостаточно. Однако, чтобы лучше понять назначение нового премьера, стоит немного разобраться в том, почему отправили в отставку предыдущего. Как можно понять из формулировок президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, в Алихане СМАИЛОВЕ ему не хватило инициативности и смелости.

SPIK . KZ . «Почему в Казахстане «вымер» средний класс и как его можно возродить?» — Еще в 2008-м Нурсултан НАЗАРБАЕВ ставил задачу увеличить долю среднего класса в стране до 50 процентов. Но с каждым годом эта важная прослойка общества, наоборот, тончала, а заодно и замедлялось экономическое развитие Казахстана. Ведь неслучайно именно ей приписывается роль двигателя реформ и прогресса. По оценкам разных аналитиков, сегодня к данной группе можно отнести лишь от 5 до 7% казахстанцев. Хотя еще лет десять назад (до серии «шоковых» девальваций) ее доля составляла 25-30%.

FORBES . KZ . «Рейтинг богатейших бизнесменов Казахстана расширят до 75 участников» — Как сообщил издатель Forbes Kazakhstan Арманжан БАЙТАСОВ, на совещании с руководителем аналитической группы журнала Ардак БУКЕЕВОЙ было принято решение расширить с нынешнего года рейтинг самых богатых бизнесменов Казахстана с 50 до 75 участников. «У нашей группы аналитиков теперь добавится работы, а для читателей появится много новой информации», — отметил издатель. Первый рейтинг богатейших в Казахстане вышел в 2012 году, напомнила Ардак Букеева, и было в нем 50 строчек. «И все эти годы у нас было топ-50. Теперь мы решили, что созрели до 75. Причина — в последние годы было много бизнесменов, которые не попадали в список, хотя разница с участниками была буквально полмиллиона долларов. В общем, «пьедестал» на 50 мест уже стал тесным», — сказала она.

SPIK . KZ . «Книга о Кантаре: три дня, потрясшие Алматы, глазами участников и очевидцев» — Центр политических и социальных исследований «Стратегия» издал книгу «От арены до площади. Проживая алматинскую трагедию». Она рассказывает о событиях января 2022-го в Алматы и привлекательна тем, что построена на интервью с их участниками и очевидцами. В результате картина случившегося предстаёт перед читателем максимально (насколько это возможно в наших условиях) полно. А её объективность обеспечена тем, что авторский коллектив во главе с Гульмирой ИЛЕУОВОЙ предоставил возможность высказаться и людям, вышедшим протестовать, и тем, кто защищал от них город, и просто очевидцам…

KZ . MEDIA . «Не читал, но запрещаю. В Казахстане замаячила угроза литературной цензуры, как было во времена СССР» — Мы уже рассказывали, с какими проблемами столкнулся наш коллега Данияр МОЛДАБЕКОВ при издании своей книги «Год-Кантар» — все типографии отказались ее печатать. А социолог Гульмира ИЛЕУОВА столкнулась с проблемой продажи уже напечатанного тиража – от него отказались все книжные магазины. Книга «От арены до площади. Проживая алматинскую трагедию», написанная сотрудниками общественного фонда «Стратегия», как и книга Молдабекова, посвящена событиям января 2022 года. Совпадение? Чуть позднее Гульмира Илеуова написала в Facebook, что первый тираж книги про Кантар был продан в итоге непосредственно в стенах фонда, и сейчас идет работа над изданием дополнительного тиража.

VLAST . KZ . «О скандалах, в которых увязли «Казахфильм», ГЦПНК и Минкульт» — Буквально пару дней назад кинематографисты Казахстана обратились в СМИ к министру культуры и информации с призывом к диалогу. Причиной послужили систематические отписки на все отправленные адресные обращения и кулуарность принятия решений. Продюсер Зарина КИСИКОВА рассказывает о том, что происходит в сфере кинематографии, а происходит там многое: от непрозрачного финансирования кинопроектов до полного совпадения приоритетных тем в казахстанским кино с требованиями, предъявляемыми к российскому государственному кино. Ну и вишенка на торте — скандал с откушенным ухом на территории студии «Казахфильм».

CARAVAN . KZ . «Скандал со «списком девственниц» в КазНУ — что произошло» — На этой неделе в Казахстане произошел громкий скандал, связанный с утечкой личных данных, собранных в ходе медицинского осмотра. В результате некоторые даже требуют, чтобы ректор ушел в отставку. Первоначально информация появилась в Telegram-канале Qumash вечером, 13 февраля — «В WhatsApp-группу старост, состоящую из 190 человек, скинули 4 документа со списком студенток (с 1 по 4 курс). Те, кто в нем отмечены красным, должны были сдать флюорографический снимок… Вот только помимо ФИО девушек там были их ИИН, сотовые номера и медданные. А еще, информация о том, кто из них вирго (на гинекологическом — девственница), а кто уже не вирго. Доки, естественно, расшерились по группам, факультету и так далее. Может, уже весь вуз видел. Кто первым всё это слил, источник наш не знает. Он, как и многие, получил «пересланные сообщения«, — говорится в публикации.

ZAKON . KZ . «Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане» — В Казахстане регистрируют все больше преступлений, связанных с фейковыми брокерами. Столица пока находится в антилидерах. Следом идут Алматы и Шымкент. По данным полиции, чаще всего такие преступления носят трансграничный характер. То есть инвестплатформы создают за рубежом. Только в 2023 году около 600 жителей Астаны доверились таким кейсам. В этом – уже больше 50. Эксперт в области финансов Михаил Монин уверен, в руки мошенников попадают те, кто не готов ждать, и нацелен заработать одномоментно.

AZATTYQ . ORG . ««Запинали его. Такое не каждый выдержит». Как расследование смерти стало делом о «хулиганстве»» — Весной прошлого года в пригороде Уральска нашли тело 21-летнего парня с ножевыми ранениями и следами избиений. Расследование пришло к выводам, что это было не убийство. Спустя почти год перед судом предстали два молодых человека, один из них — сын действующего судьи.

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