«Слышащее государство» почти не слышит: почему идея потерпела фиаско?». «Только ли власть враг демократии в Казахстане?». «Понятие «инвестиционного климата» в Казахстане — вопрос во многом политический». «Суд, победивший «ұят»?»

Сетевой Казахстан 22 мая 2024г.

SPIK . KZ . Виктор ДОЛГОВ — «Слышащее государство» почти не слышит: почему идея потерпела фиаско?» — В самом начале первого президентского срока Касым-Жомарт ТОКАЕВ озвучил новый концепт для идеологической сферы Казахстана – идеологему «слышащее государство». Предполагалось, что в рамках этого концепта органы власти всех уровней повысят степень своей открытости при взаимодействии с гражданами, будут более оперативно реагировать на их обращения – и, как следствие, система обратной связи между госорганами и обществом станет более эффективной… Концепт «слышащего государства» не вышел за пределы стандартного функционирования пропагандистской машины. Ключевая причина заключается в конфликте интересов: вертикаль власти реализует одни решения, а общественный запрос формирует другие – зачастую противоположные.

EXCLUSIVE . KZ . «Санжар Бокаев: У наших чиновников нет Namys» — Есть ли у Старого Казахстана шанс взять реванш? Почему и когда люди могут выйти на площади? Почему умные люди не идут в правительство? Кто «заказал» утильсбор? Готов ли Санжар БОКАЕВ, лидер движения «Нет утильсбору», председатель незарегистрированной политической партии Namys выдвинуть свою кандидатуру в президенты? – на эти и другие вопросы он ответил в интервью — Единственный пост, на который бы я согласился – возглавить антикоррупционную службу. И у меня было бы одно только условие – полный карт-бланш. Никаких «этих не трогать», «эти свои».

KZ . MEDIA . Данияр МОЛДАБЕКОВ – «Только ли власть враг демократии в Казахстане?» — Минюст Казахстана недавно сообщил, что в этом году они зарегистрировали только одну политическую партию, а двум другим отказали. Новость об этом появилась пять дней назад, 16 мая, а три дня спустя в госведомстве, как я понял, решили продолжить издевательство и заявили, что «большинство казахстанцев не верят в нормотворческий процесс и не политизированы»… Власть у нас безусловно деспотична, авторитарна и не хочет, чтобы казахстанцы были свободны… Но только ли власть?..

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Понятие «инвестиционного климата» в Казахстане — вопрос во многом политический» — Вместе с тем (всегда есть это самое «вместе с тем»), вопрос постоянно переходит из категории достижений в категорию проблем. Государство регулярно меняет правила игры: законы об иностранных инвестициях и об инвестициях вообще принимаются и корректируются с пугающей частотой, так же как и налоговое законодательство.

TIME . KZ . «Нужно больше зарабатывать!» — Арман ШАККАЛИЕВ раскрыл простую формулу счастья, о которой никто — так, видимо, считает глава Минторговли и интеграции — раньше даже и не догадывался. Отвечая на вопрос одного из журналистов во вторник на пресс-конференции в правительстве, когда же наши граждане перестанут тратить больше половины своих доходов на продукты, министр торговли и интеграции, не задумываясь, сказал — Есть такое хорошее выражение: “Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов”. Нужно зарабатывать больше, производить больше! Таким образом, дело осталось за малым: найти те места, где можно много заработать. Или где много платят за работу. Покажет ли нам их, эти места, правительство?

«Школу и ЕНТ снова ждут перемены» — Казахстанские школьники будут учиться по обновленным учебным программам и новому стандарту. Случится это в 2026 году, над грядущими переменами эксперты и ученые работают с 2021-го. Об этом и многом другом, включая вопросы ношения хиджабов и проповедей имамов в школах, рассказали главы образовательных ведомств Гани БЕЙСЕМБАЕВ и Саясат НУРБЕК во вторник на пресс-конференции в правительстве.

CARAVAN . KZ . «Ответственность такая же, а премий нет: как в Казахстане контрактников отвращают от госслужбы» — Контрактники бывают не только в армии. Теперь и на госслужбу привлекают желающих поработать на контрактной основе. Но тут вопросы. У штатных чиновников и нанятых обязательства одинаковые. Возможно, они даже сидят рядом в кабинетах – стол в стол. А вот насчет прав «наймитов»… По Конституции у нас все равны? Или уже нет? «Караван» обратился с запросом в Агентство по делам государственной службы (АГДС). С одной стороны, ответы разъяснили ситуацию. С другой — отчасти обескуражили.

ZAKON . KZ . «Это не панацея: финансисты высказались о приходе новых иностранных банков в Казахстан» — В ходе панельной сессии на форуме «Финансовый сектор Казахстана: 25 лет стратегических вызовов» председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена БАХМУТОВА задала участникам дискуссии вопрос касательно открытия филиалов иностранных банков в Казахстане. В частности чего ожидают представители финансового рынка от их появления, и как новые банки могут повлиять на кредитование в стране.

LITER . KZ . «Маркетплейсы вытесняют с рынка традиционные магазины» — Растущие цены на продукты питания, одежду, обувь и другие товары первой необходимости заставляют казахстанцев искать возможность делать покупки по более выгодным ценам. Еще несколько лет назад основные покупки среднестатистический соотечественник совершал в традиционных магазинах и на рынках. Но сейчас ситуация меняется с развитием интернет-торговли, цифровых способов оплаты и логистики. В последнее время большую популярность получили маркетплейсы, которые в основном базируются в России и Китае.

NP . KZ . «Чей сахар в Казахстане?» — Эксперты отмечают, что в Казахстане сохраняется высокая зависимость от импорта сахара. Все помнят и резкий дефицит, и рост цен в 2022 году, когда Россия ввела запрет на экспорт сахара. Впрочем, нет худа без добра, та ситуация вынудила принять Комплексный план развития сахарной отрасли на 2022-2026 годы, который предусматривает увеличение производства сахарной свеклы до 1 800 000 тонн в год. По планам Минсельхоза, к 2028 году по сравнению с 2022-м обеспеченность внутреннего рынка сахаром, произведенным из отечественного сырья, должна повыситься с 6 до 80 процентов. Бумага, конечно, все стерпит, но вот насколько эта цифра близка к реальности, вопрос.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Суд, победивший «ұят»?» — Если после прихода Токаева к власти в политико-формационном (я имею в виду формацию) плане мы начали жить в постназарбаевском периоде, то после оглашения судебного вердикта в отношение Бишимбаева в морально-психологическом плане мы оказались в постбишимбаевском периоде… Конечно, молодой да ранний Бишимбаев, несомненно, плод системы, которая его и испортила, позволив ему совершить одно преступление, и отделаться не десятью годами наказания, а легким испугом. И он, почувствовав вкус безнаказанности, совершил второе, убив молодую женщину.

TENGRINEWS . KZ . «Черные одеяния наш народ никогда не носил. А женщины надевали платок только после сватовства» — Широко известный благодаря своей активности в социальных сетях имам и теолог Нурлан БАЙЖИГИТУЛЫ считает, что облачение во все черное связано с отъездом казахстанской молодежи в заграничные учебные заведения. «После обретения независимости наша молодежь начала учиться в зарубежных учебных заведениях, и начали нашему народу прививать определенную одежду, дресс-код, которые были за границей: в Пакистане, Саудовской Аравии и в других мусульманских странах. Это их обычаи, особенно что касается покрывания лица. В народе это называют паранджой — платок с прорезями для глаз — а на арабском языке он называется никабом. Никаб, который полностью закрывает лицо, для нашего народа вообще неприемлем, и наш народ им не пользовался. Сегодня мы в некоторых регионах нашей страны на улицах иногда наблюдаем такие моменты. Но в черные одеяния наш народ никогда не одевался«, — подчеркнул теолог.

ORDA . KZ . «42 дня без воды. Жители предгорных районов Алматы требуют ввести режим ЧС» — В южной столице прошёл очередной народный сход. Его устроили жители нескольких микрорайонов (Аскартау, Ерменсай, Актобе, СТ «Ремизовка», СТ «Дружба», СТ «Курортное» и крупных жилых комплексов «Ремизовка», «Сакура», «Династия»). Здесь регулярно перебои с водой. Проблема существует уже несколько лет, но в последние месяцы ситуация стала просто невыносимой.

KZ . KURSIV . MEDIA . ««Казпочта» сообщила о хищениях, кражах и взятках в своих филиалах. Ущерб составил почти 400 млн тенге» — Служба безопасности «Казпочты» выявила финансовые нарушения на 396,7 млн тенге в своих филиалах. После служебного расследования факты о хищениях, кражах и взятках передали в МВД. Правоохранительные органы зарегистрировали 24 уголовных дела, четверо бывших сотрудников «Казпочты» получили от 3 до 7 лет тюрьмы. Национальный оператор почтовой связи Казахстана продолжает финансовую чистку в своих филиалах. В прошлом году там выявили финансовые нарушения на общую сумму 396,7 млн тенге.

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