«Мир — на грани ядерной войны». «Удвоение ВВП Казахстана» – плод воображения ортодоксов неолиберальной теории». «Почему Казахстан не может прокормить себя сам». «Казахстан пытаются раскачать через поддержку ЛГБТ*-активистов». «Кредит под кредит»

Сетевой Казахстан 27 февраля 2024г.

NOVGAZ . COM . Валерий ЖАНДАУЛЕТОВ, вице-президент Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» — «Мир — на грани ядерной войны» — Антиядерное движение «Невада-Семипалатинск», которому в эти дни исполняется 35 лет, призывает миротворцев всех стран не допустить ее… В 2024году форумы проходят на фоне сложной геополитической ситуации, когда многие аналитики обсуждают возможность нанесения ядерного удара конфликтующими странами, чьи ядерные потенциалы переведены в состояние боевой готовности. Сегодня мир стоит на грани ядерной войны. Первоочередная задача мирового сообщества – не допустить любое военное столкновение ядерных держав. Невадовцы призывают миротворцев всех стран продемонстрировать готовность работать над решением этой приоритетной задачи.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ, PhD, экономист – ««Удвоение ВВП Казахстана» – плод воображения ортодоксов неолиберальной теории» — Что двигало отечественными чиновниками, когда они подсунули президенту страны идею о двукратном увеличении казахстанской экономики за пять лет, для многих остается загадкой. Но у меня есть объяснения на сей счет. Это пресловутая некомпетентность и пребывание в плену господствующей неолиберальной идеологии, которой, часто сами того не подозревая, руководствуются технократы из финансово-экономического блока… В Казахстане же сложился замкнутый круг: вице/министры и руководители госкомпаний прикрывают свои купленные дипломы и липовые степени отсылками к «авторитетному мнению международного консультанта»; те продвигают неолиберальную повестку, выгодную транснациональному капиталу, а отечественные технократы на низовом уровне, индоктринированные в неолиберальную ортодоксию и служащие классу плутократии, принимаются за реализацию всех этих «войти в пятидесятку самых-самых».

««Кадровый инкубатор» президента: оправдались ли надежды?» — В этом году исполнится пять лет инициативе по формированию президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР), а значит, пришло время подвести первые итоги. О том, насколько успешно она реализуется и что в нее следует привнести, мы беседуем с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — Понятно, что Касым-Жомарт Токаев стремится создать свою генерацию молодых управленцев, в том числе через ПМКР. Дело не просто в лояльности, но и в создании, во-первых, эффективных социальных лифтов, а, во-вторых, в притоке свежей крови и свежих мозгов в аппарат… В целом не могу оценить идею создания президентского молодежного кадрового резерва как однозначно хорошую или плохую. В том, что такая система отбора нужна, сомнений нет. Но она, повторюсь, должна работать вкупе с другими системами.

GOLOS — NARODA . KZ . «Национальный план развития 2029 раскритиковали казахстанцы и эксперты» — «У нашего правительства другая система координат» — пришли к выводу казахстанцы. В Казахстанском институте стратегических исследований обсудили проект национального плана развития «Казахстан-2029», размещенного не так давно на открытых НПА. В обсуждении важного для страны документа приняли участие депутаты мажилиса, глава национального банка РК, а также представители аналитических и консалтинговых центров, известные экономисты страны. В материале подробнее, что говорят о национальном плане и будут ли его переделывать?

FORBES . KZ . Сергей БУЯНОВ – «Почему Казахстан не может прокормить себя сам» — По итогам 2023 года статистика зафиксировала печальный факт: Казахстан импортировал продовольствия на сумму в два раза большую, чем экспортировал сам. Причем если на внешний рынок в основном уходили мука и зерно, то ввозились готовые продукты питания. Другими словами, мы продаем итальянцам твердую пшеницу, а потом покупаем у них готовые макароны, сделанные из этого зерна. О какой рентабельности сельского хозяйства в этом случае можно говорить? Ведь вся добавленная стоимость остается в карманах зарубежных компаний, для которых мы служим поставщиками сырья.

AZATTYQ . ORG . «Головкин вместо Кулибаева. В Казахстане перед Олимпиадой сменился глава НОК» — Миллиардер Тимур КУЛИБАЕВ, возглавлявший Национальный олимпийский комитет Казахстана на протяжении 8 лет, покинул этот пост, и на его место был избран профессиональный боксёр с мировым именем Геннадий ГОЛОВКИН. Именно с работой Кулибаева в последнее время болельщики и эксперты связывали ухудшение результатов Казахстана на международных соревнованиях. Сможет ли Головкин, избранный на новую должность на безальтернативной основе, дать новый толчок развитию спорта?

RITMEURASIA . ORG . Марат НУРГОЖАЕВ – «Казахстан пытаются раскачать через поддержку ЛГБТ*-активистов» — Еще совсем недавно,1 февраля, мы делились своими серьёзными опасениями по поводу агрессивного настроя коллективного Запада в отношении президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА и конвульсивной попытки англосаксов донельзя раскачать «маятник» в сторону его свержения… Параллельно с помощью США и их сателлитов в Казахстане идёт активный разгон в прессе, где описываются сильные притеснения «бедных угнетаемых» геев и лесбиянок. Более того, в центре Астаны даже сварганили гей-клуб для местных подростков, а в элитных частных школах по примеру морально загнивающих зарубежных стран рассказывают, как хорошо сексуально отличаться от простых мальчиков и девочек и быть «особенным».

EXCLUSIVE . KZ . Мерей СУГИРБАЕВА – «Почему провалились попытки оправдать Бишимбаева?» — «В деле экс-министра экономики Куандыка БИШИМБАЕВА наблюдаются явные попытки смысловых и эмоциональных манипуляций общественным сознанием, – считают специалисты. Предполагается, что защита обвиняемого в тяжком преступлении – убийстве с особой жестокостью, заявив ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных, пытается сейчас подготовить общественность к тому, что на судебном процессе могут быть представлены новые обстоятельства. Одно из них – о том, что покойная Салтанат НУКЕНОВА, гражданская жена Куаныдыка Бишимбаева, умерла якобы от гематомы, которая была у нее и раньше, а муж ее вообще не трогал. Эта версия прозвучала в youtube-канале «Ел медиа» на передаче под названием «Опровержение убийства Салтанат Нукеновой. Следствие пошло на поводу: Бишимбаева ни разу не допросили», а затем она была растиражирована некоторыми блогерами.

NP . KZ . «Обязательная плаха» — В стране в свое время приняли закон, согласно которому с 1 января 2024 года увеличилась пенсия. А именно, с этого момента на пенсионные счета физлиц начали поступать дополнительные средства — так называемые обязательные пенсионные взносы работодателя. Пока 1,5 процента от дохода, но к 2028 году цифра должна увеличиться до 5 процентов. Однако, похоже, многие радовались рано. Законодатели явно что-то намудрили. И 1,2 миллиона отечественных ИП без нанятых работников (а именно столько насчитывается в РК) теперь вынуждены перечислять обязательные пенсионные взносы дважды: на свой счет как физлицо и в пользу себя же как от работодателя! При том, что они таковыми не являются, поскольку не используют труд нанятых работников. Парадокс! Сюрприз!

TIME . KZ . «Кредит под кредит» — Почему хотят ограничить выдачу займов молодежи до 21 года, военнослужащим и социально уязвимым. Никак не стихает тема закредитованности населения страны. Общая сумма кредитов казахстанцев сопоставима с бюджетом государства — 18 трлн тенге. При этом институт банкротства сегодня не работает для большей части обратившихся. Как помочь людям выйти из долговой ямы? Об этом и не только говорили на экспертной встрече, посвященной названной теме.

«Будет сено — будет и скот» — Принимаемые поправки в законодательство позволят урегулировать вопросы земельных отношений и использования пастбищ вокруг сел. Заголовки в СМИ о том, что “в Казахстане запретят бесплатно пасти скот”, вызвали массовую панику среди сельчан. В комментариях уже заявили о “геноциде животноводов”. Мы поговорили с одним из авторов законопроекта, который стал причиной опасений граждан, — руководителем рабочей группы по законопроекту о пастбищах мажилисменом Нуржаном АШИМБЕТОВЫМ. Кстати, документ этот уже одобрен сенатом и направлен на подпись президенту — Как пасли бесплатно, так и будут пасти. Но мы решили самый острый вопрос: где пасти скот? Мы в законе присвоили землям вокруг населенных пунктов особый статус и назвали их “общественными пастбищами”.

VLAST . KZ . «Как сделать политику содействия занятости в Казахстане эффективной?» — Исследования и прогнозы показывают, что в ближайшие 10 лет в Казахстане резко увеличится численность рабочей силы из-за скачка рождаемости в 2000-е годы. При этом Казахстан уже страдает от серьезной безработицы, которая, по мнению экспертов, маскируется под категорией самозанятых. Правительство Казахстана реализует программы содействия занятости с 2000 года. Сначала они были направлены на смягчение последствий перехода к рыночной экономике, а затем эффектов мирового финансового кризиса 2008 года. Оба этих события сильно ударили по доходам граждан и резко увеличили безработицу. Однако непосредственные участники госпрограмм и эксперты негативно оценивают результаты этих мер. Их главный изъян состоит в том, что они неспособны как создать достаточное число рабочих мест, так и сделать их долгосрочными.

CARAVAN . KZ . ««Пострадавшие, затопленные здания и проблемы с инфраструктурой»: готов ли Казахстан к грядущим паводкам?» — Прогноз «Казгидромета» на конец февраля и на март, с одной стороны, радует, с другой — пугает. То, что снега будет еще больше – фермеров обнадеживает: затрат на воду станет меньше. Но в этот вторник на заседании правительства, где обсуждали предстоящие паводки, звучали в основном «пугалки». И почти на каждую нашлись подтверждения. В частности, что «возможно выпадение обильных осадков с месячной нормой за сутки». И это «две разных разницы». Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис АРИНОВ сказал, что с 2017 года каждые три года местные исполнительные органы утверждали дорожные карты по противодействию водной стихии, но большая часть мероприятий не была выполнена из-за бестолкового финансирования.

TENGRINEWS . KZ . ««Такое чувство, что летишь в пропасть». Что происходит с люками в Алматы» — В казахстанских новостных сводках периодически появляется информация об инцидентах, связанных с открытыми канализационными люками. А как складывается ситуация в Алматы? И что нужно делать, если вы увидели открытый люк или пострадали в результате инцидента? Корреспондент поговорила на эту тему с юристом, представителями городского акимата и активистом.

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