Фермеры ЕС не хотят самоликвидироваться

Протесты фермеров становятся важным фактором предстоящих выборов в Европарламент

Если смотреть со стороны, то может сложиться впечатление, что руководство Евросоюза сознательно берет курс на уничтожение собственного аграрного сектора:

Еще в 2019 году принято решение о поэтапном сокращении углеродного следа в агросекторе Евросоюза (сейчас по оценкам экологов 11% углеродных выбросов в ЕС генерирует именно сельское хозяйство);

С 2021 года фиксируется устойчивый рост цен на топливо;

Санкции 2022 года отсекли европейских агропроизводителей от российских и белорусских минеральных удобрений;

Решение об отмене квот на украинскую сельхозпродукцию летом 2022 года привело к существенному снижению оптовых цен;

2023 год – решение Берлина о сокращении топливных дотаций немецким фермерам;

Дополнительный импульс снижению цен может дать предстоящее летом этого года заключение соглашения со странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай, а с 2023 года еще и Боливия) о зоне свободной торговли, в том числе, и сельхозпродукцией.

Первоначально наиболее серьезные проблемы возникли у сельхозпроизводителей Восточной Европы: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария еще в мае 2023 года вышли к руководству ЕС с просьбой ограничения экспорта зерна с территории Украины. После отказа Еврокомиссии Польша Словакия и Венгрия в одностороннем порядке отказались соблюдать требование свободного транзита зерна.

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Начавшись на периферии Евросоюза, протесты постепенно распространяются и на ключевых игроков: Германию, Нидерланды, Францию, Испанию. Требования везде схожи – увеличение субсидий сельхозпроизводителям. При этом интенсивность протестов нарастает:

В декабре – январе протестная активность фиксировалась преимущественно в Германии. Так например, 8 января 30 тысяч фермеров блокировали подъездные пути ко всем крупным городам: Берлину, Гамбургу, Мюнхену, Кельну, Франкфурту, Штутгарту.

В конце января протесты перекинулись во Францию. Французские фермеры подожгли здание таможни в городе Ним, заблокировали дороги вокруг города Тулуза, и часть дорог вокруг Парижа.

В феврале фермеры Бельгии заблокировали улицы Брюсселя. Аналогичным образом голландские фермеры заблокировали улицы Амстердама.

В середине февраля протесты фермеров начали фиксироваться и в Испании – в регионах Каталония и Андалусия, пострадавших в прошлом году от засухи.

С 10 февраля вот уже больше месяца польские фермеры блокируют пункты пропуска на польско-украинской границе, высыпают на землю зерно, которое следует транзитом из Украины в Евросоюз.

В самом конце февраля 3 тысячи чешских фермеров начали блокировать пункты пропуска на границах с Польшей и Словакией. Требования те же самые – прекращение транзита украинской сельхозпродукции.

И наконец, 6 марта несколько сотен польских фермеров предприняли попытку штурма здания польского Сейма. Пострадало несколько десятков полицейских, что вынудило премьер-министра Дональда Туска назначить встречу с лидерами протестов на 9 марта. Встреча не привела к компромиссу. А лидеры польских фермеров заявили о подготовке общегосударственной забастовки 20 марта.

В совокупности протестами фермеров охвачено 16 стран Евросоюза, что вынудило министров сельского хозяйства стран ЕС направить в Еврокомиссию коллективное письмо с требованием прояснить дальнейшие планы руководства ЕС по поддержке агросектора. Брюссельские бюрократы обозначили 15 марта датой, когда будут озвучены новые инициативы по поддержке фермеров.

Ключевой проблемой фермеры считают снижение дотаций от Еврокомиссии, национальных правительств стран ЕС и слишком поспешный переход к «углеродной нейтральности». Вместе с отменой торговых пошлин на сельхозпродукцию Украины (а в ближайшей перспективе и стран Латинской Америки) это приводит к тому, что фермерские хозяйства ЕС балансируют на грани рентабельности. Однако и ЕС не имеет резервов для увеличения дотаций – все свободные средства ушли на поддержку конфликта на востоке Украины.

По оценкам Евростата, ущерб от протестов уже составил около 19 миллиардов евро и продолжает расти. В краткосрочной перспективе Евросоюз может столкнуться с сокращением физических объемов сельхозпроизводства. Фермерам просто невыгодно поддерживать его существующий уровень – легче сократить посевы и экономить на топливе.

Первоначально потребители не почувствуют серьезного удара по продовольственной безопасности – все недостающие продукты страны ЕС могут импортировать из Украины и через посредников из России. Однако уход с рынка существенной доли зерна тех же французских агропроизводителей неизбежно приведет к росту цен в среднесрочной перспективе.

При этом необходимо учесть, что доля сельского хозяйства в валовом продукте стран ЕС составляет всего 1,5 %. В агросекторе занято 5% рабочей силы. Возможно, что в целях экономии, руководство Евросоюза решило пожертвовать этими рабочими местами. Тем более, что продовольствие легче и дешевле импортировать из развивающихся стран.

По мере приближения выборов в Европарламент интенсивность протестов фермеров будет нарастать. Они зарекомендовали себя как действенный инструмент давления на политические элиты стран Евросоюза. В складывающейся ситуации действующие власти стран ЕС предстоящие выборы проигрывают, а евроскептики, наоборот, могут существенно усилить свои позиции.

Протесты фермеров могут оказаться весьма эффективной предвыборной стратегией, поддерживаемой консервативными силами в Европе. Их уже пытаются использовать в политических целях крайне левые и крайне правые партии ключевых стран Евросоюза: «Альтернатива для Германии», французское «Национальное объединение», польская «Право и справедливость».

Массовые акции фермеров будут подогреваться не только изнутри, но и внешними конкурентами – США и Британией. Работа по подрыву устойчивости ЕС остается основным приоритетом англосаксов. Военная и энергетическая безопасность уже ликвидированы. На очереди – продовольственная.

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