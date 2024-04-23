Вторая олимпийская квота для Казахстана в гимнастике, семь путёвок на ОИ в гребле на байдарках и каноэ, плюс пять в вольной и греко-римской борьбе, а также очные поединки лидеров футбольного первенства РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Гимнастика: в условиях острой конкуренции

Четвёртый этап Кубка мира, который принимала Доха, столица Катара, должен был решить, удастся ли Нариману Курбанову завоевать путёвку на Олимпиаду. Напомним, он – «узкий» специалист, выступающий только в упражнениях на гимнастическом коне. После трёх предыдущих турниров казахстанец шёл вторым в общем зачёте, уступая, причём немного, только призёру двух последних мировых первенств иорданцу Ахмаду Абу Аль-Сауду. А на кону стояли как раз таки две олимпийские квоты. Шансы догнать Наримана имел только серебряный медалист ОИ-2020 на этом снаряде Ли Чи-Кай из Тайваня, который не смог выступить на двух первых этапах, но стал победителем на третьем.

Помимо трёх названных гимнастов, в Доху приехали действующий чемпион мира ирландец Рис Маккленахан и занявший на прошлогоднем ЧМ 4-е место Арутюн Мердинян из Армении. Словом, уровень конкуренции был почти максимально высоким. Завоевание Курбановым лицензии зависело как от него самого (нужно было попасть в первую тройку), так и от Ли Чи-Кая (если бы спортсмен из Тайваня занял первое место, а казахстанец остался вне топ-3, то путёвка в Париж могла достаться первому).

В квалификации с участием трёх десятков «конников» Нариман показал 2-й результат, проиграв только Ли Чи-Каю, и уверенно вышел в финальную стадию, к которой допускаются восемь сильнейших. А там он получил от судей 4-ю оценку (15.133), пропустив вперёд себя Аль-Сауда (15.500), Ли Чи-Кая (15.400) и Маккленахана (15.233). Но поскольку последний ранее как чемпион мира уже завоевал право поехать в Париж, то очки за 3-е место перешли к Курбанову. Таким образом, Ли Чи-Кай не смог его догнать, и казахстанец вместе с иорданцем теперь выступит на Олимпиаде.

На снимке: Нариман Курбанов (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Другой наш гимнаст Милад Карими, уже отобравшийся на летние Игры как многоборец (напомним, на ЧМ-2023 он вошёл в пятёрку сильнейших), стал в Дохе победителем в вольных упражнениях. Правда, ради справедливости следует сказать, что здесь уровень конкуренции был не столь высоким. «Бронза» досталась товарищу Милада по сборной РК Дмитрию Патанину, а «серебро» – британцу Люку Уайтхаузу, действующему чемпиону Европы.

Борьба: парни не подкачали, девушки разочаровали

В столице Кыргызстана сразу после чемпионата Азии был организован континентальный оборочный турнир, на котором в каждой из 18 весовых категорий (по шесть в вольной, женской и греко-римской борьбе) участники разыграли по две путёвки на Олимпиаду. Этот турнир проходил в течение трёх дней и завершился вчера, в воскресенье.

Сначала состоялись соревнования «вольников». У сборной Казахстана к моменту их начала была лишь одна квота, завоёванная в весе до 86 кг Азаматом Даулетбековым на прошлогоднем мировом первенстве. Поэтому наши палуаны были заявлены в остальных пяти весовых категориях. Удача сопутствовала в двух самых тяжёлых. Алишеру Ергали (до 97 кг) для того, чтобы отобраться на летние Игры, оказалось достаточно побед над двумя соперниками – из Кыргызстана и Китая. Причём второй – это этнический казах Абусайман Хабила. А вот супертяжу Юсупу Батырмурзаеву (до 125 кг) пришлось трижды выходить на ковёр. Он поочередно выиграл у пакистанца, кыргыза и выступающего за Бахрейн воспитанника дагестанской школы борьбы Шамиля Шарипова. К слову, и Ергали, и Батырмурзаев ездили на ОИ-2020.

Нурхожа Кайпанов (до 74 кг) в решающем поединке был разгромлен сильным иранцем Юнесом Эмами – 0:11. Майис Алиев (до 65 кг), натурализованный спортсмен из Азербайджана, получивший казахстанский паспорт, выбыл из турнирной сетки после поражения во второй своей схватке с китайцем, а для выступавшего в самом лёгком весе (до 57 кг) Ерасыла Мухтарулы всё закончилось уже в стартовом раунде: он проиграл индусу.

Назавтра в спор за олимпийские путёвки вступили женщины. Ни одной из шести казахстанских девушек не удалось выполнить поставленную задачу. Дальше других прошли Лаура Ганикызы (до 50 кг), опытнейшая Жулдыз Эшимова (до 53 кг) и Жамиля Бакбергенова (до 76 кг). Две последние становились призёрами чемпионатов мира – правда, в неолимпийских весовых категориях. Теперь обе они, пытаясь пробиться на летние Игры, проиграли в решающих схватках – представительницам соответственно КНДР и Тайваня. А Ганикызы не смогла справиться со спортсменкой из Индии. Также отметим провал бронзовой медалистки Олимпиады ещё 2008 года 37-летней Елены Шалыгиной (до 68 кг). В этом весе из-за малого количества участниц решили провести круговой турнир, и Шалыгина уступила всем трём соперницам, не проведя при этом ни одного результативного действия.

В греко-римской у нас, как и в вольной, тоже была одна лицензия, добытая на прошлогоднем ЧМ. Из пяти заявленных на бишкекский турнир казахстанцев четверо дошли до решающих поединков, в которых непосредственно решалось, каким странам достанутся олимпийские путёвки. Трое из наших борцов одержали в этих схватках победы и завоевали право поехать на летние Игры. Если Айдос Султангали (до 60 кг) сделал это уверенно, то Демеу Жадраев (до 77 кг) сумел переломить ход неудачно складывавшегося для него противостояния с южным корейцем, а супертяж Алимхан Сыздыков (до 130 кг), напротив, позволил сопернику из Кыргызстана ликвидировать отставание в пять баллов, но все же выиграл. Маржан Шермахамбет (до 67 кг) в споре за лицензию уступил японцу.

Итак, в вольной борьбе у нас теперь 3 олимпийские квоты (одна завоевана на чемпионате мира плюс две на континентальном турнире), в греко-римской – 4 (1+3), а вот в женской пока нет ни одной. Заключительный квалификационный турнир, теперь уже мировой, запланирован на 9-12 мая. Его участники и участницы разыграют по три последние путёвки в каждой из 16 весовых категорий.

Гребля на байдарках и каноэ: с задачей справились

На прошлогоднем чемпионате мира ни один из наших гребцов не смог завоевать лицензию для участия в Олимпийских играх. Второй и последний, да и, по сути, единственный реальный шанс им представился на первенстве Азии, которое прошло в минувший уик-энд в столице Японии. В каждой из восьми дисциплин (а всего их на ОИ будет десять) разыгрывалось либо по одной, либо по две квоты.

Казахстанским байдарочникам удалось отобраться на Олимпиаду в двух видах соревновательной программы. В заездах мужских экипажей-двоек отличились Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий, занявшие первое место. По итогам гонок байдарок-одиночек Андрей Ергучёв финишировал вторым, но этого оказалось достаточно для того, чтобы вместе с победившим узбеком Шахриёром Махкамовым получить право поехать в Париж.

Что касается наших каноистов, то наиболее удачливыми оказались мужская и женская экипажи двоек. В первом случае это Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров, во втором – Мария Бровкова и Руфина Искакова. Оба этих дуэта выиграли соревнования в своих дисциплинах и, как следствие, получили путёвки на летние Игры.

На снимке: Руфина Искакова и Мария Бровкова (фото Getty Images)

Таким образом, на ОИ квалифицировались 7 казахстанских гребцов на байдарках и каноэ. Это на два больше, чем перед предыдущей Олимпиадой. Среди азиатских стран большее представительство в Париже будет иметь только Китай – 17.

Академическая гребля: отобрался на 4-ю для себя Олимпиаду

А вот в этом виде гребли олимпийская квалификационная регата для спортсменов Азии прошла в Южной Корее. Лицензии разыгрывались лишь в четырёх дисциплинах из двенадцати – двух мужских и двух женских.

Наибольшее количество путёвок (по пять) оспаривали гребцы на одиночных лодках. И казахстанец Владислав Яковлев уверенно завоевал одну из них, заняв первое место. Предстоящая Олимпиада станет для него уже четвёртой в карьере. Свой лучший результат он показал на ОИ-2020, расположившись в итоговом протоколе на 19-й позиции.

Если Казахстан по результатам азиатской квалификации получил право делегировать на предстоящие летние Игры одного участника, то от соседнего Узбекистана в Париж поедут три спортсмена – девушка, выигравшая женские заезды одиночных лодок, и дуэт гребцов, занявший второе место в соревнованиях мужских двоек (в этой дисциплине разыгрывались лишь две квоты).

В отличие от гребли на байдарках и каноэ, где отборочные соревнования для казахстанцев уже закончились, в академической предстоит ещё мировая квалификационная регата, запланированная на середину мая. Но там мы вряд ли можем на что-то рассчитывать.

Футбол: в группе лидеров очень тесно

Особенностью 5-го тура чемпионата Казахстана стало то, что команды из верхней половины турнирной таблицы (они же фавориты в борьбе за медали) встречались друг с другом.

Первыми на поле вышли действующий чемпион страны шымкентский «Ордабасы» и великолепно проведший стартовый отрезок прошлогоднего первенства петропавловский «Кызылжар». Хозяевам поля пришлось отыгрываться после гола, пропущенного перед самым перерывом. Счёт они сравняли, но на большее их не хватило – 1:1.

Алматннский «Кайрат» принимал в родных стенах «Актобе». Гости играли лучше и одержали закономерную победу – 3:1. Их нападающий Максим Самородов, который играет важную роль и в национальной сборной РК, отметился двумя точными ударами, а единственный ответный мяч команда из южной столицы забила на 6-й компенсированной минуте.

Самый крупный город страны стал местом проведения и матча «Астаны», выбравшей алматинский стадион «Хан-Тенгри» в качестве домашней арены, с костанайским «Тоболом». Гости дважды выходили вперёд в счете, но номинальным хозяевам поля оба раза удалось отыграться. Второй раз они сделали это на третьей минуте, добавленной судьей к основному времени, – 2:2.

Турнирное положение: «Актобе» – 10 очков (после 4-х матчей), «Тобол» – 8 (4), «Кайрат» – 8 (5), «Кызылжар», «Ордабасы», «Елимай» – по 7 (4), «Астана» – 7 (5), «Женис» – 6 (5), «Жетысу» – 4 (3), «Атырау» и «Туран» – по 4 (5), «Шахтёр» – 3 (4), «Кайсар» – 1 (4).

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