«Аида Балаева — о медиавойнах, деле Бишимбаева, судьбе «Казахфильма» и борьбе с домашним насилием». «Куралай Нуркадилова — о письме Токаева, смене профессии и политических амбициях». «Отношения между этносами в Казахстане: равнодушие, переходящее в неприятие»

Сетевой Казахстан 1 марта 2024г.

ZAKON . KZ . «День благодарности в Казахстане: история и традиции праздника» — 1 марта 2016 года в Казахстане появился новый праздник – День благодарности. Символом данного праздника является одно из самых важных человеческих чувств – выражение благодарности за помощь, поддержку, умение пожертвовать самым дорогим для спасения ближнего. Толчком к созданию праздника послужила история формирования современного Казахстана: в различные исторические периоды казахский народ принимал у себя сотни тысяч переселенцев. Кто-то из них приезжал добровольно – поднимать Целину и строить города, а кто-то, напротив, был депортирован. По традициям Великой степи казахи принимали всех, делясь с ними всем, что имели. В результате нескольких миграционных волн на территории Казахстана возникла уникальная конгломерация из 130 этносов, исповедующих 17 религиозных учений. Отразить суть сложного и порой драматичного исторического процесса и призван новый праздник.

SPIK . KZ . «Отношения между этносами в Казахстане: равнодушие, переходящее в неприятие» — В Казахстане довольно остро стоят проблемы, связанные с межэтническими отношениями. Очевидно, что усилий только государства для их решения недостаточно – необходимо активное участие общества. О том, как с этим сейчас обстоят дела и какие современные тенденции во взаимодействии этносов требуют особого внимания, мы беседуем с руководителем Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмирой ИЛЕУОВОЙ — И главное, на мой взгляд, из чего следует исходить при изучении межэтнической ситуации в Казахстане, так это кардинально изменившийся этнический состав населения. Если на заре независимости доля титульного этноса составляла около 40 процентов (примерно столько же, сколько и русских), то сегодня она превысила 70 процентов и продолжает расти. А это значит, что именно казахи определяют климат в стране и влияют на все общественные процессы, в том числе на межэтнические отношения.

KAZPRAVDA . KZ . «Возврат активов: свыше триллиона тенге вернули в Казахстан за год» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата ЖУМАГАЛИ. Президент ознакомился с результатами работы Антикоррупционной службы за прошедший год. Президенту было доложено, что в 2023 году зарегистрировано 1692 коррупционных преступления, изобличено 1324 лиц, из которых 161 – руководители различного уровня. В суд направлено 1221 дело. Как сообщил председатель агентства, с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму 1,02 трлн тенге (более 2,2 млрд долларов).

TENGRINEWS . KZ . «Аида Балаева — о медиавойнах, деле Бишимбаева, судьбе «Казахфильма» и борьбе с домашним насилием» — Министр культуры и информации Аида БАЛАЕВА — Наше министерство курирует большое количество ключевых направлений жизнедеятельности государства. Культура, информация, гражданское общество, креативные индустрии, религиозная, межэтническая, семейная и молодежная политики. Перечислять поставленные задачи можно долго, но главное – это устойчивое и поступательное развитие этих сфер… В нашей стране запрещена цензура, а медиаигроки зачастую работают по принципу «Разрешено все, что не запрещено». Мы недавно проводили круглый стол, посвященный журналистской этике, и там четко пришли к выводу, что этика журналиста должна быть строго в орбите саморегулирования. Как мы видим сегодня, зачастую саморегулирование не работает, особенно когда игроков можно «заинтересовать». Мы понимаем механизмы и примерно представляем себе картину происходящей сегодня медийной кампании касательно выдвижения различных трактовок в деле Бишимбаева, назовем это так.

KZ . MEDIA . «Как уберечься от диктатуры. Рекомендации политологов Шалкара Нурсеитова и Досыма Сатпаева» — Ш.Н. — Я думаю, в первую очередь нам нужно перестать быть аполитичными. Мы должны интересоваться политикой, изучать законы, задавать неудобные вопросы властям. Казахстанцы с активной гражданской позицией – эффективная прививка от диктатуры. Другого рецепта нет. Д.С. — Авторитарные власти активно реализуют принцип «разделяй и властвуй». Они боятся любой консолидации гражданского общества. Поэтому важно демонстрировать солидарность в защите прав и свобод человека. Положительным трендом является недавнее объединение некоторых СМИ в поднятии вопроса кибербезопасности после того, как они стали жертвами кибератак.

TIME . KZ . «Против природы не пойдём, но меры примем» — Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан НУРЖИГИТОВ планирует накопить в стране порядка 10 кубических километров воды, чтобы максимально минимизировать риски дефицита живительной влаги к 2030-2040 годам. В интервью “Времени” он рассказал, какие меры будут приняты для сокращения огромных водопотерь в сельском хозяйстве, накопления талых вод, о тарифной политике и формировании бережного отношения к воде у граждан.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Конкурентный 5G. Как созданные казахстанскими чиновниками барьеры входа на телеком-рынок могут сорвать планы президента» — В октябре прошлого года президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил завершить охват страны 5G не до 2027 года, как планировалось ранее, а до 2025-го. Чтобы эффективно решить задачу внедрения стандарта связи 5G до 2025 года, казахстанские власти должны обеспечить вход на рынок всем операторам нового стандарта связи, инвестирующим в инфраструктуру и готовым играть по рыночным правилам. Телекоммуникационный рынок РК, долгое время являвшийся одной из отраслей-чемпионов по уровню рентабельности, к сожалению, не может похвастаться высокой скоростью внедрения новых технологий. В начале февраля 2024 года незамеченной прошла новость о том, что полномасштабное внедрение мобильной связи стандарта 5G все-таки переносится.

FORBES . KZ . «Куралай Нуркадилова — о письме Токаева, смене профессии и политических амбициях» — Почти 20 лет имя отца произносилось шепотом, — напомнила Куралай. — Прямо никто не запрещал, но мы всегда понимали, что для этого нужно время. Поминальный ас планировался как семейное мероприятие, рассказала гостья студии, инициатива исходила от сестры Заманбека Нуркадилова и ее детей. Также в подготовке участвовал брат Куралай Кайрат, он и направил Касым-Жомарту ТОКАЕВУ письмо с приглашением на ас — Мы особо ни на что не надеялись. Но думали, что [внимание со стороны администрации] было бы подтверждением «жана Казахстана», — отметила Куралай. — За три дня до аса мы получили ответ от Берика Уали, он сообщал, что президент командирует его на мероприятие. И после этого известия все стали подтверждать свое присутствие на обеде. Мы рассчитывали на 250-300 человек, но в конце концов пришло человек пятьсот.

GOLOS — NARODA . KZ . «Мусорную компанию Алии Назарбаевой предложили поделить на три части» — Председатель правления казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWaste Шынболат БАЙКУЛОВ раскритиковал работу государственного оператора РОП и «Жасыл Даму», которое, по его словам, само уничтожает переработчиков отходов. В ходе тематического заседания мажилиса Байкулов также заявил о создании новых операторов РОП в виде корпоративных некоммерческих фондов по видам отходов.

CARAVAN . KZ . «Как «Күнделік» тянет деньги с казахстанских школьников, и что еще не так с этим сервисом» — В 2016 году бумажные дневники в Казахстане ушли в прошлое. Их заменил сервис «Күнделік». Теперь учителя загружают всю нужную информацию в него, а школьники и родители могут отслеживать их в любой момент. Казалось бы, очень удобное нововведение, очередная победа цифровизации, однако на деле не обошлось без нюансов. То есть сервис на самом деле оставляет желать лучшего: цены на подписку растут, а причины жалоб не меняются годами, затрагивая все больше человек.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Бум электромобилей: захватят ли экологичные авто казахстанский рынок?» — По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане насчитываются почти 8 тысяч электромашин. Всего за год их количество выросло в 13,5 раза. Чем объясняется этот тренд, несмотря на то, что инфраструктура для электрических автомобилей отстает от темпов роста их количества? Начнут ли люди массово пересаживаться на экологичный транспорт и действительно ли он выгоден для автомобилистов…

AZATTYQ . ORG . ««Просили обучить Корану». Муллу подозревают в избиении учеников, их родители не жалуются» — В Туркестанской области расследуют уголовное дело по факту избиения детей. Под следствием — преподаватель по «религиозной грамотности» при мечети. Он признаёт, что «поднимал руку в порыве гнева», и оправдывается тем, что «бил детей с разрешения родителей». Родители его учеников не подавали каких-либо жалоб. В Духовном управлении мусульман называют курсы ПЕРДЕШОВА нелегальными.

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