«Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан оказались в совершенно ином мире после 24 февраля 2022 года». «Чему Казахстану следует поучиться у России». «Ислам в Казахстане: война за детские души». «Из педофила — в евнуха»

Сетевой Казахстан 28 февраля 2024г.

AZATTYQ . ORG . «Поиски равновесия. Как два года войны в Украине изменили Центральную Азию» — Пожалуй, нигде последствия российского вторжения не ощущались сильнее, чем в Центральной Азии. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан оказались в совершенно ином мире после 24 февраля 2022 года. Москва долгое время была ведущим внешним игроком в регионе, однако война изменила восприятие России в Центральной Азии, что создало определённые возможности для Китая, Турции, США и Евросоюза. Но что будет дальше после двух лет важных экономических, социальных и политических перемен в Центральной Азии? Чтобы лучше понять, как война в Украине изменила Центральную Азию, Азаттык попросил пятерых ведущих экспертов и журналистов рассказать, какие, по их мнению, перемены произошли в регионе и куда он может двигаться в будущем.

EXCLUSIVE . KZ . «Чему Казахстану следует поучиться у России» — По самым скромным подсчетам треть экономики Казахстана в тени. Речь идет о сотнях миллиардов тенге, которые сейчас как воздух нужны стране. Борются в Казахстане с этой проблемой так же давно, как и безрезультатно. Но у России, где есть аналогичная проблема, есть опыт, к которому стоит присмотреться… Одними из первичных задач борьбы с теневой экономики в России было уменьшение числа «грязных» банков и массовая проверка бизнеса. В этой работе МИШУСТИНУ помогала экс-министр экономического развития Эльвира НАБИУЛЛИНА, пришедшая в ЦБ РФ на смену Игнатьеву в 2013 году. После ее прихода в России в течение пяти лет показательно отобрали лицензии у около 450 банков, причастных к «обналу».

FORBES . KZ . «Бектенов поддержал бизнесменов, критикующих фонд «Самрук-Қазына»» — «Только на прошлой неделе глава Ассоциации легкой промышленности Салтанат Абдикаримова выступила с критикой политики по закупкам товаров фондом «Самрук-Қазына», посетовала на непрозрачность конкурсов. Я поддерживаю мнение предпринимателей. Мы должны кардинально переломить ситуацию и выстроить систему поддержки отечественных производителей», – заявил премьер-министр. Он добавил, что «для улучшения ситуации по нацпроекту необходимо значительно активизировать работу: в ручном режиме сопровождать каждый объект, начиная от этапа подготовки документации, финансирования и до его своевременной сдачи. Также важно контролировать оснащение оборудованием и обеспечение персоналом».

TIME . KZ . «Посторонним въезд разрешён» — Чтобы жизнь в столице была более комфортной, нужно сделать так, чтобы иногородним в нее не очень-то и хотелось. На этой нетривиальной идее основан комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы, рассмотренный и одобренный правительством. По словам акима Астаны Жениса КАСЫМБЕКА, ежегодно население вверенного ему города увеличивается на 50-60 тысяч человек. Каждое утро в столицу въезжают порядка 200 тысяч жителей окружающей ее Акмолинской области и более 30 тысяч автомобилей. Вечером этот поток движется в обратном направлении. Ситуация типична — как в Алматы.

«Из педофила — в евнуха» — Поможет ли такой шаг очистить наше общество от мразей? Депутаты мажилиса предложили беспрецедентную меру наказания педофилов — хирургическую кастрацию. Однако правительство отклонило эту поправку, ссылаясь на то, что она противоречит международной конвенции о пытках, подписантом которой является и Казахстан. Почему же парламентарии настаивают на “кровожадной” норме и может ли она действительно снизить количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних?

SPIK . KZ . «Ислам в Казахстане: война за детские души» — Видео, на котором группа школьников совершает намаз прямо в классе, не могло не вызвать общественный резонанс. Особенно если учесть, что тема, связанная с присутствием элементов религии в учебных заведениях, остается одной из самых острых в Казахстане. Впрочем, на такой эффект и рассчитывали те, кто занимается раскачиванием антисветских настроений в стране, считает журналист, преподаватель КазНУ им. аль-Фараби Арман КУДАБАЙ (t.me/antinadan), ставший нашим собеседником.

CARAVAN . KZ . «Дифференцированные тарифы на питьевую воду: о чем недоговаривает министерство водных ресурсов?» — Недавно министр водных ресурсов Нуржан НУРЖИГИТОВ объявил, что казахстанцы будут платить за питьевую воду по-новому. Для тех, кто потребляет до 3 кубов в месяц, тариф останется прежним, для тех, кто выливает от 3 до 5 кубов, стоимость воды повысится на 20 %, расточителям, которые потребляют до 10 кубов в месяц, тариф повысят на 50 %, а потребителям-террористам, которые тратят свыше 10 кубов, прибавят 100 % к действующему тарифу. Все это делается с благой целью – для экономии воды. Потому как ведром воды чистить зубы – это ненормально. Но есть нюансы, о которых министерство умалчивает.

RATEL . KZ . «Самые криминальные районы Алматы и Астаны» — В рамках исследования, проведенного аналитическим центром MIND при Maqsut Narikbayev University, выявлено, что более половины преступлений в городах Астана и Алматы сосредоточены на очень ограниченных территориях. Более половины всех преступлений в Астане происходят на всего лишь 3% территории города, в то время как в Алматы этот показатель составляет 5%. В Астане, как ни странно, «горячие точки» преступности выделяются, начиная с ЕНУ им. Л.Н. Гумилева вдоль проспекта Абылай хана, район ТРЦ «Хан Шатыр» и «Керуен», а также территория возле старого ж/д вокзала. В Алматы основными точками притяжения для преступников выступают места массового скопления людей – вокзалы, автомобильный ЦОН, базары; пространства, предназначенные для досуга; спальные жилые районы с однотипной плотной застройкой.

Талгат КАЛИЕВ, политолог – «На что рассчитывает Куандык Бишимбаев, требуя суда присяжных» — Кампания в защиту БИШИМБАЕВА только начинается. Несмотря на всю абсурдность этого сценария, обращение к суду присяжных открывает шансы не только смягчить наказание, но и даже добиться полного оправдания. Подобные прецеденты случались в США. В Казахстане доля оправдательных решений в суде присяжных в четыре раза превышает аналогичные при рассмотрении обычным судьей. Все потому, что присяжные являются обычными людьми, нередко руководствующимися эмоциями, личными симпатиями, антипатиями и иными субъективными мотивами. Соответственно, в направлении этого и будут нацелены усилия.

GOLOS — NARODA . KZ . «Цена безопасности. Почему в Казахстане нет двойного гражданства?» — Согласно Конституции РК, за гражданином Казахстана не признается гражданство другого государства. Если же казахстанец получает иностранное гражданство, то он утрачивает казахстанское. Тем не менее, многие казахстанцы грешат в сокрытии получения нового гражданства. В 2023 году, за нарушения законодательства о гражданстве, в Казахстане ужесточили наказание – повысив сумму штрафа до 200 МРП. Между тем на фоне частых отъездов казахстанцев ради заработка в страны дальнего зарубежья, общество все чаще задается вопросом: а почему на чужбине надо выбирать между патриотизмом и элементарными благами гражданина страны? Что мешает разрешить двойное гражданство если не со всеми странами мира, то хотя бы с теми, куда казахстанцы чаще всего мигрируют? В 2021 году Касым-Жомарт ТОКАЕВ открыто заявил, что проблема двойного гражданства является угрозой национальной безопасности Казахстана.

IA — CENTR . RU . «Как Казахстан и Узбекистан распоряжаются своими урановыми активами?» — Центральная Азия безмерно богата различными видами природных ресурсов. Одним из таких ресурсов является уран. Казахстан и Узбекистан являются лидерами региона по добыче и экспорту урана. Об особенностях производства урана в Казахстане и Узбекистане читайте в статье Михаила СИНИЦЫНА и Артема ПОПАДЬКО.

VLAST . KZ . «Елена Хегай, врач: «Больше всего опасаюсь, что вернутся дифтерия и полиомиелит»» — В прошлом году в Казахстане началась вспышка кори и коклюша – болезней, которые считались побежденными благодаря вакцинации. Казахстан вошел в тройку лидирующих стран в мире по распространению кори – наряду с Йеменом и Индией. И это при несовершенстве нашей статистики, когда врачам крайне сложно официально донести до Минздрава случаи кори и коклюша. Так, к примеру, в Алматы есть всего одна лаборатория, которая официально может подтвердить заболевание коклюшем. Об этом и многом другом мы поговорили с семейным врачом Еленой ХЕГАЙ.

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