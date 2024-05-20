Сетевой Казахстан 20 мая 2024г.

NEWTIMES . KZ . «Президентство Токаева выпало на кризисный период для страны» – В Казахстане за последние пять лет обострились техногенные и природные вызовы, с которыми властям пришлось справляться в экстренном режиме. Несмотря на эти проблемы, начатые реформы продолжаются и находятся в зоне внимания президента. По словам политолога Данияра АШИМБАЕВА, спокойно работать у президента не получилось — «В стране обострилось большое количество катастроф, не считая карантин и кризис 2020 года, затем были январские события 2022 года, начало глобального конфликта в 2022 году. Все это сразу свалилось, и понятно, что власти пришлось действовать в режиме пожарной машины и скорой помощи, нежели спокойно заниматься ранее разработанными планами. Так уже получилось, что правление Токаева выпало на кризисный период для страны», — считает он.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – ««Между строк» встречи президента и премьера» — В минувшую пятницу премьер-министр БЕКТЕНОВ был с докладом в Акорде.

Основной темой разговора была ситуация с паводками в стране и борьбе с ними. Конечно, из сухого официального пресс-релиза не всегда можно понять, о чем конкретно была речь, но все же ясно – власти контролируют происходящее. Кроме этого, нам дали понять, что под контролем находится не только «большая вода», но и общественный порядок в регионах. Что это все значит?.. Поэтому и было сказано про «обеспечение общественного порядка в строгом соответствии с законом». Причем, если читать эту фразу «между строк», то речь идет о превентивных действиях, а не о каких-либо репрессивных действиях против местного населения.

SPIK . KZ . «Протесты в Кульсары: кто-то хочет извлечь из бедствия личную выгоду?» — Как бы власти ни пытались избежать эскалации социальной напряженности в регионах, пострадавших от катастрофических паводков, такая угроза сохраняется. На прошлой неделе тревожный звонок прозвенел в городе Кульсары Атырауской области, где в ночь с 15 на 16 мая сотни жителей, недовольных размерами предложенных им компенсаций за разрушенные дома, пытались блокировать местный акимат.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Еще не всех причастных к приватизации 90-х посадили» – эксперты о либерализации экономики» — В первой декаде мая Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ «О мерах по либерализации экономики Казахстана». Документ предполагает постепенный уход государства из экономики и, в целом, встречен экономистами, финансистами и бизнесменами очень позитивно. Однако, каждый взрослый казахстанец подтвердит: что-то похожее мы уже слышали и проходили когда-то. Не вернет ли либерализация Казахстан в хаос и разруху 90-х? Финансовый аналитик Расул РЫСМАМБЕТОВ считает, что в данном вопросе промедление куда предпочтительнее спешки и возможных ошибок, с ней связанных — У нас уже были две приватизации. И мы до сих пор не всех виновных в огрехах первой приватизации пересажали! Есть вопросы по второй приватизации – насколько успешной она стала и почему в нее были включены те или иные объекты?

NP . KZ . «В Казахстане до сих пор не решены проблемы трансграничных рек» — Может ли Казахстан повлиять на вододеление трансграничных рек? Или республика все так же будет вынуждена получать причитающийся ей водоток от сопредельных стран по остаточному принципу? И возможно ли снизить водную зависимость от других стран хотя бы на 25 процентов?

KZ . KURSIV . MEDIA . «Минюст хочет упростить тексты законов, чтобы сделать их понятными для казахстанцев» — Минюст Казахстана планирует разработать единые языковые правила для разработки законопроектов, чтобы сделать их тексты более понятными и доступными для граждан. Об этом говорится в консультативном документе по вопросам совершенствования нормотворчества, опубликованном на портале «Открытые НПА».

KAZPRAVDA . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Олжасу Сулейменову – 88 лет!» — О великом поэте, литературоведе, лингвисте, общественном, политическом деятеле СССР и Казахстана, народном писателе республики Олжасе Омаровиче СУЛЕЙМЕНОВЕ можно говорить долго. Его личность – гордость казахской земли — О кипчаки мои! Степь не любила высоких гор, Плоская степь Не любила торчащих деревьев. Я на десять столетий вперед Вам бросаю укор, О казахи мои, молодые и древние! Степь тянула к себе Так, что ноги под тяжестью гнулись, Так, что скулы – углами, И сжатое сердце лютей, И глаза раздавила, Чтоб щеки хитро улыбнулись, Степь терпеть не могла, Яснолицых высоких людей…

FORBES . KZ . «Женский взгляд: как Умут Шаяхметова повлияла на банковский сектор Казахстана» — В Казахстане финансовый сектор считался и продолжает оставаться «женским». Доля женщин-руководителей, членов советов директоров, среднего управленческого звена в финансовых компаниях очень высока. Так, девять из 21 банка второго уровня возглавляют женщины. В советы директоров банков входят семь женщин, в правления — 16. Высокая доля женщин-руководителей в казахстанских банках, с учетом их исключительной роли для экономики, лучше всего характеризует потенциал женщин-банкиров. В январе 2024-го исполнилось 15 лет, как финансист Умут ШАЯХМЕТОВА возглавила Halyk Bank.

TIME . KZ . «Музыка не связала» — Казахстанским авторам не платят гонорары за использование их произведений. Среди них наследники творчества знаменитого композитора Шамши КАЛДАЯКОВА, которые раз в квартал иногда получают по 20 тысяч тенге, несмотря на то что музыка короля вальсов звучит повсюду. Представители Минюста обещают разобраться в этой неприглядной ситуации. По закону из всех собранных денег с телеканалов, радиостанций, кинотеатров, концертов, а также из ресторанов и кафе, где звучат музыкальные произведения, авторские общества имеют право оставлять себе 30 процентов. Остальные 70 процентов должны получать правообладатели. Но Минюст констатирует: авторы контента получают крохи.

«Кто в городе хозяин?» — Год назад в южной столице пропала целая проезжая улица — имени Пожарского: ее вместе с участком застройщик забрал под строительство нового жилого комплекса. На недавней встрече с населением Бостандыкского района Ерболат ДОСАЕВ пообещал жителям, что вернет улицу. Однако городские управления игнорируют поручение градоначальника. Скандал с улицей Пожарского разразился еще в прошлом году и даже дошел до стен парламента. Депутат мажилиса Бакытжан БАЗАРБЕК, юрист по земельному праву, даже специально прилетал из Астаны на встречу с жителями района, чтобы выяснить, как акимат Алматы умудрился продать застройщику участок с улицей общего пользования.

AZATTYQ . ORG . «Казахстан для видеонаблюдения использует китайские камеры. Можно ли им доверять?» — Китайские технологические компании занимают огромную долю мирового рынка систем видеонаблюдения. Основные из них — Hikvision и Dahua Technology. Продукция этих двух компаний широко используется во многих странах мира, в том числе в Казахстане. Но некоторые западные страны ограничили их использование. Чего они опасаются и стоит ли Казахстану тоже лучше выбирать поставщиков?

CARAVAN . KZ . «Полицейские проиграли в казино деньги казахстанцев: кто вернёт миллиард» — Без малого миллиард казенных тенге продули в казино на берегах Капшагая полицейские Алматинской области. Следствие и суд установили, что десяток лудоманов при погонах с 2015 по 2019 год ставили на кон деньги, которые предназначались на зарплаты, премии, командировочные расходы подчиненным, сообщает корреспондент. Ну и «паровозом» шли завышенные предложения по тендерам. Начальники районных управлений полиции либо делали вид, что не замечали, куда уходят деньги, либо сами были в этом заинтересованы?

LITER . KZ . «Износ карагандинских тепловых сетей продолжает расти» — Карагандинские тепловые сети изношены на 70%, и причиной тому является не только полувековой срок эксплуатации, но открытая система теплоподачи и разбросанность сетей по территории 500 кв.м. С ростом строительства эта проблема становится все более острой, потому как есть опасность внезапного и масштабного порыва тепломагистрали. Кроме того, открытая система теплоподачи несет огромные затраты электроэнергии и не менее большие теплопотери.

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