Угроза номер семь

Запад больше не воспринимает Россию как «угрозу номер один», почти не верит в победу Украины, но готов ей и дальше помогать

По данным ежегодного доклада «Мюнхенский индекс безопасности», Россия, которая в прошлом году оценивалась как самая серьезная угроза для Германии, упала в этом рейтинге на 11 пунктов и занимает седьмое место по степени серьезности угрозы. Теперь у немцев в первой тройке угроз «массовая миграция в результате войн и изменения климата», «радикальный исламский терроризм» и «кибератаки».

В докладе отмечается, что похожие настроения распространены и во Франции. В Италии Россия как угроза безопасности опустилась на 12-е место. В США оказалась на четвертом месте, пропустив вперед Китай, киберпреступность и поляризацию американского общества.

Ещё более любопытные данные приводит британская газета The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный в январе 2024 года в 12 государствах Евросоюза социологическими институтами YouGov и Datapraxis. Согласно данным этого опроса, полную победу России в войне против Украины считают вероятной вдвое больше европейцев по сравнению с количеством верящих в победу Украины.

Даже в самых «заукраинских» государствах – Польше, Швеции и Португалии – на победу ВСУ надеются лишь 17 процентов опрошенных. Во всех 12 странах, где проводились опросы, чаще всего выбирался вариант «Война завершится компромиссным урегулированием». С таким прогнозом согласилось 37 процентов участников опроса. Еще около трети респондентов указали варианты «Мне всё равно», «Ничего из этого», «Я не знаю».

При этом большинство опрошенных в Венгрии (64 процента), Греции (59), Италии (52) и Австрии (49) считают необходимым подтолкнуть Киев к заключению мирного соглашения с Россией. Респонденты указывают на зашедшее в тупик украинское контрнаступление и опасаются изменения политики Вашингтона в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Чтобы обосновать продолжающуюся европейскую поддержку Украины, лидерам ЕС придется изменить то, как они говорят о войне», – считает британский эксперт Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям, один из авторов опроса.

По мнению Марка Леонарда, большинство европейцев уже «отчаялись предотвратить победу России». Ещё год назад результаты такого же опроса были иными. Более четверти респондентов выражали уверенность в том, что Киев может и должен вернуть себе все «захваченные Россией территории».

Согласитесь, любопытные тенденции. Похоже, у европейского обывателя, даже вполне лояльного по отношению к антироссийскому курсу своего правительства, созревает понимание, что «эту проклятую страну» опять не удалось победить. И, судя по всему, очень уж достали обывателя мигранты – сильнее, чем страшные русские. Русские далеко, а мигранты вот они. Вокруг и каждый день.

Германский политолог Александр Рар, хорошо знакомый нашим читателям, подтверждает, что «простой немецкий бюргер» сегодня настроен по отношению к России скорее миролюбиво, чем воинственно. Как и другие европейцы:

– Думаю, что и в большинстве других стран Европы, даже в Польше или в Прибалтике, простой народ, в большинстве своем, не видит причин воевать с Россией, – считает Александр Рар. – Я замечаю, что во многих странах Европы в простонародье к России больше симпатии, чем к Украине. Однако наверху, в правящих элитах стран Европы, всё наоборот. Там царит такая точка зрения: Россию нужно стратегически победить, она никогда больше не должна стать сильной империей в Европе; нужно поддерживать Украину в войне до победного конца. Власти в странах Европы от этой позиции не откажутся. Если следить за их риторикой, то складывается впечатление, что войну в Украине будут продлевать вечно, будут поставлять в Украину всё нужное оружие, и сами в Европе вооружаться, в том числе атомном оружием против России.

– Можете это объяснить? Европейские элиты действительно так сильно зависят от американцев, как говорят в российском телевизоре? Или есть другие причины?

– С одной стороны, это рефлекс прежней Холодной войны. В течение всего ХХ века правительства западных стран рассматривали Россию в качестве главного врага. Помимо этого, у Евросоюза есть стратегический интерес – сделать Украину частью Запада. Существует и вопрос либеральных ценностей. Либеральные ценности – это новая идеология Европы, нечто вроде новой религии. На Западе считают, что либеральные ценности нужно распространять по всему миру. Что «люди должны жить в свободе, в демократии, а не в диктатуре и тирании». Россия, с точки зрения западных элит, годами развивала антизападную альтернативную идеологию, привлекая на свою сторону традиционалистов и националистов в Европе.

И, наконец, европейские элиты действительно подчиняются диктату Соединенных Штатов Америки, у которых для России нет места в Европе – по геополитическим соображениям. Поскольку Россия немедленно ослабит позиции США на европейском континенте. Вашингтон этого не хочет, но не хотят этого и в Лондоне, в Варшаве, в Париже, и теперь уже в Берлине.

– То есть получается, что в ХХ веке Россия развивала опасный для «свободного мира» коммунизм (который, кстати, пришёл с Запада). Поэтому считалась врагом. Затем Россия избавилась от коммунизма – но это ей не помогло. Она опять в положении виноватой перед Западом.

– Нельзя недооценивать значение Холодной войны на мозги целых поколений западных и восточных европейцев, нельзя о ней забывать. На протяжении ста лет, за исключением короткой фазы 1990-х годов, западные СМИ писали о России очень враждебно. Существовало противостояние двух разных систем, двух разных идеологий, если хотите – двух разных вер. Если сказать всё простым языком, то на Западе очень многие считают, что в России диктатура, а на Западе свободное общество. Такое сознание укоренилась в Европе на протяжении последних, по крайней мере, ста лет.

– Произвело ли какое-то впечатление на немцев интервью Путина Такеру Карлсону, попытка российского лидера объяснить и оправдать свою позицию?

– Интервью Путина с Карлсоном в официальной немецкой прессе описывали самими мерзкими словами. О содержании почти ничего не говорилось. Такера Карлсона вовсю ругали за то, что он посмел взять интервью у Путина, – говорит Александр Рар.

Возвращаясь к данным опроса, с которых я начал заметку. Исторический опыт показывает, что настроения «простых европейцев», которые вроде бы не хотят ссориться с Россией, но голосуют за откровенно враждебное по отношению к ней правительство – сильно зависят от успехов и неудач российской армии. Как зависели в своё время от успехов/неудач советской армии. Когда русские отступают, показывают слабость – за рубежом (не только на Западе) крепнут боевитые настроения: да кто они вообще такие, эти русские? Надо наконец-то поставить их на место или вообще загнать за Урал. Когда русские показывают силу, простые европейцы говорят: а мы что? Мы ничего. Это всё Гитлер.

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