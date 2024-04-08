«Почему тонет страна?»

Сетевые СМИ о чиновниках, которые «проспали», «прозевали», прошляпили стихийное бедствие и отделались легким испугом

Григорий ГАРАНИН – «Как в воду глядел!» — Президент — чиновникам: Ваша работа — халатность и непрофессионализм!

Дважды подряд Касым-Жомарт ТОКАЕВ обвинил членов правительства и акимов в бессилии и неспособности оперативно и адекватно реагировать на возникшую, причем не вдруг (!), чрезвычайную ситуацию: откровенно прошляпили, не подготовились к паводкам, хлынувшим в девяти областях республики.

Фото: Sputnik / Елена Бережная

Вечером 30 марта, сразу после прибытия из Китая, на оперативном совещании по паводковой ситуации в стране президент без обиняков подверг резкой критике действия правительства и акимов за откровенно плохую работу. По словам Токаева, между правительством и местными исполнительными органами отсутствует координация.

Для решения возникших проблем Токаев распорядился создать республиканский штаб во главе с премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах.

Первое заседание штаба состоялось 1 апреля. В нем глава государства принял непосредственное участие, что тоже свидетельствует о низком уровне доверия к местной исполнительной власти.

— Паводки текущего года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет, — заявил Токаев на заседании штаба. — Поэтому нам крайне необходим надлежащий механизм прогнозирования кризисных ситуаций. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия! Этим акиматы, судя по всему, не занимались.

Если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц! — был категоричен президент. — Главный критерий — эффективность государственных служащих. Еще раз повторяю: все должностные лица должны нести прямую ответственность за предотвращение наводнений! Мной уже была дана оценка вашей работы. Она отрицательная, связанная с халатностью и непрофессионализмом! В результате нашим гражданам причинен большой материальный ущерб, они столкнулись с бытовыми неудобствами, наносящими урон их здоровью и благополучию.

Президент подчеркнул, что сейчас самое главное — обеспечить безопасность граждан.

— Пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства… Ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Сейчас первостепенная задача — не допустить человеческих жертв, — предупредил Токаев. — Нужно учесть допущенные ошибки и провалы. Поэтому работы перед правительством очень много. Спрос будет жесткий!

Раушан ЕСЕНОВА – «Политолог о ситуации с паводками в Казахстане: «После горячей стадии полетят головы»» — Казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ высказал свое мнение по итогам оперативного совещания по паводковой ситуации в стране, которое накануне провел президент Касым-Жомарт Токаев

«Несмотря на многократные напоминания со стороны и самого президента, и его администрации, вопрос с паводковой угрозой правительство и акиматы дружно прозевали.

Сходу увольнять Токаев никого не стал во избежание паралича управления в такой момент», ‒ считает политолог.

Ашимбаев отметил, что президент жестко высказался по поводу халатности и непрофессионализма, а также отсутствия координации между правительством и акиматами.

«Премьеру поручено возглавить республиканский штаб и лично заняться этой проблемой. Очевидно, что ситуация будет нарастать и число регионов, охваченных паводками, будет расти.

Сейчас потребуется срочно и качественно сделать множество работы, которая уже опаздывает на недели», ‒ комментирует Ашимбаев.

«Думается, что после завершения горячей стадии полетят головы. В принципе, нужно ставить вопрос и о пересмотре системы принятия решений и контроля исполнения в исполнительной власти в целом.

Заметим и то, что президент принес свои извинения пострадавшим. Правительство и акиматы этого не сделали», ‒ отметил политолог.

Данияр АШИМБАЕВ – «О паводках и ответственности» — У 43-летнего премьера БЕКТЕНОВА появился 7-й заместитель. Первым является 52-летний СКЛЯР, 2-6-ми работают 55-летний КОЙШЫБАЕВ, 48-летний НУРТЛЕУ, 59-летняя ДУЙСЕНОВА, 54-летний ЖУМАНГАРИН и 48-летний БАЙБАЗАРОВ. Теперь к ним прибавился 55-летний БОЗУМБАЕВ. Он будет отвечать за «времена года»: зимой — за отопительный сезон, весной — за паводки, летом — за засуху, осенью — за дефицит ГСМ.

Пока мы видим продолжение курса на концентрацию полномочий и ответственности на правительстве, которое идет уже год. Прошлый кабинет этот объем не смог переварить, а новый столкнулся с первым серьезным кризисом и дал серьезные поводы для критики.

В советское время в начале года регулярно создавалась республиканская комиссия по борьбе с паводками. Был накоплен огромный опыт.

Можно прочитать в мемуарах Кунаева как он в годы войны работал в такой комиссии. Работали институты, метеослужба, шла постоянная превентивная подготовка. К началу паводкового сезона были мобилизованы все необходимые ресурсы, включая военных.

А сейчас буйство «эффективных менеджеров», специалистов по корпоративному управлению и стратегическому планированию. И мы видим нарастание кризисов в энергетической и коммунальной инфраструктуре, управлении водными ресурсами, борьбе с оползнями, наводнениями, пожарами, землетрясениями.

Я бы не стал все валить на коррупцию и непотизм, кадровый голод и ошибки предшественников, мировые тенденции и ретроградный Меркурий.

Главная причина — безответственность, бесконтрольность и в целом бессистемность государственного управления в стране.

Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК — «Паводки и… поводки» — Почему тонет страна?

Что касается главных причин этих паводков то, на мой взгляд, их две. Во-первых, в Казахстане резко континентальный климат, и обильные снегопады в ряде регионов — обычное явление. И ничего с природой не поделаешь, у нее, как в известной песне, нет плохой погоды. Но к их последствиям можно подготовиться заранее, предприняв соответствующие меры. Однако, русская поговорка «как снег на голову», похоже, характеризует стиль работы казахстанских министров и акимов: у них, как водится, снег выпадает (и тает) нежданно-негаданно.

Вторая причина тоже имеет отношение к климату, но… политическому. За 30 лет единоличного правления бывшего суперпрезидента государственное управление приняло уродливую форму, когда все, включая и каждодневную деятельность нижестоящих чиновников, зациклено на одном человеке. Несмотря на заявленные нынешним главой государства политические и управленческие реформы, командно-административный воз и ныне там. Образно говоря, все на коротком поводке у президента, и не смеют сделать лишнего шага без его ведома…

Я не специалист по паводкам, но есть ряд вопросов, которые на виду. Что мешало заблаговременно очистить от снега потенциально подтапливаемые территории в населенных пунктах? Почему за эти годы не были обустроены соответствующие водоотводы на местах, которые позволили бы избежать затоплений?

Все мы говорим о будущем водном кризисе. Почему все эти, Богом посланные водные ресурсы не сохраняются в резервуарах для дальнейшего использования? Например, агроэксперт Кирилл ПАВЛОВ говорит, что правительство должно научиться управлять талыми водами, хранить и использовать их для сельского хозяйства. По его словам, соответствующий опыт есть за рубежом.

Пользователи соцсетей тоже задаются вопросом — почему нельзя сделать систему водоотводов с искусственными глубинными водохранилищами в районах постоянных паводков? Степь же кругом! Сотни квадратных километров земли неаграрного назначения. Можно провести сеть водоканалов, и вода будет идти не на дома, а аккумулироваться в водосборниках. Для этого нужны только рабочие руки, инженеры, тракторы, самосвалы, бульдозеры и взрывные работы.

Акимы же отделались легким испугом. Президент, за то, что полстраны ушло под воду, в очередной раз «жестко» наказал их выговорами, которые им, как с гуся вода. Сухим из воды вышел и «решительный, жесткий» новый премьер – строгий выговор получил вице-премьер Скляр.

А все эти паводки — только цветочки, весна лишь набирает обороты, впереди нас ждут еще более суровые испытания, в которых виновата не только Мать-Природа, но и те, кто облачены властными полномочиями, но начисто лишены профессионализма и компетентности, и, главное, чувства ответственности, вины и стыда, ибо и за них приходится извиняться президенту.

Без изменения политического климата, когда нет самостоятельности и инициативности, соответствующей ответственности правительства, невозможно гарантировать безопасность населения от климатических катаклизмов.

Досым САТПАЕВ – «От Назарбаева к Токаеву: те же грабли и тот же «синдром временщика»» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ покритиковал правительство и акимов за халатность и непрофессионализм из-за ситуации с паводками в Казахстане, так как, по его словам, отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами.

И это очередной «День Сурка».

Н.НАЗАРБАЕВ также все 30 лет за постоянные провалы все время ругал, обвинял и увольнял министров и акимов, то есть включалась его любое старое правило «хороший царь и неэффективные бояре», которых надо поменять на других «бояр» и таким образом делать вид, что проблемы решаться.

Но от этого многолетнего спектакля, в стране ничего не менялось, так как созданная им система госуправления никогда не была настроена на эффективную работу, а только на распределение ресурсов и на постоянную борьбу за перераспределение внутриноменклатурного влияния.

Первый президент ценил лояльность больше, чем компетентность. В итоге депрофессионализация и компетентная некомпетентность порождала халатность и наплевательское отношение чиновников к простым людям.

Но на те же грабли вполне предсказуемо наступает и второй президент.

Ведь его конституционный референдум и досрочные президентские выборы 2022 года, а также парламентские выборы в марте 2023 года сохранили сверхпрезидентскую систему, где все прежние пороки госуправления продолжают цвести пышным цветом.

По сути, он сохранил ту же систему прикрыв ее фиговым листом «Нового Казахстана», но со старым и гнилым содержимым в виде халатности, некомпетентности, синдрома временщика, коллективной безответственности и коррупции. А синдром временщика, в свою очередь, естественным образом порождает маленький горизонт планирования и большое количество слепых зон, так как узкогрупповое мышление за деревьями конъюнктурных интересов не позволяет видеть государственный лес целиком.

В результате причиной многих проблем в Казахстане является неэффективная антикризисная работа госаппарата, так как чиновники вообще не готовы ни к одной ЧС, будь то паводки, снежные бураны, аварии на ТЭЦ, землетрясения, пожары, социальные взрывы, усиливающийся дефицит воды в разных регионах страны и многое другое. На все это обращают внимание, только если гибнут люди или если это уже трудно скрывать. Власть всегда действует как «пожарник», реагируя только на уже взорвавшуюся проблему.

И вроде бы очень плохо, что в стране такое количество проблем. Для многих, но не для номенклатуры, так как чем больше таких проблем в стране, тем больше поводов для того, чтобы возглавлять борьбу с ними через многочисленные реорганизации, кадровые перестановки, создание всяких антикризисных штабов и прочее. То есть таким способом госаппарат сам себя поддерживает.

Вот и в этот раз было поручено создать Республиканский штаб по борьбе с паводками во главе с премьер-министром.

Попытка перетянуть на себя больше полномочий автоматически означает больше ответственности, что в условиях уже упомянутого «синдрома «временщика» противоречит логике существования казахстанской номенклатуры, так как многие чиновники не желают брать ответственность на себя или быть «гонцами» с плохими новостями, ибо их карьера зависит от милости начальства, а не от воли, желания или избирательного мандата простых казахстанцев.

Все это и объясняет низкую эффективность даже тех государственных структур, которые формально обладают довольно серьезными функциями и полномочиями, но опять же ждут лишь очередного «жареного петуха», чтобы получить очередной пинок для исправления ситуации.

Аман МАМБЕТАЛИЕВ, политолог – «Системные ошибки, накопленные в РК за 30 лет, приводят к нештатным ситуациям» — Сейчас, на мой взгляд, наблюдается какая-то тревожная взаимосвязь. Системные ошибки, накопленные за 30 лет, ввиду неэффективных коммуникаций между ведомствами и организациями, между определёнными структурами в центре и регионах приводят к разного рода происшествиям и нештатным ситуациям. Ситуацию усугубляет слабый контроль или его полное отсутствие со стороны контролирующих органов.

И только когда ситуация уже выходит из-под контроля и умалчивать о ней становится невозможно, наши чиновники начинают что-то предпринимать. Да и то только после того, когда об этом скажет президент Казахстана на экстренных совещаниях.

В этой связи упомяну о ещё одной странной тенденции: когда Касым-Жомарт Токаев приносит извинения за действия, вина за которые лежит целиком и полностью на чиновниках. И эта ситуация из ряда вон.

Подобные факты говорят о системном кризисе мышления казахстанских госслужащих.

В нашей стране за названиями «Жана Казахстан», «Әділ Казахстан» не воспринимаются определённые государственные институты, хотя именно так и должно быть. Созданная за предыдущие три десятка лет госсистема породила госслужащего – безынициативного, нежелающего брать ответственность на себя, ждущего команды сверху, её исполнения в максимально изуродованном виде, исключительно для отчёта.

Уверен, политические реформы, начатые в 2019 году, были адресованы не только к системе. Я имею в виду законодательство, легитимные решения. Конечно, мы понимаем, что нужно время для переосмысления этих реформ, появления новой генерации чиновников. Но из-за того, что страна очень сильно изменилась, вокруг нас многое меняется, думаю, что нужно ускорять все эти изменения, транслировать их в чиновничью среду и, самое главное, в головы чиновников. Иначе такого рода нештатные ситуации будут случаться чаще и чаще.

Мы уже сейчас становимся свидетелями подобных инцидентов. Это результат тех тридцатилетних ошибок и того, что сейчас об этом в государстве заговорили открыто, не скрывая. И нам уже сейчас пора начать переосмысление происходящего.

Бауыржан МАХАНОВ – «Паводки: «Казгидромет» проспал, или же правительство и акиматы оказались «слепоглухими»?» — Сводки, поступающие с мест наводнений, в зоне которых оказались значительные территории на северо-западе, севере и в центральной части Казахстана, напоминают боевые. Как нередко бывало и прежде, героическими усилиями спасателей и выделением больших сумм из резервного фонда правительства наше государство пытается ликвидировать последствия беспечности и безалаберности больших начальников в центре и на местах…

Между тем, паводки, в отличие от землетрясений и цунами, можно спрогнозировать заранее. Многолетние гидрометрические наблюдения и анализ результатов такого мониторинга, учитывающий, помимо всего прочего, то обстоятельство, что степень водности рек имеет некую цикличность (то есть, повторяется через определённое количество лет), позволяют примерно подсчитать, каким будет сток в предстоящем году. При этом, конечно, должны браться во внимание и актуальные данные: величина снежного покрова в той или иной местности, особенно если зимой выпало очень много снега, глубина промерзания земли и другие.

20 февраля состоялось заседание правительства, посвящённое предстоящему паводковому сезону. На нём были заслушаны доклады глав нескольких министерств – по чрезвычайным ситуациям, экологии, водных ресурсов и ирригации, транспорта, а также акимов ряда областей. Пригласили ли на заседание генерального директора РГП «Казгидромет» Данару АЛИМБАЕВУ? Интересовались ли у неё, какая складывается ситуация, где, в каких регионах, в поймах каких рек может возникнуть угроза наводнения? Похоже, что нет.

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