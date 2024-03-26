«Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет». «Кланы Токаева и Назарбаева примириться не могут». «Как и почему Абиш «вышел сухим из воды, в которой многие утонули»?». «Пойдут ли власти Казахстана на пересмотр самых громких уголовных дел?»

Сетевой Казахстан 26 марта 2024г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ — «Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет» — Президентству Касым-Жомарта ТОКАЕВА исполняется 5 лет. С учетом введенного им однократного президенства и завершения полномочий в конце 2029 г., то, можно сказать, пришла середина его правления.

Время подведения некоторых итогов… Казахстанская модель государственности, призванная обеспечить стабильность, согласие и прогресс, опирается на два основных фактора — во-первых, сильная президентская власть, а во-вторых — умная президентская власть, иными словами — «просвещенный авторитаризм». С этой формулировкой можно спорить, но она идеально описывает систему. Токаев — необычный политик для Казахстана. Я бы сказал, что это мыслитель, вынужденный стать человеком дела и доказавший, что может преуспеть в обоих ипостасях.

«Терроризм-2024» — В связи с кровавым терактом в Москве президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ не только выразил соболезнования Владимиру ПУТИНУ, но и поручил правоохранительным органам Казахстана при необходимости оказать помощь российским органам правопорядка. На срочно созванном заседании Совета безопасности Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма. Как известно, Казахстан на себе испытал террористические нападения на мирных граждан и органы государственного управления. Одни были вызваны радикальными религиозными структурами, другие были организованы заговорщиками, имеющими тесные связи с зарубежными спецслужбами.

AZATTYQ . ORG . «Как и почему Абиш «вышел сухим из воды, в которой многие утонули»? Разговор с Досымом Сатпаевым» — Приговор Самату АБИШУ, племяннику экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА и бывшему первому заместителю председателя КНБ, говорит об отсутствии долгосрочного политического планирования, считает известный казахстанский политолог Досым САТПАЕВ, глава Группы оценки рисков. Он полагает, что правящая элита занята переделом собственности и кулуарными переговорами, между тем в стране продолжают усиливаться факторы, которые могут привести к новому социальному взрыву. Политолог также выдвигает предположения, что в будущем Россия может пытаться оказывать всё более прямое влияние на внутреннюю политику Казахстана — для защиты своих экономических интересов и выполнения геополитических задач.

CENTRASIA . ORG . «Казахстан уходит от России тихо, по-восточному» — Свою оценку происходящим событиям дал гендиректор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН — Кланы Токаева и Назарбаева примириться не могут. Наверху может быть лишь одна политическая группа. Возможен лишь формальный консенсус, который противостоящие группы продемонстрируют обществу. Назарбаев не смог обеспечить преемственность. На внешней арене Казахстан проводит сейчас ту же политику, что и при Назарбаеве… А на Казахстан давят, им манипулируют зарубежные игроки. Астана присоединяется к антироссийским санкциям, маневрирует между РФ, Китаем, исламским миром и Европой. А это всегда губительно — если нет своей четкой линии, например, в рамках ЕАЭС. Поэтому в ближайшее время, боюсь, отношения России и Казахстана могут осложниться.

EXCLUSIVE . KZ . «Станет ли Центральная Азия яблоком раздора?» — Зарубежные политики не устают повторять, что Центральная Азия сегодня является ключевым регионом на геополитической арене. Но с точки зрения казахстанского политолога, профессора Казахстанско-немецкого университета Рустама БУРНАШЕВА не следуют такие заявления принимать за чистую монету, всегда есть нюансы — Проблема в том, что когда мы смотрим на ситуацию изнутри и видим только наши проблемы, то нам кажется, что у нас очень мощное присутствие внешних партнёров. Но если мы сравним присутствие этих же партнёров в других странах, то можно заметить, что это их присутствие точечно, ограничено и далеко не приоритетно. Поэтому говорить о том, что к нам проявляется какой-то особый и системный интерес, с моей точки зрения, не приходится.

SPIK . KZ . Баян АХМЕТ — ««Мы его слепили из того, что было»: как в РК готовят документы государственной важности…» — В последнее время из высоких правительственных и околоправительственных кабинетов выходит столько документов сомнительного качества, что впору говорить о депрофессионализации государственного аппарата, а также о полной утрате многими чиновниками чувства ответственности за порученную работу. Причём создаётся ощущение, что никакая критика на них не действует. Проект Строительного кодекса, который на днях подвергли жёсткому разносу и депутаты парламента, и многие эксперты, – лишь очередной эпизод из этой серии.

«Пойдут ли власти Казахстана на пересмотр самых громких уголовных дел?» — В последнее время все чаще звучат призывы пересмотреть те или иные резонансные уголовные дела, ассоциирующиеся с «назарбаевской эпохой», в надежде на объективное правосудие в «справедливом Казахстане». Правда, власти пока не торопятся «ворошить прошлое», хотя данный шаг мог бы принести ей немало бонусов. О том, при каких условиях подобные пересмотры могут начаться и какие дела заслуживают этого в первую очередь…

RATEL . KZ . Галим ХУСАИНОВ – «Раскулачивание Старого Казахстана напугает инвесторов» — Вот уже больше полугода действует закон о возврате активов. Большой общественной дискуссии по закону не было, хотя закон очень важный и требует очень аккуратного исполнения… В общем сложный закон и процесс, нужно и инвестиционный климат не ухудшить и восстановить справедливость, но законными методами. По мне, что приобретено законно, никак не должно оспариваться, так как частная собственность должна быть незыблемой и неприкосновенный, иначе приток иностранных инвестиций обеспечить будет очень сложно.

GOLOS — NARODA . KZ . «Ни денег, ни планов: почему чиновники не строят на юге Казахстана обещанные водохранилища?» — Климат в Казахстане хоть и резко-континентальный, но достаточно предсказуемый. Явления, которые он провоцирует, тоже можно угадать. Ну вот, например, каждую весну в стране тает снег и топит дороги и дома граждан, а летом светит жаркое солнце, и фермеры жалуются на нехватку воды. Решение, казалось бы, на поверхности: построй как можно больше водохранилищ, собери в них воду весной, а потом пускай на орошение летом. И планы такие в стране озвучиваются постоянно. Но с реализацией регулярно возникают какие-то проблемы. Из последнего – в 2021 году было принято решение о строительстве в Казахстане 9 водохранилищ до 2025 года. Построено всего одно.

DW . COM . «Коррупция в спорте: Казахстан сотрясают скандалы и суды» — Казахстан накрыла волна задержаний спортивных функционеров. Сразу несколько громких заявлений сделали и известные спортсмены. Антикоррупционная служба Казахстана «Антикорр» уже несколько месяцев ведет проверку деятельности спортивных чиновников и возглавляемых ими структур. Только с начала 2024 году года в стране по подозрению в хищении бюджетных средств были задержаны пятеро спортивных функционеров. Некоторые из спортивных чиновников уже осуждены на длительные сроки. По словам наблюдателей, в некоторых спортивных школах и клубах, которые получают государственные субсидии, в этой связи проводятся срочные собрания. В «доверительных беседах» руководители просят своих подчиненных не свидетельствовать против них в беседах с сотрудниками антикоррупционных служб.

TIME . KZ . «Почём чел-человечек?..» — Первый в истории Казахстана закон о противодействии торговле людьми может быть принят уже в ближайшее время. Сейчас в законодательстве страны есть лишь статья о такой торговле в Уголовном кодексе. В отдельном законе предлагается существенно расширить понятийный аппарат относительно способов вовлечения граждан в незаконную эксплуатацию. Среди них — угроза силой, подкуп, другие формы принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения. Во всех таких случаях правоохранительные органы вправе будут смело возбуждать уголовные дела.

NP . KZ . «Кредит солдату не помеха. Введут ли кредитные каникулы для срочников в РК?» — С 1 марта запущен пилотный проект по предоставлению кредитных каникул в автоматическом формате для военнослужащих срочной службы. Решит ли это проблему всех призывников, отправившихся отдать родине долг с кредитным багажом? Наверное, трудно найти людей без кредитных обязательств. И вряд ли кто задумывается о последствиях: тебя нет, а расплачиваться придется родственникам. Этой темой военные озаботились еще в 2015 году, когда произошла серия суицидов срочников по невыплаченным долгам перед банками и частными лицами. Так появился меморандум, который должен дать военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на целый год.

TENGRINEWS . KZ . «Огромный бизнес на бутилированной воде в Казахстане: разве вода из-под крана так плоха?» — Воду из-под крана пить в Казахстане можно и нужно, потому что она «живая и полезная» — такой позиции придерживаются в «Алматы су» и «Астана Су Арнасы». Казахстанские производители бутилированной воды же утверждают: употребление водопроводной воды опасно для здоровья. Кто прав, попыталась разобраться корреспондент. По данным агентства MegaRеsearch, проводившего исследование рынка минеральной и питьевой бутилированной воды, только в 2018 году казахстанцы тратили на бутилированную воду около 50 миллиардов тенге.

LITER . KZ . «Можно ли было спасти животных? Джут в Улытау перебил десятки лошадей» — Джут в Казахстане продолжается. Лошади массово гибнут в Акмолинской, Улытауской областях. Особенно в степях центрального Казахстана разлагаются десятки туш животных. Специалисты предупреждают, что с отступлением холодов останки могут нанести вред природе и человеку. Тревогу о море лошадей забили неравнодушные местные жители. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Резкую оттепель сменили сильные морозы. В простонародье это явление называют джутом. В такие годы обледенение пастбищ затрудняет выпас лошадей на тебеневке.

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