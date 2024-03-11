Свободу правительству!

Зачем главе государства брать на себя всю эту программную беспомощность унаследованной им команды и ее неизбежные последствия?

Наилучший сейчас выход для президента – не подписывать готовящийся Указ о либерализации экономики.

Политически, это единственный способ не ослабить, а укрепить свои позиции в предстоящей еще на годы вперед позиционной войне на истощение со старым Казахстаном и унаследованной он него правительственной командой.

Технически же это может быть подано не как антиправительственный демарш, а элементарное соблюдение процедуры. Глава государства своим Указами утверждает подготовленные правительством государственные программы и национальные проекты, при том условии, что они должного уровня.

И до сегодняшнего дня как унаследованные от бывшего Елбасы, так и назначенные самим президентом Токаевым премьеры и министры, заодно с ответственными лицами АП, убедительно демонстрировали только одно: неспособность-нежелание выполнять поручения и целеуказания главы государства.

До Кантара, еще с оглядкой на Библиотеку, это был саботаж требования разработки программы глубоких, возможно, радикальных, экономических реформ. Правительство вместе с АП, после длительных проволочек, свело это к переписыванию утвержденного еще первым президентом Национального плана до 2025 года, столь же изначально бла-бла-либерального и практически недееспособного. Но вынужденно утвержденного вторым президентом.

Точно также провалено задание по переформатированию всех государственных программ в компактный пакет национальных проектов, рассчитанных тоже до 2025 года. Тоже вынужденно утвержденных президентом и благополучно поставленных на утрату еще в прошлом году.

После Кантара, уже при формально полном единовластии, президент объявляет об утрате актуальности утвержденного им же самим Национального плана до 2025 года и поручает его обновить. Итог, тоже после длительной проволочки, выставление в открытых НПА на обсуждение проекта Национального плана развития до 2029 года, — убедительно недееспособного.

В результате у правительства на сегодня вообще нет за душой никакого, кроме не сводящего концы с концами бюджета, программного документа, хотя бы на пару лет вперед. За которые тоже много еще чего произойдет.

И теперь все тоже правительство во главе с новым премьером, возглавлявшим до этого АП, пытается заткнуть собственное программное бессилие распорядительным актом самого президента. Указ в таком виде – это программа уже не правительства, а программа самого главы государства, которую правительству остается только выполнять.

Причем главная опасность для экономики, для предпринимательского сообщества и для населения, а в результате и для президента – это как раз не неисполнение, а – исполнение такой программы.

Поскольку вся она наполнена судорожно-противоречивыми, разрозненными и далеко не главными мерами, фактически приводящими к тому, что бюджеты будут урезаться, налоги повышаться, а тарифы удваиваться.

Более убедительной демонстрации практической беспомощности правительства, отсутствия у него понимания причин поразившего «вывозную» экономику системного кризиса и способности прогнозировать хотя бы последствия собственных действий, придумать трудно.

Так зачем главе государства брать на себя всю эту программную беспомощность унаследованной им команды и ее неизбежные последствия?

Президент говорит, что правительство в целом и каждый отдельный министр должны иметь полную самостоятельность в своих действиях, и отвечать за них.

Вот пусть получают и отвечают. Правительству никто не мешает самостоятельно утвердить проталкиваемый проект указа как свою собственную программу, и нести за нее ответственность.

А главе государства и той команде, которой все равно придется объяснять обществу и бизнесу, почему приходится отправлять в отставку не просто правительство, но и всю бла-бла-либерализацию, заодно с досрочными перевыборами депутатов-соглашателей, лучше сосредоточиться на подготовке действительно открывающей Новый Казахстан программы и команды.

Аккуратно имплементируя наиболее важные фрагменты в деятельность нынешнего правительства, — для уменьшения наносимого им вреда и подготовки системного перехода.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.