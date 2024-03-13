«Теперь судьба Бишимбаева в руках обычных людей. Как работает суд присяжных в Казахстане», «Казахстан предложил Италии выпускать товары под единым брендом», «Почему спивается молодежь в казахстанских селах»

Сетевой Казахстан 13 марта 2024г.

ZAKON.KZ . «Тасмагамбетов высказался о дальнейшем участии Армении в ОДКБ» — Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов рассказал о ситуации с Арменией, сообщает Zakon.kz.

В интервью ТАСС Имангали Тасмагамбетов подтвердил, что Ереван в последнее время не участвует в работе Секретариата ОДКБ.

«Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях Секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме«, – сказал спикер.

«Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года» — Директор института сейсмологии Кыргызстана Канат Абдрахматов 12 марта 2024 года поделился исследованием, в котором описываются сейсмические периоды в горах Тянь-Шаня, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в проявлении землетрясений, которые происходят повсеместно на всем земном шаре, существует своя периодичность. Эта периодичность, как подчеркнул кыргызский сейсмолог, сказывается и на местной, тянь-шаньской периодичности.

KAPITAL.KZ . «Какие меры принимаются для развития обрабатывающей промышленности» — В Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы рассказали о программах поддержки отечественных производителей.

VLAST. KZ. «Казахстан предложил Италии выпускать товары под единым брендом» — Министр торговли и интеграции Казахстан Арман Шаккалиев в Риме встретился с министром по делам предпринимательства и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо. Как сообщает пресс-служба министерства, они обсудили расширение торговых взаимоотношений между странами и внедрение единой концепции Made in Kazakhstan with Italy.

«Одним из перспективных товаров, который, по нашим прогнозам, будет пользоваться спросом на рынке Италии, является мясо конины. Казахстан может предложить органическую охлажденную конину, а также экспортные поставки икры и меда», — сказал Шаккалиев на встрече.

GOLOS — NARODA . KZ . «Почему спивается молодежь в казахстанских селах» — Исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов поделился своим мнением о влиянии коррупции в сфере спорта на сельскую молодежь в ходе заседания Национальной антикоррупционной сети, передает «Голос народа».

Он подчеркнул важность спортивных объектов в сельских районах, отметив, что они играют ключевую роль в жизни молодежи.

INFORMBURO . KZ . «30 лет маслихатам в Казахстане – с чего начинали и к чему пришли» — В этом году исполняется 30 лет с момента, как в Казахстане образовались маслихаты – местные органы, представляющие интересы населения.

Прообраз маслихатов существовал ещё в древней истории казахского народа. В эпоху Казахского ханства раз в год мужчины, вооружившись, собирались для определения маршрутов кочевания, обсуждения вопросов войны и мира и согласования законов времени. Затем местное самоуправление нашло своё воплощение в советский период истории Казахстана. Предшественниками маслихатов в их нынешнем виде были Советы депутатов трудящихся (Конституция СССР 1936 года), которые позднее стали называться Советы народных депутатов (Конституция 1977 года).

«Вернут ли казахстанцам рубли, оставшиеся на Qiwi: разъяснение Нацбанка» — У российского «Киви банка» отозвали лицензию, и рублёвые Qiwi-кошельки многих казахстанцев оказались заморожены.

В Нацбанке Казахстана ответили на жалобы пользователей рублёвых счетов платёжной системы Qiwi Kazakhstan – эти люди столкнулись с проблемами после отзыва лицензии у российского «Киви банка».

TENGRINEWS.KZ . «Теперь судьба Бишимбаева в руках обычных людей. Как работает суд присяжных в Казахстане» — Вчера стало известно, что дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева будет рассматривать суд присяжных. Как происходит процедура их отбора, рассказывает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы суда города Астаны

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Брат убитой Салтанат Нукеновой высказался о суде над Бишимбаевым» — «Многие возмущаются по поводу суда присяжных. Но здесь никто и ничто не может воспрепятствовать суду присяжных. Это его конституционное право, и поэтому ни судья, ни наша сторона, ни прокурор, никто в целом, даже его адвокаты не могут ему это запретить», — сказал Айтбек Амангельды.

AZATTYQ . ORG . «Нечищеные арыки и разыгранные тендеры. Почему затапливает Семей?» — В Семее, административном центре Абайской области, затопило улицы и несколько частных домов в посёлках и микрорайонах. Местные власти винят в этом резкое потепление, общественники и страдающие от паводков жители считают, что дело не в погоде.

«Мигранты из Центральной Азии едут на фермы в Великобританию: «Работа тяжёлая, погода дождливая, но здесь такой зарплаты нет» — Великобритания с каждым годом становится всё более популярным направлением для трудовой миграции среди жителей Центральной Азии. Только за прошлый год гражданам региона было выдано более 22 тысяч виз для сезонных работ, это официальные данные британского правительства. Людей в первую очередь привлекают высокие зарплаты: даже за один сезон можно заработать на дом или расплатиться с кредитами. Но правозащитники отмечают, что на фоне высокого спроса на работу в Великобритании растёт и число мошенников, которые обманывают мигрантов с работой. Существует и опасность эксплуатации.

KAZPRAVDA . KZ . «Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку» — На участие в конкурсе, который по доброй традиции проводится уже пятую весну, поступило более 150 заявок: сначала полуфиналисток выбирали посредством голосования в социальных сетях, а далее в креативных видеороликах претендентки рассказывали о своих буднях в роли келiн. В результате отбора в финал, который с размахом прошел в Талдыкоргане, попали лишь 15 участниц.

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