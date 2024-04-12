«Всего из зон подтоплений эвакуировано 97 тыс. жителей». «Маулен Ашимбаев, спикер сената: Не верьте глупым фантазиям!». «Биполярное расстройство казахстанской экономики». «Опять затягивают гайки — что не так с новым законом о масс-медиа»

Сетевой Казахстан 12 апреля 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Олжас Бектенов: в западные регионы мобилизовано свыше 10 тысяч военнослужащих» — Премьер-Министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ провел рабочее совещание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков… На сегодня в восьми областях продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Всего из зон подтоплений эвакуировано 97 тыс. жителей. По состоянию на 11 апреля, режимы ЧС сняты в Павлодарской области и области Абай в связи со стабилизацией паводковой обстановки.

TIME . KZ . «Маулен Ашимбаев, спикер сената: Не верьте глупым фантазиям!» — Верхняя палата парламента одобрила ранее принятые мажилисом законы по вопросам обеспечения прав женщин и детей. Документы вступят в силу после подписи президента.

В кулуарах спикер сената Маулен АШИМБАЕВ раскритиковал распространяемые в соцсетях одиозные мнения, отмел слухи и рассказал, на что в действительности направлены новеллы. По его словам, массовое лишение родительских прав и изъятие детей из семей — это ложная интерпретация принятых парламентом законов — То, что будут забирать детей, — это, извиняюсь, из области какой-то нездоровой фантастики! Хочу четко и ясно ответить, что таких норм в принятых законах нет. И все эти разговоры и обсуждения являются некорректными и фейковыми. Они вводят людей в заблуждение. В этих законах таких норм нет!

«Как жители затопленных районов справляются с паводками, узнали наши корреспонденты» — Алена и Владимир ПИВОВАРОВЫ чуть ли не единственные, кто остался на дачах в районе телецентра Уральска. Сейчас они живут на втором этаже соседского дома. В десяти метрах от своего одноэтажного. Кроме них на дачах остается один из соседей и сторож, который, как настоящий капитан корабля, до последнего не покидает свой пост. Это второй паводок, который проживает семья. В 2011 году, вспоминает Владимир, вода пришла стремительнее, буквально за два-три часа, и встала выше. Но и спадать начала быстрее. На десятый день они уже могли пройти по своему участку. В этот раз все по-другому. Вода, как и в прошлый раз, пришла ночью, и к обеду больше сотни домов были по окна в воде, но стоит уже неделю и спадать пока не собирается.

ORDA . KZ . «Опять затягивают гайки — что не так с новым законом о масс-медиа» — Многострадальный закон о масс-медиа начали разрабатывать почти два года назад. С тех пор его неоднократно меняли и дорабатывали. Документ вызывал много критики у журналисткой общественности, депутатов и медиаэкспертов. Однако его в первом чтении всё же приняли мажилисмены в ноябре 2023 года. Не так давно стало известно о новой поправке, предложенной депутатами Асхатом АЙМАГАМБЕТОВЫМ и Жанарбеком АШИМЖАНОВЫМ — отзыв лицензии у СМИ за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, что также вызвало недоумение и критику. Редакция решила вспомнить, каким был документ изначально, и к чему разработчики пришли сегодня. И что же всё-таки не так с законом о массмедиа.

«Под угрозой проклятия — Байжанова запугать не удалось, и он разрушил версию защиты Бишимбаева» — Родственник Куандыка Бишимбаева, директор «Гастроцентра» Бахытжан БАЙЖАНОВ, дал показания в суде, рассказал о дне убийства Салтанат Нукеновой и разрушил линию защиты Бишимбаева…

EXCLUSIVE . KZ . «Биполярное расстройство казахстанской экономики» — С одной стороны, государство не в состоянии обеспечить население работой и приличными пособиями и, как выясняется, даже не способно заранее обезопасить людей от чрезвычайных ситуаций. А в случае ЧС просит помощи у населения и бизнеса. Но при этом оно не даёт людям работать и получать достойные доходы. А помимо этого даже не хочет слышать и разговаривать со своим населением. Быть может потому, что оно просто позабыло о том, что единственный способ коммуникации власти с населением – это спрашивать: как жизнь, о чём думаешь, какие у тебя ценности, что для тебя важно? И когда государство не слышит, даже то, что достигнуто ранее, может смыть талыми водами.

RATEL . KZ . «Атомная станция в Казахстане – долгая дорога «через горы»» — При всем обилии важных и сложных вызовов этого года – активизации сейсмической угрозы, едва не библейских потопах, обостряющихся проблемах с инфраструктурой – главным событием станет референдум по поводу строительства атомной электростанции. Время проведения которого хоть еще и неизвестно, но приближается. Ярослав РАЗУМОВ побеседовал с известным казахстанским экологом Вадимом НИ, директором Социально-экологического фонда, одним из активных оппонентов идеи строительства АЭС.

TENGRINEWS . KZ . «Когда мы заселим Марс, или Как найти казахстанского Илона Маска» — Куда мы пришли спустя 63 года после первого полета в космос? Мы поговорили с казахстанским астрономом и кандидатом физико-математических наук Андреем СОЛОДОВНИКОМ о звездах, паводках, затмениях в небесах и головах — «Все происходящее на Земле связано с космосом.

Космическая наука плюс картография позволяют воссоздавать 3D-изображения земного рельефа, по которым можно определить пропускную способность Иртыша, Ишима, Тобола, произвести необходимые для защитных мер расчеты. Есть соответствующие программы, на основе которых получают прогноз паводков. Но то ли никто не заинтересован в этом, то ли искусственно умалчивает об этом. Мне кажется, первое, пока гром не грянет…»

INFORMBURO . KZ . «О единственном козыре Казахстана в сфере космонавтики» — Почему Байконур считают токсичным и может ли республика развивать космическую отрасль без космодрома. 63 года назад о космодроме Байконур, расположенном в Казахстане, заговорил весь мир. В тот день с полёта Юрия ГАГАРИНА началась космическая эра в истории человечества. С тех самых пор 12 апреля в разных странах отмечают День космонавтики. И пусть этот день триумфа науки не является красным днём календаря в Казахстане, но он был и остаётся особенным для тех, кто причастен к космической отрасли. Корреспондент поговорила с казахстанскими экспертами Олегом БАЛИЦКИМ и Нурланом АСЕЛКАНОМ о достижениях и промахах космонавтики на постсоветском пространстве, а также о славном прошлом и туманном будущем старейшего космодрома планеты.

GOLOS — NARODA . KZ . «Бегут от низких зарплат? Куда пропадают казахстанские медики» — Ежегодно медицинские вузы Казахстана выпускают более 5 тысяч врачей. На рынок труда выходят тысячи дипломированных медиков. Однако не все выпускники после завершения учебы направляются туда, где они весьма необходимы. Редакция решила разобраться в причинах, по которым около двух тысяч выпускников «отрекаются» от медицины. Несмотря на то, что медвузы каждый год принимают более 7 тысяч студентов, казахстанцы продолжают жаловаться на очереди в больницах и нехватку грамотных специалистов.

SPIK . KZ . «Как землетрясения в Алматы повлияли на рынок жилья?» — Президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Александр ПАК — По факту данное обстоятельство на рынок недвижимости повлияло незначительно: цены и количество зарегистрированных сделок купли-продажи конкретно в Алматы особо не изменились. Напротив, местные застройщики даже подняли стоимость жилья, в том числе расположенного на верхних этажах. Как показывает практика, в таких случаях память у людей достаточно короткая. Да, был испуг, но на реальные действия мало кто решился. Ведь квартира – не колбаса, которую можно быстро продать или купить. Этот процесс может затянуться на месяцы, особенно при нынешнем затишье на рынке.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.