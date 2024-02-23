«Текущим горизонтом госпланирования является 2029г. — т.е. нынешний президентский срок». «Казахская молодежь рвется в вузы, а неказахская идет в рабочие профессии». «Те, кто оправдывает Бишимбаева, должны ответить за виктимблейминг»

Сетевой Казахстан 23 февраля 2024г.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Вице-министр экономики поспорил со Всемирным банком о «потерянном десятилетии» Казахстана» — Вице-министр национальной экономики Тимур ЖАКСЫЛЫКОВ считает, что оценка Всемирного банка о «потерянном десятилетии» Казахстана (по версии организации оно пришлось на 2012-2022 годы) является «чрезмерной»… Председатель сената парламента Маулен АШИМБАЕВ также прокомментировал оценку Всемирного банка о «потерянном десятилетии» на пленарном заседании, отметив, что некоторые сферы экономики Казахстана были проанализированы достаточно глубоко, некоторые – не очень. Однако, несмотря на это, Ашимбаев советует правительству ознакомиться с документом.

FORBES . KZ . Александр ЛЯХОВ – «Зачем Казахстан нацелился на суперкомпьютер» — 12 февраля 2024 года между Казахстаном и компанией Presight AI Ltd. (ОАЭ) было подписано соглашение по проекту создания суперкомпьютера и строительства соответствующего Центра обработки данных… Впрочем, пока это все либо грандиозные планы, либо первые шаги Казахстана на пути к собственному суперкомпьютеру. Удастся ли пройти его до победного конца, или же проект постигнет судьба многих других проектов, обещавших стать прорывными, но так и оставшихся в истории страны дорогостоящими прожектами – посмотрим…

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Горизонт планирования» — В рамках новой стратегии в 2013 г. был актуализирован принятый в 2010 г. «Стратегический план развития до 2020 года», а в 2018 г. он был заменен «Стратегическим планом развития до 2025 г.», а последний, в свою очередь, в феврале 2021 г. заменили на «Национальный план развития до 2025 г.». Последнюю сейчас хотят заменить «Национальным планом развития до 2029 г.», проект которой подвергся жесткой критике. Смена дат связана с тем, что текущим горизонтом госпланирования является 2029 г. — т.е. нынешний президентский срок… Новая «2050» у аппарата, как видно, не выходит. Да и «2029» не получилась — уныло, инфантильно, скомкано.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Зачем мы исправно платим налоги?»: отечественные производители недовольны закупками «Самрук-Казына»» — На днях в Астане состоялось заседание Общественного совета АО «Самрук-Қазына», посвященное закупочной деятельности группы. В ходе заседания отечественные производители высказали Фонду недовольство проведением процесса закупок. Президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Салтанат АБДИКАРИМОВА выступила с вопросами о том, что, несмотря на запрет закупки товаров для реализации проекта вне портала, это правило не соблюдается. Предприниматель посетовала на отсутствие прозрачности и транспарентности в процедурах «Самрук-Казына».

EXCLUSIVE . KZ . «Чем опасно «открытое небо» для авиаотрасли Казахстана?» — Появление в открытом доступе акций Air Astana, покупка авиакомпанией Scat самолетов Boeing 737 MAX, которые в 2018-2019 потерпели крушение, судьба Костанайского аэропорта, который планируют выставить на торги… Повышенную турбулентность в авиаотрасли комментирует капитан Эйрбас-320, экс–шеф-инспектор Комитета гражданской авиации РК Тоты АМИРОВА.

AZATTYQ . ORG . ««Два месяца не могли поставить диагноз». Крупнейшая вспышка кори в Казахстане за 30 лет и её последствия» — В Казахстане продолжают регистрировать случаи заболевания корью. Инфекцию начали выявлять у людей в конце 2023 года, и она стала охватывать всё больше и больше людей, причём не только детей, но и взрослых. В отдельных случаях на карантин закрывали районы и больницы, для лечения хлынувшего потока заразившихся начали открывать новые стационары. В Минздраве вспышку кори связывают с так называемыми антиваксерами — людьми, которые по тем или иным причинам отказываются от прививок.

KAPITAL . KZ . «Что известно о продаже Bereke Bank иностранному инвестору?» — Об этом корреспондент поговорил с заместителем председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжасом КИЗАТОВЫМ — «Я знаю, что «Байтерек» сейчас проводит переговорный процесс с потенциальными инвесторами по поводу продажи Bereke Bank, но пока официально акционер не обращался к нам и не подавал пакет документов на получение банком статуса банковского холдинга», — отметил он. При этом Олжас Кизатов подчеркнул, что процесс продажи любого банка новому инвестору — это отношение между продавцом и покупателем, и финрегулятор, как государственный орган, не вправе в него вмешиваться.

CARAVAN . KZ . «Сколько придется потратить денег, чтобы Казахстан реально стал «зелёным»» — В сентябре 2020 года президент ТОКАЕВ поручил до 2025 года высадить два миллиарда деревьев в лесном фонде и 15 миллионов — в населенных пунктах. Как выполняется это поручение, данное в рамках национального проекта «Зеленый Казахстан». Напомним: из республиканского бюджета на него выделили более 22 миллиардов тенге. Еще 60 «ярдов» должны вложить областные и районные акиматы. Согласно официальным ответам из госорганов нашей редакции, посадки идут относительно успешно: «показатель лесистости страны планируется увеличить с 4,9 % до 5,1 %». А вот тут сомнения. Масштабные пожары прошлым летом уничтожили десятки тысяч гектаров вполне здорового леса в Костанайской и Абайской областях.

RATEL . KZ . Ольга ВОРОНЬКО — «Адвокаты Бишимбаева и Ергалиева: Тело Салтанат изуродовали эксперты» — Elmedia сообщило, что глаз у супруги экс-министра вытек от рук экспертов, полностью содравших кожу с лица, а Куандык только поставил синяк. На канале Elmedia вышло интервью Гульжан ЕРГАЛИЕВОЙ с адвокатами обвиняемого в убийстве с особой жестокостью Куандыка БИШИМБАЕВА Назкен КУСАИНОВОЙ и Лейлой РАМАЗАНОВОЙ под названием “Опровержение убийства Салтанат Нукеновой”.

Жанна ИСАБАЕВА, режиссёр – «Те, кто оправдывает Бишимбаева, должны ответить за виктимблейминг» (обвинение жертвы) — Сейчас в деле о жестоком убийстве Салтанат НУКЕНОВОЙ три известных человека — АБЕНОВА, ЕРГАЛИЕВА, КОЗАЧКОВ — также перешли красную линию, обвинив жертву Салтанат. В своих очерняющих статьях, постах, эфирах они снова и снова «убивают» Салтанат. Снова и снова ранят её родственников, которые от горя и так все глаза выплакали. Этому надо положить конец. Мы должны напомнить Абеновой, Ергалиевой, Козачкову, что без нас, без аудитории они НИКТО, ноль помноженный на ноль. Они в нашей власти. Не мы в их. Предлагаю закенселлить их, применить к ним культуру отмены, бойкот.

ZAK O N.KZ . ««Эта часть общества должна быть жестко изолирована»: политологи высказались о детоубийцах и педофилах» — Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки, направленные на защиту прав и законных интересов женщин и детей. Законопроекты разработаны депутатами Мажилиса в реализацию поручений главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана… По мнению политолога Данияра АШИМБАЕВА, такой законопроект очень нужный и своевременный, а может, даже запоздалый, поскольку меры воспитательного и гуманитарного характера уже не работают… Политолог Талгат КАЛИЕВ отмечает, что расследование по фактам убийства или насилия всегда идет максимально жестко. А вот когда дело касается несовершеннолетних и женщин, то такие дела изучаются более детально, и все такие случаи получают широкий общественный резонанс.

SPIK . KZ . «Приоритеты министра спорта РК: не противоречат ли они национальным?» — Что означает приоритизация видов спорта, которую вскоре после своего назначения анонсировал профильный министр и суть которой недавно попытался объяснить депутатам его заместитель? С какой целью она затевается, как будет выглядеть и во что может вылиться? Не станет ли от неё ещё хуже? Такие вопросы волей-неволей возникают у всех, кто имеет отношение к этой сфере, и даже у рядовых болельщиков, грустно наблюдающих за тем, как казахстанский спорт всё глубже погружается в кризис.

«Казахская молодежь рвется в вузы, а неказахская идет в рабочие профессии» — В то время как казахская молодёжь в большинстве своём стремится попасть в университеты, юная поросль, представляющая национальные меньшинства нашей страны, куда чаще выбирает обучение в системе технического и профессионального образования (ТиПО). Последняя объединяет прежние городские и сельские ПТУ, техникумы, педагогические и медицинские училища, её задача – готовить рабочие кадры, а также специалистов среднего звена.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Зигзаги акимата Алматы: почему мэрия южной столицы не справляется со снегопадом» — Пятничный большой снег 16-го февраля удивил не только объемом осадков, но и тем, что на транспортных артериях и пешеходных тротуарах появилась снегоуборочная техника. Получается, что заряд бодрости, который господин ДОСАЕВ получил после январского землетрясения, проявил свой благотворный эффект. Снег в Алматы – это всегда проблема, хотя город располагается отнюдь не в тропиках или субтропиках. Ахметжан ЕСИМОВ (далеко не худший городской голова периода независимости) 30 ноября 2012 года заявил, что город «готов к зиме на 100 %». На следующий день был сильный снегопад и мегаполис встал.

TIME . KZ . «Не хотите рожать – подарите» — Медики из Алматы ищут родителей 73 тысяч эмбрионов, “забытых” в клинике. Душещипательное видео распространил на днях Институт репродуктивной медицины. Человек в белом халате прямо в криохранилище на полном серь­езе взывал к ответственности биологических родителей эмбрионов, которых запасливые мужчины и женщины пока еще не забрали из клиники. А это примерно 15 тысяч супружеских пар. Будущие дети (правда, в замороженном состоянии) долгие годы находятся в специальном криохранилище института. По словам доктора, многие из них уже достигли бы подросткового возраста, если бы родились.

LITER . KZ . «Жизнь по вызову: казахстанцы нашли лазейку для легализации эскорт-услуг?» — Бурное обсуждение в сети вызвал общий классификатор видов экономической деятельности 96090, а именно предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки. Пользователей сети смутило, что в этот ОКЭД входит такая услуга, как эскорт. Как утверждают некоторые пользователи, во всем мире понятие «эскорт-услуги» имеет четкую сексуализированную направленность. Liter.kz разбирался в вопросе.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.