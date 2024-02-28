Война Миров. 2 года СВО

Россия и Европа стали ближе к большой войне

Второй «день рождения» специальной военной операции, которая так и не получила официальный статус войны, Россия встречает на гораздо более мощных позициях, чем первую «днюху». Разумеется, несколько десятилетий отрицательного отбора в правящей элите (включая генералитет) не прошли бесследно, но тренд в сторону здравого смысла и национальных интересов прорисовывается все более четко. Самыми слабыми местами остаются узкие каналы обратной связи государственного руководства с низовыми структурами армии, общества, самого бюрократического аппарата и отсутствие вменяемой системы санкций для провинившихся. Москву сильно спасают в противостоянии с коллективным Западом деградационные процессы во вражеских государствах и надгосударственных структурах, особенно сильно проявляющиеся в качественных характеристиках правящих элит. Тем не менее, Европа открыто готовится к большой войне с Российской Федерацией и заявляет, что на раскрутку ВПК ей потребуется минимум год.

Хорошей новостью для Кремля накануне 24-го февраля стало убийство предателя-вертолетчика Максима Кузьминова, угнавшего Ми-8 на Украину и застрелившего при этом двух членов своего экипажа. Не совсем понятно, его ликвидировали в Испании российские спецслужбы или местные бандиты по «субподряду» (всадить в человека несколько пуль и уже мертвое тело переехать автомобилем в Аликанте считается классикой), но здесь важен результат.

В мире существуют специальные розыскные агентства. Информация в прейскурантах отличается, но получается, что в коридоре $8 – 20 млн на планете можно найти любого человека. Возможно, россияне нашли Кузьминова сами, а может и раскошелились, учитывая политическую значимость акции. В любом случае потенциальным угонщикам авиационной техники МО РФ дан сигнал: 500 тысяч евро можно не успеть потратить.

Плохая весть – самоубийство Андрея Морозова (известен под позывным Мурз) в стиле японских самураев (по сути, а не по форме). Морозов под псевдонимом Бойцовый Кот Мурз вел телеграм-канал «Нам пишут из Янины». Будучи специалистом в вопросах связи и воюя на Донбассе с 2014 года, очень много сделал для создания закрытых каналов передачи информации в войсках непризнанных республик. Считается автором идеи использования гражданских дронов для целей разведки.

Андрей Морозов регулярно освещал ситуацию на ЛБС (линии боевого соприкосновения) как она есть, из-за чего сильно диссонировал с официальными докладами наверх. Вместо того, чтобы реагировать на практические предложения специалиста, военное начальство стало вводить санкции против Мурза и бригады в которой он служил, а охранительские пропагандисты устроили информационную травлю переживающего за общее дело человека. В общем, Морозов написал несколько постов-завещаний и застрелился с целью привлечь внимание к существующим острым проблемам на фронте.

Установка «врать руководству до последней возможности» в России сложилась не вчера, однако в период войны стала особенно губительной. Здесь очень показательна история с 1000 самолетов гражданской авиации, про которые Владимир Путин на прямой линии 14 декабря 2023 года заявил, что страна произведет их до 2030 года.

Ясное дело, что президент взял цифру не из головы – специальные люди подготовили ему предварительные расчеты. Но когда дело дошло до практической реализации поставленных задач, то «отчетно-бумажные показатели» столкнулись с реальным положением дел. Вот тут и выяснилось, что гражданский авиапром даже 100 самолетов заявленных типов до 31 декабря 2029 года осилить не в состоянии.

Война – это жесткий приводитель к реальности. Причем она делает это насильно, не спрашивая правящие круги и население готовы ли они узнать правду о положении дел в армии, экономике, государственном аппарате, информационной, культурной и ценностной сферах.

Вряд ли в Кремле кто-то предполагал, что СВО зайдет за двухлетний рубеж. Однако при всем нежелании элитариев выходить из зоны комфорта, война заставила делать многие вещи от безысходности. Вместе с тем, за два года активных боевых действий и стратегии «тысячи порезов» со стороны Запада в России так и не создана система взысканий. Мы не говорим о такой системе сталинского образца – ее вообще никакой нет.

Частичная мобилизация осени 2022 года показала, что даже 300 тысяч резервистов существовавшая на тот момент военная государственная машина «переварить» не может. Не хватает оружия, полигонов, формы, казарм, средств связи, всевозможных современных «приблуд» для стрелковки вроде тепловизоров и коллиматорных прицелов. А еще критический дефицит офицеров, которые должны работать с этим контингентом и обучать его современному бою.

Выход нашли в создании массовой наемной армии. Впервые в истории России, кстати. Теперь реальная емкость российской системы военной подготовки в 140-150 тысяч человек прогоняет такой контингент подписавших контракт примерно четыре раза за год и обученные солдаты вступают в бой. Их не хватает на резервную армию, из-за чего у Москвы сегодня нет свежей силы, способной резко развить успех в случае обрушения фронта ВСУ. Но в любом случае боевые порядки МО РФ на линии боевого соприкосновения уплотняются.

Корректируемые авиационные бомбы (КАБы) по 250, 500, 1000 и 1500 кг, которые в первую годовщину СВО использовались ограниченно в силу нехватки специальных планирующих модулей (самих авиабомб от СССР осталось много), теперь падают на украинские позиции в изобилии. Фактически КАБы решили исход боев за Авдеевку в пользу России, поскольку разнесли в щебень все созданные за восемь лет фортификационные сооружения.

Еще российская сторона теперь массово использует термобаррические боеприпасы (снаряды объемного взрыва), которые выпускаются из «Солнцепеков», «ТОСов» и других систем залпового огня. Раньше тот же «Солнцепек» «работал» в основном фугасными снарядами. Если боеприпасы объемного взрыва использовать массово, то по разрушительной мощи они не уступают сверхмалым тактическим ядерным зарядам, только не создают радиации.

По западным оценкам РФ в 2023 году закупила сложных станков (в первую очередь металлообрабатывающих) в 5 раз больше, чем годом ранее. При этом в отчет не попало оборудование из КНДР, хотя известно, что у Пхеньяна станки тоже приобретаются.

Традиционно слабым звеном в российской государственной машине считается МИД – ресурсов съедает много, а польза крайне ограниченная, порой даже наоборот. Теперь же и по этой линии пошли положительные изменения. С подачи МИД российское МВД объявило в международный розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, госсекретаря этой страны Таймара Петеркопа, а также министра культуры Литвы Симонаса Кайриса за надругательство над памятью освободителей мира от нацизма.

Поскольку в России правовое государство никогда не было фетишем, то российское массовое сознание не до конца понимает, как на Западе болезненно относятся ко всевозможным юридическим документам и формулировкам. В общем, это гораздо более действенное оружие в гибридной войне, чем может показаться на первый взгляд. Всего по сносам мемориалов советским воинам проходит порядка 170 граждан европейских государств, поэтому будут новые фамилии.

Дальше – больше. Теперь Москва угрожает отозвать свою подпись под договором от 12 сентября 1990 года о воссоединении ФРГ и ГДР, поскольку объединенное немецкое государство нарушило почти все принятые на себя обязательства. Разумеется, Германия после этого не распадется, но проблем у Берлина после такого однозначно станет больше. В том числе на внутреннем контуре страны. А ведь можно еще денонсировать документы о признании независимости Литвы, Латвии, Эстонии. В общем, выпущенный джинн противостояния России с Западом залетел в сферу международного права. При всей эфемерности данного предмета, для целей информационной войны вещь вполне пригодная.

Запад вообще и Европа в частности переводят экономику на военные рельсы. Евросоюз отбирает деньги у бюргеров ради производства вооружений. Многие аналитики откровенно признаются, что пять лет назад в саму вероятность подобных действий европейских правительств не могли бы поверить.

Кремль пока спасает то, что кадровый состав высшей европейской бюрократии и политических назначенцев откровенно слабый. В первую очередь по параметрам интеллекта, объема знаний и наличия волевых качеств. Сказывается удар из прошлого, нанесенный по европейским элитам в 90-ые годы XX века.

После завершения социалистического проекта в виде Советского Союза, транснациональные корпорации стали сбрасывать в европейских правительствах старых матерых волков, которые собственными зубами выгрызли себе головокружительные политические карьеры. Потому что лидеры старой Западной Европы заставляли ТНК платить рабочим и профсоюзам, отчислять деньги в социальные фонды и местным территориальным сообществам.

Все это сказывалось на прибылях компаний, и вот лидеров вроде Джулио Андреотти и Гельмута Коля не только убрали из большой власти, но еще и устроили им уголовные преследования в целях десакрализации.

На смену нормальным политикам поставили протеже ТНК из волны 1968 года (время студенческих бунтов). Кстати, данный год считается точкой перелома в западноевропейской системе высшего образования, с которой начался медленный, однако последовательный ее упадок. Маргарет Тэтчер и Франсуа Миттеран получали образование задолго до Болонской системы.

Европейцам необходимо выиграть текущую войну в Восточной Европе, потому что проигрыш в любой форме без раздела и съедения России будет для Евросоюза мощным ударом. Во-первых, ТЯЖЕЛЫЙ экономический кризис, во-вторых личностный крах целого поколения европейских политиков.

Чтобы заставить Украину воевать с Москвой, Запад установил на ней систему свирепого террора. Как проблема будет решаться в Европе – пока до конца не ясно.

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