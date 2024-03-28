Субъективный взгляд на «Казахстанский излом» Андрея Лугового

В текущем геополитическом раскладе Казахстан создает России проблемы

При кажущейся незатейливости роликов «Казахстанский излом» (часть 1, часть 2) с трудно определимым жанром от Андрея Лугового, они ставят правящую элиту Казахстана в щекотливое положение. Если согласиться с версией автора про критическую массу местных элитариев в качестве лондонских марионеток, то как же быть с суверенитетом? А если принять линию, в которой Астана по собственной воле двигает русофобию и разбазаривание невосполнимых природных ресурсов, то как же тогда с ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и просто с мозгами?

«Англичанка гадит» – устойчивый фразеологизм в русском обществе с XIX века, который укреплялся по мере обострения российско-британских отношений. Андрей Луговой, судя по всему, входит в ту часть политического класса России, которая в связке США-Великобритания в Вашингтоне видит меч, а в Лондоне мозг англосаксонского мира. Отсюда и столь пристальное внимание «Казахстанского излома» прежде всего к английскому влиянию в Республике Казахстан.

Среди российских политических и общественных деятелей антибританской ориентации бытует искреннее убеждение, что историческая Россия – самое пострадавшее в мире государство от козней английской короны. Хотя непредвзятый анализ показывает, что Москва может претендовать от силы на «бронзовую медаль» в историческом зачете и то на двоих с Германией. «Серебряная медаль» у Испании, а на вершине условного пьедестала Ирландия. Но, как говорится, картине мире не прикажешь и она такая, какая есть.

Целевая аудитория «Казахстанского излома» – российские зрители. Это видно по подаче материала с богатым видеорядом. По идее, с таким информационным конструктором нужно рассказывать про Мадагаскар или Бангладеш. Но раз подобный подход применяется к Казахстану, то можно делать вывод о том, что РК очень далеко ушла из российской информационной обыденности.

Ведущий проекта и одновременно депутат Госдумы от фракции ЛДПР довольно быстро дает ответ, почему на Астану обращен информационный взор. В текущем геополитическом раскладе Казахстан создает России проблемы. В общем, повторяется стандартная ситуация, когда хорошее поведение обычно остается незамеченным, тогда как плохое быстро привлекает внимание.

Зрителям напоминается про попытку госпереворота в январе 2022 года, перманентные забастовки нефтяников, рост цен, инфляцию, активизацию ЛГБТ-повестки. Про последний момент рассказано с первых кадров, из чего можно судить, что «голубая» тематика в массовом российском сознании уже входит в систему распознавания «свой – чужой».

Казахстанских экспертов в «Казахстанском изломе» мало, и они не выступают информационной основой материала – скорее служат подтверждением тех трендов и выводов, которые уже определены Андреем Луговым в качестве доминирующих. Ведущий напоминает, что у Российской Федерации с Республикой Казахстан 7,5 тысяч километров общей сухопутной границы и при этом Астана «невольно стала участником глобального антироссийского заговора». В общем, по формату взгляд на Казахстан – это в первую очередь внимание на то, что происходит за периметром российской границы.

В исторической ретроспективе по ходу «Казахстанского излома» делается отсылка к «Большой игре» между Российской и Британской империями, которая официально завершилась в 1907 году подписанием Англо-русской конвенции о разделе сфер влияния в Азии.

При перечислении природных богатств Казахстана сразу после нефти указываются редкоземы. Редкоземельные металлы (конфликтные минералы) играют критически важную роль в современных военных технологиях, а когда Большая война все ближе и ближе, то серьезные игроки вынуждены более трепетно относиться к таким природным кладовым. Плюс вольфрам, хром, марганец, серебро, цинк, свинец.

Отдельно акцентированы вторые в мире запасы РК по урану и первые глобальные показатели по его добыче. В 2023 году стоимость урана на мировом рынке выросла на 48%. Казахстан покрывает 71% поставок в Европу фосфора и 36% титана.

В реестре Казахстана более 600 юридических фирм британского происхождения. Здесь же вполне официально действуют английские суды, которые разбирают споры казахстанских бизнесменов по законам Великобритании. Неизбежно задается вопрос как там с суверенитетом?

Турцию г-н Луговой рассматривает не как самостоятельного игрока, а в качестве прокси-структуры Лондона. Как следствие, то же казахстано-турецкое взаимодействие в военной сфере трактуется им в проанглийском коридоре. На встречах спецслужб в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) представитель британской Ми-6 присутствует, тогда как для российской разведки двери закрыты.

Отдельно акцентирован тот момент, что яростной русофобии в Казахстане по официальной линии практически ничего не противопоставляется.

Довольно много метража – учитывая общую компактность роликов – уделено Жанаозену (еще с беспорядков советского периода). Персональный фокус выведен на Мухтара Аблязова (у россиян на него зуб за украденный через мошеннические схемы $1 млрд) в качестве оппозиционного лидера и креатуры британской разведки.

Андрей Луговой не дает прямого ответа на вопрос, почему казахстанская элита так легко допустила врага до своей кормушки и ведет себя на манер муравьев в захваченном ламихузами муравейнике. Делаются косвенные намеки про очень высокий уровень коррупции, компромат на правящую элиту, агрессивное продвижение англосаксонской мягкой силы, студенческие обмены, подготовку проанглийских кадров, разветвленные сети НПО и вообще навыки Лондона в работе с туземными элитами.

Казахстан мешает параллельному импорту в Россию. «Восток – дело тонкое, а где тонко, там и рвется». «Шаг в бездну Казахстаном почти сделан».

При просмотре «Казахстанского излома» складывается ощущение, что правящая элита в Казахстане выступает в качестве цветка на обочине дороги – она в состоянии заниматься разве что ономастикой или сменой алфавита. В общем, момент обмена «черного золота», обычного золота и редкоземов на стеклянные бусы остался не раскрытым. Напрашивается продолжение.

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