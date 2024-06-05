Война Миров. ЛГБТ-наступление

«Радужная» тема стала обязательным пунктом геополитики

Побочным эффектом геополитического интереса к Казахстану стала актуализация ЛГБТ-повестки. Дело в том, что для ультраглобалистской верхушки отношение политического руководства тех или иных государств к половым девиациям встроено в систему опознавания «свой – чужой». Казахстан в явно непростой ситуации продолжает держаться «многовекторно». С представителями России поддерживает «духоскрепность», а при видеообращениях западных послов о пользе половых извращений почтительно молчит. Астана надеется, что курс многовекторности позволит ей пролавировать в опасное время. Ну а время покажет.

День 17 мая в Казахстане выдался особым. Посол США в РК Дэниел Розенблюм и группа западных послов поддержки записали видеообращение к жителям республики в поддержку ЛГБТ. Все-таки одно дело, когда Белый дом и Акорда столь интимные вещи решают по дипломатическим каналам кулуарно (например, от Астаны требуют отчеты по количеству секс-меньшинств в органах государственного управления), и совсем другое, когда проблематика выносится в публичное поле.

Для национал-патриотов, находящихся на западном финансировании, ЛГБТ-тематика самая сложная часть при отработке внешней информационной повестки в медийном поле Казахстана. Про геноцид, русофобию, советский колониализм, репрессии разночтений с грантодателями нет, а вот «радужные» аспекты даже для самых бескорыстных получателей американских долларов остаются проблемной частью контракта. Тем не менее, после выступления Розенблюма и Ко все они дружно промолчали, продемонстрировав завидную способность игнорировать очевидное.

Количество хейта в отношении представителей западного дипломатического корпуса и их подпевал по большому счету получилось умеренным. «Очко Овертона» за годы интенсивной информационной работы в Казахстане уже успело открыться и многие вещи, которые пару десятков лет назад в стране были немыслимы, теперь уже воспринимаются как часть структур повседневности, хоть и неприятных.

Ключевая цель ЛГБТ-повестки, как и агрессивного феминизма, заключается в разрушении семьи. Глобальным корпорациям нужно атомизированное общество со сбитой идентичностью всех его членов, чтобы легче проходили процессы манипуляции и подавления несогласных. Семья как базовая ячейка общества мешает таким процессам. Потому что одна из функций семьи – это рождение и воспитание детей. Когда родители озабочены тем, чему учат их детей в школе, как им строить будущую карьеру в обществе, то они волей-неволей вовлекаются в действия гражданского протеста и сопротивления. Одинокий человек в этом отношении гораздо сильнее уязвим и не обладает теми ресурсами, которые создает семья.

Как показывает опыт США, даже целенаправленная работа органов государственной власти, НКО на финансировании транснациональных корпораций и Голливуда из десятилетия в десятилетие не дает реализации поставленных целей в задуманные сроки. Протест значительной части американского общества против навязываемой политики привел к тому, что население стало разъезжаться по демократическим и республиканским штатам, из-за чего ментально, поведенчески, идеологически, политически, информационно и в правовых вопросах они отличаются друг от друга все более разительно и опасно. Главными спонсорами борьбы с ЛГБТ-засильем выступают представители американского национального капитала с консервативными ценностями. Как показывает практика, денег у них немало.

Разрушение семьи – это для глобалистов не самоцель. Просто без разрушения семьи труднее разваливать государства с их суверенитетами, юрисдикциями и прочей атрибутами серьезных организаций. Сегодня государства выступают ограничителями для ТНК, а глобальный капитал никаких ограничений принципиально не терпит, поскольку они снижают норму прибыли. Давно на практических примерах доказано, что самый сильный полевой командир продает нефть, алмазы, золото, кобальт дешевле, чем самое слабое государство. Поэтому воротилы от гигантских денег четко понимают куда им нужно бить.

Засилье ЛГБТ-тематики в культуре – это тоже принципиальный момент. Потому что традиционный человек готов защищать интересы семьи, детей, социальной группы (жители одной улицы или представители одной профессии), страны, традиций, будущего. Для этого его идентичность целенаправленно размывается, а половая принадлежность одна из фундаментальных позиций в жизни. По закону мужчины подлежат призыву в армию, а женщины нет. Мужчина делает операцию по смене пола и все становится не таким уж однозначным.

ЛГБТ-повестка и пропаганда органично вписывается в древний подход «разделяй и властвуй», потому что в плане внесения раскола и напряжения в общество работает безотказно. Нормальные люди не способны мириться с тем, в каких формах и с какими целями осуществляются «радужные» действия. А ненормальные активно вербуются под проплаченный тренд, поскольку ресурсы для этого дела привлекаются колоссальные.

Казахстан – это фактически лабораторные условия для отслеживания продвижения ЛГБТ-нарративов в общество. Здесь не было ни гомосексуальных злоупотреблений периода античности, ни традиций бача-бази на более южных просторах. При этом год за годом, десятилетие за десятилетием планово, последовательно и системно чуждые инокультурные вещи проводятся в жизнь и дают результаты.

То, что когда-то приводило к кровавым потасовкам, теперь вызывает лишь умеренное недоумение и неприятие. Численность и влияние ЛГБТ-сообщества постоянно растут. К тому же за ними многочисленная и хорошо финансируемая институциональная поддержка вроде Глобального фонда равенства.

Несколько удивляет олимпийское спокойствие, с которым органы государственного управления республики наблюдают за происходящими событиями. По большому счету, им уже не скрываясь демонстрируют механизмы и людей, с помощью которых довольно рахитичный суверенитет намерены демонтировать. Но они либо верят в «баксы», либо надеются на чудо, либо не отдают себе отчета в происходящем.

Казахстан в своей позиции с нагнетанием ЛГБТ-повестки не одинок. Война в Восточной Европе, например, усилила внимание противостоящих лагерей к Молдове. И тут же на Кишинев началось давление по узакониванию однополых браков. Обычные молдаване вдохновлены перспективной возможностью трудовой миграции в страны Евросоюза, но встречное требование вставать раком их однозначно огорчает.

Для политических элит ЛГБТ-нагрузка «цивилизационного» выбора тоже дается не просто. Например, президент Молдовы Майя Санду сильно поссорилась с религиозными институтами своей страны из-за необходимости поддерживать «радужные» нарративы. Для заметной части правящей Партии действия и солидарности ЛГБТ-пилюля тоже оказалась не проглатываемой.

Иллюзия о том, что западный пакет выбора ценностей в системе «свой – чужой» можно принять частично – в Молдове уже развеялась. Ну а Казахстан и его политическое руководство все надеются на чудо. Мол, примут во внимание местную специфику и культурно-историческую традицию. На это у западных партнеров есть железный контраргумент: посмотрите на себя сейчас и тридцать лет назад в разрезе ЛГБТ – это же небо и земля. Надо еще немного напрячься/расслабиться и европейские ценности войдут куда надо.

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