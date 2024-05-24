«В нашей стране начаты масштабные реформы, направленные на развитие свободного рынка». «Новую рассылку от имени президента запустили мошенники». «Борцы» за возврат активов или провокаторы?». «Ермек Турсунов: Государству выгодна массовая дебилизация»

Сетевой Казахстан 24 мая 2024г.

TIME . KZ . «Глава государства выступил на Казахско-сингапурском бизнес форуме» — В своем выступлении ТОКАЕВ отметил, что Казахстан представляет собой страну с экономическими реформами в стиле Сингапура, с огромными неиспользованными возможностями и динамично развивающейся экономикой — В нашей стране начаты масштабные реформы, направленные на развитие свободного рынка, стимулирование инноваций и переход к экономике, основанной на знаниях. Эти реформы соответствуют самым высоким международным стандартам, в том числе стандартам ОЭСР.

Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ

Недавно я подписал важный Указ, закладывающий основу для существенной либерализации национальной экономики. Для того, чтобы Казахстан оставался главным региональным центром притяжения инвестиций, мы запускаем новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь 150 миллиардов долларов ПИИ к 2029 году.

KAZPRAVDA . KZ . «Новую рассылку от имени президента запустили мошенники» — Видео сгенерировано нейросетью. Аферисты сделали рекламу с помощью фальшивой озвучки и реального выступления главы государства. В соцсетях появилось видео, на котором президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ обещает вернуть деньги всем пострадавшим от мошеннических схем. Якобы специально для этого он совместно с МВД создал компанию «Қазақстан халқына», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ – «Выгоднее давать кредиты на тои: как узбекские разработчики предусмотрели все проблемы казахского бизнеса» — Считается, что Казахстан должен довести объём инновационной продукции до 2,5 трлн тенге к 2025 году. Это говорит официальная пресса. В принципе, это совсем немного. Даже скромно – всего-то 3% от всей произведенной продукции страны. Но и этого мы сделать, скорее всего, не сможем.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – ««Борцы» за возврат активов или провокаторы?» — Первая — это те, что еще недавно слагали оды в честь прежнего руководства и сочли, что «переобувание в воздухе» будет расценено как проявление лояльности к новому. Тут ситуация происходила на наших глаза и кроме брезгливости ничего не вызывала… Вторая группа «борцов за справедливость» — это фигуры, опять-таки некогда близкие к прежнему руководству, которые воспользовались ситуацией, чтобы заявить о всевозможных случаях «рейдерства» и под шумок заполучить те или иные активы… Больше интересна третья категория — фигуры, которые имеют не только экономический и политический интерес. К ней относятся многочисленные «обиженные» старой властью — уволенные со своих постов, разжалованные из топ-менеджеров, осужденные за налоговые и коррупционные преступления (объективности ради отметим, что в большинстве своем — вполне заслуженно).

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Выдержит ли Казахстан второй дербан» — И если раньше мы все понимали, что преданность Назарбаеву оправдывает любой правовой беспредел, но об этом говорили сквозь зубы, то сегодня целый хор полезных идиотов в лице депутатов и блогеров требует немедленной и едва ли не внесудебной расправы над всеми, кто сколотил состояние в докантаровские времена. Надо ли говорить, что для нынешних силовиков песни про назарбаевских олигархов – это как лампочка для собаки ПАВЛОВА: загорелась, и в организме стал выделяться желудочный сок. Значит, пришло время вчинить иск и реституировать чужую собственность.

EXCLUSIVE . KZ . «Ермек Турсунов: Государству выгодна массовая дебилизация» — Казахстанского писателя сценариста и режиссера уже однажды пытались посадить в тюрьму и лишить гражданства. Почему его последний фильм «Бесмойнак» опять запретили к прокату? Как казахам вернуть чувство собственного достоинства? И почему он не взял деньги у арабов, которые были готовы финансировать постановку о Султане Бейбарсе? Об этом с Ермеком ТУРСУНОВЫМ — Потом мне позвонила министр Аида Балаева и сказала, что надо внести коррективы в картину, убрать такой-то эпизод, такой-то эпизод перемонтировать. Ну, естественно, я сказал, что не буду ничего делать. Видимо, они усмотрели в этой картине покушение на государственный строй.

ORDA . KZ . «Пресса в изоляции, десант блогеров и энергетическая матка: что осталось за кадром на процессе по делу Бишимбаева» — За процессом по делу экс-министра национальной экономики Куандыка БИШИМБАЕВА, которого осудили за убийство его гражданской супруги Салтанат НУКЕНОВОЙ, большинство зрителей наблюдали онлайн. О том, что происходило за пределами обзора видеокамер во время процесса, в материале…

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА – «После событий в Кульсары: сколько стоит дом построить?» — Недельный митинг пострадавших от паводков жителей города Кульсары Атырауской области завершился 22 мая «конструктивным консенсусом», как сообщил СМИ вице-министр внутренних дел Марат КОЖАЕВ. Правда, пока неясно, о чем конкретно договорились стороны и не вспыхнут ли новые разногласия. И тем более нет гарантий, что завтра по примеру кульсаринцев не начнут протестовать жители других регионов, подвергшихся наводнениям… Напомним, что поводом для акций протеста стало недовольство жителей Кульсары размером предложенных им выплат за разрушенные дома.

FORBES . KZ . «В течение 10 лет Казахстану понадобятся более 1000 новых школ» — Из-за сложившейся в стране демографической ситуации и усилившейся внутренней миграции населения в казахстанских школах все сложнее создать комфортные условия для обучения. Во многих учебных заведениях сохраняется трехсменный график, дети зачастую вынуждены учиться в аварийных помещениях. В густонаселенных регионах число учеников превышает проектную мощность зданий, кабинеты переполнены, а в алфавите заканчиваются буквенные обозначения для параллельных первых классов.

DNI . ASIA . «Непотопляемый Абульфаз и подозрительно расторопный алматинский акимат» — В самом большом и развитом городе страны, Алматы, наблюдается иная проблема. Нехватка воды, прежде всего питьевой… Самые свежие новости из этого недоделанного рая, таковы, что добрая часть микрорайона Ерменсай буквально бунтует. Потому что в микрорайоне частью …нет воды. И так обстоит дело с ее отсутствием в домах уже почти 50 дней (!!!). Это ЧП. Неудивительно, что терпение 20 тысяч человек, оставшихся без насущной влаги, лопнуло. А ведь такого рода ЧП всегда, на протяжении практически 14 лет сопровождали эту «горную» часть Бостандыкского района, обостряясь год от года и вот, кажется, достигают своего пика.

AZATTYQ . ORG . ««Хоть так» за полмиллиарда. Эпопея с ремонтом жилья для выпускников детских домов в Уральске» — Капитальный ремонт Дома юношества «Шанырак» в Уральске, который обошёлся казне в сумму более полумиллиарда тенге, разочаровал его жильцов — выпускников детских домов. После месяцев скитаний по временным углам они вернулись в свои комнаты без удобств.

TENGRINEWS . KZ . «Село, которого уже нет. Как живут на краю Казахстана» — На границе Казахстана и России — в области Абай — есть необычное село. С трех сторон Мещанку окружает соседнее государство — получился такой полуостров. А еще это официально упраздненный населенный пункт. Сейчас здесь проживают только две семьи. Корреспонденты отправились на край Казахстана, чтобы пообщаться с последними обитателями Мещанки.

GOLOS — NARODA . KZ . «Сборы имама, бездействие властей или сама виновата? Почему сельчанка осталась на улице» — После пожара женщина обратилась в отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района для выплаты компенсации. Она получила справку от отдела, однако не смогла ее сдать вовремя в другие госорганы — «Я не успела ничего получить от государства, потому что первое время я не могла отойти от пожара из-за стресса, а потом начались бураны и дороги заметало. В Шортанды за документами в зимний период не наездишься, и я поехала туда лишь 2 марта, когда дороги стали почище. Но мне сказали, что справка уже просрочена. И если бы я приехала неделю назад, то мне выдали бы деньги», – рассказала женщина.

NP . KZ . «Герои вернулись домой» — Первая казашка, взошедшая на Эверест, не остановится на достигнутом. В Алматы 23 мая прошла пресс-конференция участников национально-патриотической экспедиции Kazakh Everest Team. Напомним, 12 мая в 07.25 по времени Непала казахстанская команда Kazakh Everest Team в составе легендарного казахстанского альпиниста, руководившего экспедицией, Максута ЖУМАЕВА, Анар БУРАШЕВОЙ и Альмира КЫМБАТБАЙУЛЫ успешно взошла на высочайшую вершину мира пик Эверест.

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