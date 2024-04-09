Враги России продолжают раскачивать лодку

Одна из целей, или даже главная цель организаторов теракта в Крокус Сити Холле состояла в том, чтобы поссорить россиян с мигрантами. А если получится, то и христиан с мусульманами. Нельзя сказать, что это совсем беспочвенные надежды.

Во-первых, Россия накопила в сфере миграции много запущенных проблем. Сейчас эти проблемы полезли наружу. Они бурно и нервно обсуждаются. Во-вторых, «определённые силы», в первую очередь зарубежные, пытаются придать этим проблемам межнациональный, межконфессиональный и даже расовый характер. Считают, что потенциально тут есть перспектива вовлечения в конфликт представителей многих народов, в том числе коренных российских. Открыть «второй украинский фронт». Сначала виртуальный, «идейный», а там как пойдёт.

В последние дни происходят весьма характерные вбросы в российское информационное поле. Например, третьего апреля, за неделю до окончания священного месяца Рамазан, многие СМИ опубликовали информацию о том, что в этом году московские власти рекомендуют мусульманам в день празднования Ураза-байрама (это 10 апреля) «совершать праздничную молитву в домашних условиях». Однако не следующий день муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов данную информацию опроверг. Назвал её фейковой, «направленной на разжигание некой розни в нашем обществе».

По словам муфтия, всё будет проходить как обычно, «в штатном режиме». То есть московские мечети и их окрестности заполнятся десятками тысяч мусульман. Видео и снимки этих несметных толп, перекрывающих дорожное движение в российской столице, вновь появятся в социальных сетях и будут комментироваться самым разным образом. Например, таким, что нерусские жители и гости Москвы демонстрируют свою многочисленность, сплочённость и готовность «качать права».

Кто помог событиям выстроиться именно так – сначала «рекомендации властей» вести себя потише, потом опровержение этой рекомендации муфтием (московское начальство отмолчалось) – и многотысячный «штатный режим»? Или они сами так выстроились?

В те же дни министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев также назвал фейком письмо Рамзана Кадырова главе подмосковного города Красногорска с предложением построить мечеть на месте сожжённого террористами концертного зала Крокус Сити Холл. Поддельное «письмо Кадырова» успело широко распространиться в сетях. По словам министра, фальшивый документ изготовлен на основе поздравительного адреса, отправленного лидером Чечни губернатору Брянской области.

Активно разгоняется волна и вокруг темы «после теракта в Москве совсем не стало житья мигрантам». Если следить за темой по западным источникам и «прогрессивным» русскоязычным изданиям, которые теперь вещают из-за рубежа, всё выглядит в высшей степени свирепо и зловеще. Полицейское государство со скрежетом закручивает ржавые гайки. В Москве проходят едва ли не тотальные облавы. В съёмные квартиры мигрантов врываются силовики и «дружинники» из числа местных жителей. Проверяют документы. Многим мигрантам, ни за что, ни про что запрещают въезд в Россию.

Разумеется, все «источники» этой информации, все люди с таджикскими, узбекскими и киргизскими именами, которые якобы рассказали журналистам об этих рейдах – анонимы. («Да, мы не указываем фамилий. Имена тоже изменили. А что вы хотите? Люди боятся себя называть»). Как-то проверить информацию невозможно. Читая и слушая всё это, надо отдавать себе отчёт, что авторы таких репортажей воюют с Россией на стороне Украины и Запада. Только в руках у них не автоматы, а блокноты и микрофоны.

В эти же дни, чтобы успокоить «коренных» россиян, Путин и другие российские руководители сделали громкие заявления о том, что необходимо навести порядок в сфере миграции. В МВД подготовлен проект закона, ужесточающий порядок пребывания иностранцев в России. Идут разговоры о перемене концепции в миграционной политике. Многие эксперты предлагают взять за основу взаимоотношений с мигрантами ту практику, которую успешно применяют в сфере регулирования трудовых отношений с иностранцами некоторые арабские государства. В частности, ОАЭ и Саудовская Аравия. Там огромное количество рабочих из-за рубежа. Но ведут они себя тише воды и ниже травы. Работают, зарабатывают и уезжают на родину. Почему бы и в России так всё не устроить?

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Пётр Толстой – горячий сторонник «арабского» подхода. Предлагает, во-первых, отменить систему привлечения иностранной рабочей силы на основании трудовых патентов. Заменить её институтом «оргнабора» со стороны работодателя. Только так можно остановить бесконтрольный въезд в страну иностранных граждан, – считает Пётр Толстой.

Продолжительность пребывания низкоквалифицированного иностранного работника на территории России, по его мнению, должна быть ограничена сроком действия трудового договора. По истечении этого срока мигрант обязан выехать за пределы страны, а работодатель должен обеспечить и проконтролировать выезд. Иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение вида на жительство и гражданства Российской Федерации.

– Въезд на территорию России членов семей, а также близких родственников иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора, должен быть запрещён¸ – считает Пётр Толстой. – Один приехал, один уехал.

Технических проблем для перехода на «арабский вариант» вроде бы нет. Но есть интересы «серьёзных людей» из государственных структур и бизнеса. Есть традиционная боязнь обвинений в шовинизме и «притеснении мусульман». Есть огромное количество желающих на этой теме спекулировать.

Надо ещё добавить, что сотни тысяч таджиков успели за последние годы получить российские паспорта. (Кстати, норма, разрешающая гражданам Таджикистана иметь двойное гражданство, продолжает действовать). Эти люди уже не мигранты. При этом многие из них почти не знают русского языка и не собираются его учить. Что со всем этим делать?

Предложено, во-первых, жёстко разбираться с теми русскими коррупционерами, которые принимают у соискателей гражданства экзамены на знание языка. Во-вторых, внимательно проверить биографии новых россиян на предмет утаиваемых криминальных происшествий. Следить, не совершают ли эти граждане новых проступков. А если совершают, отбирать у них гражданство.

Попытка отрегулировать миграцию, ввести её в прозрачное правовое поле, неизбежно поставит вопрос о национальных землячествах и диаспорах, которые чувствуют себя в российских регионах очень уверенно. Тот же вице-спикер Толстой заявил, что «диаспоры это ни что иное, как легализованные мафиозные структуры». Однако, начиная борьбу за сокращение неформального влияния диаспор и землячеств, российские власти и силовики будут иметь дело не только с таджиками и азербайджанцами. Во многих регионах РФ, в Москве и Санкт-Петербурге давно сложились влиятельные землячества представителей российских народов, прежде всего с Северного Кавказа. Как в этой ситуации бороться с «мафиозными структурами»? Выборочно? Тут играем, тут рыбу заворачиваем?

Тем временем таджикские власти не очень уважительно, даже по-хамски, отреагировали на заявление председателя Совета безопасности РФ Николая Патрушева – о том, что украинское посольство в Таджикистане (его, кстати, возглавляет бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал-майор Валерий Евдокимов) вербует наёмников в иностранный легион для участия в войне с Россией. Ответил на заявление Патрушева не президент Таджикистана и даже не министр, а всего лишь пресс-секретарь МИД. Он посоветовал российским начальникам «воздерживаться от непроверенных заявлений и комментариев». В общем, соседи продолжают испытывать терпение Кремля.

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