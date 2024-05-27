Последний шанс для боксёров попасть на Олимпиаду, 8-я лицензия Казахстана в стрелковом спорте, провал мужчин-дзюдоистов на мировом первенстве и финиш хоккейного чемпионата мира

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: кому достанутся последние путёвки в Париж?

В минувшую субботу в Таиланде начался второй – и заключительный – мировой квалификационный турнир, после которого станет известен окончательный список участников соревнований боксёров на предстоящих летних Олимпийских играх. В большинстве весов будут разыграны по 4 индивидуальные квоты, в некоторых – по 3 или 5.

Напомним, что казахстанцы уже отобрались на ОИ в шести мужских весовых категориях из семи. Единственная, в которой у нас пока нет лицензии, – до 63,5 кг, где в борьбу за пять путёвок в Париж вступили 65 бойцов. От Казахстана делегирован Мухаммедсабыр Базарбайулы, который ранее, на первом аналогичном турнире, не смог выполнить поставленную перед ним задачу, но получил от тренерского штаба ещё один шанс.

На снимке: Мухаммедсабыр Базарбайулы (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Вчера в 1/32 финала он вышел на ринг против филиппинца Кристиана Лорена и завершил бой в свою пользу. Следующим его соперником станет турок Мизан Айкол.

В женском боксе у нас пока есть лишь одна квота из шести возможных – её в весе до 57 кг завоевала Карина Ибрагимова. Здесь участниц поменьше – от 30 до 37 в каждой из категорий. В самой лёгкой (до 50 кг) Казахстан представляет Назым Кызайбай, некогда двукратная чемпионка мира, но в последние годы не показывавшая высоких результатов. Она и вышла первой из наших девушек на ринг, одержав победу над словачкой Николь Дуриковой. Теперь ей предстоит поединок с представительницей Южной Кореи. Помимо неё, завоевать олимпийские лицензии попытаются Улжан Сарсенбек (до 54 кг), Римма Волосенко (до 60 кг), Наталья Богданова (до 66 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).

Стрелковый спорт: семь пишем, восьмая в уме

В отечественных СМИ появилась информация, что Асем Орынбай стала 8-й представительницей Казахстана в этом виде спорта, принесшей нашей стране путёвку в Париж. Хотя в списке лицензиатов, который размещён на сайте соответствующей международной федерации (IISF), её фамилии пока нет.

На снимке: Асем Орынбай (фото с сайта Международной федерации стрелкового спорта)

Дело в том, что имена обладательниц последних двух квот в женском ските – стрельбе на круглом стенде (дисциплине, в которой выступает Асем) – официально должны быть объявлены только 9 июня, когда мировой олимпийский рейтинг приобретёт окончательный вид. Но сомнений в том, что одной из них станет Орынбай, нет. На сегодня она занимает 9-ю строчку этого рейтинга, а все располагающиеся выше спортсменки либо уже отобрались на летние Игры, либо представляют страны, которые выбрали максимально возможное количество квот (2). Мало того, идущие сразу после Асем пять женщин-стрелков (места с 10-го по 14-е) тоже уже имеют лицензии. А её отрыв в количестве набранных очков ото всех других претенденток настолько велик, что она может не беспокоиться.

Этот вид спорта – один из очень немногих, где казахстанские атлеты завоевали больше путёвок, чем на все предыдущие ОИ. Прежний рекорд составлял 6 квот, а на предстоящие Игры поедут 8 наших мастеров точной стрельбы.

Спортивная гимнастика: не хватило совсем чуть-чуть

В столице Узбекистана прошёл женский чемпионат Азии. Особый интерес в его программе представляли соревнования в многоборье, ведь на кону, помимо медалей, стояла единственная выделенная чисто Жёлтому континенту олимпийская путёвка. Китаянки, японки и южные кореянки на неё не претендовали, поскольку ранее, по итогам мировых первенств, уже выбрали максимально возможное количество квот. Поэтому сборная Страны восходящего солнца на первенство вообще не приехала, а Китай и Южная Корея прислали далеко не самые сильные составы.

Тем не менее, гимнастки из КНР заняли в многоборье первые два места. А вот борьба за 3-е и соответственно за путёвку в Париж развернулась, главным образом, между нашей Аидой Бауыржановой и филиппинкой Эммой Малабуйо, которая на самом деле родилась в штате Калифорния и на протяжении нескольких лет была кандидатом в национальную сборную США, одну из сильнейших в мире, но в прошлом году сменила спортивное гражданство.

На снимке: Аида Бауыржанова (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В итоге девушек разделили ничтожные 0,033 балла, которые, к сожалению, оказались не в пользу Аиды: она набрала в сумме четырёх упражнений 50,365, а её соперница – 50,398.

Дзюдо: разочаровали все, кроме «мухачей»

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился чемпионат мира. Медаль (бронзовая), завоёванная в первый день турнира Абибой Абужакыновой в самом лёгком весе у женщин, так и осталась единственной в копилке казахстанских дзюдоистов. Мало того, только она и Елдос Сметов, который тоже на старте первенства занял 5-е место в весовой категории до 60 кг у мужчин, сумели попасть в топ-8.

Вообще, наша мужская команда выступила крайне неудачно. За исключением двоих, боровшихся в самом лёгком весе, никто не смог выиграть хотя бы одну схватку. Шестеро выбыли из турнирной сетки после первых же своих выходов на татами, а ещё один снялся с соревнований из-за проблем со здоровьем. Трудно припомнить, когда последний раз случалось такое. Даже женская сборная РК, традиционно менее конкурентоспособная, выглядела не столь немощной. Одна из семи девушек добралась до пьедестала почёта, а четыре, прежде чем паковать чемоданы, одержали по одной победе.

Венчало чемпионат смешанное командное первенство, в котором приняли участие 15 сборных. В первом круге, 1/8 финала, казахстанцы встретились с немцами и проиграли им с общим счётом 2:4. Тогда как наши соседи узбеки дошли до полуфинала, где уступили японцам, главным фаворитам (дружина с родины дзюдо в итоге и завоевала «золото», одолев в поединке за чемпионство французскую), а в противостоянии за третье место – итальянцам.

Хоккей: с задачей-минимум справились

Национальная сборная Казахстана ещё на один год сохранила прописку в высшем дивизионе. Напомним, что перед заключительным матчем чемпионата мира, который принимала Чехия, она имела в активе 3 очка (победа над французами на старте первенства и поражения в пяти в остальных играх), а противостоявшая ей команда Польши – 1. То есть нашим хоккеистам нельзя было проигрывать в основное время, тогда как любой другой исход оказался бы в её пользу.

В середине первого периода в ворота подопечных Галыма Мамбеталиева влетела шайба. Но поляки радовались недолго: вскоре Никита Михайлис забил ответный гол. Зыбкий ничейный счёт сохранялся до середины заключительной трети поединка, когда в течение четырёх минут Валерию Орехову и Роману Старченко удались точные и результативные броски – 3:1. После этого судьба матча, по сути, была решена. Казахстанская сборная, как минимум, ещё на один год продлила своё пребывание в классе сильнейших, а польская вместе с британской, занявшей последнее 8-е место в другой группе, покинет его. На смену им придут сборные Венгрии и Словении.

Чемпионат мира должен был завершиться вчера битвой за «золото» между чехами и швейцарцами, которые накануне в полуфиналах победили соответственно шведов и канадцев.

Теннис: ещё один турнир «Большого шлема»

Вчера, в воскресенье, начался открытый чемпионат Франции – один из четырёх турниров «Большого шлема» и наиболее престижный из числа тех, что проводятся на грунтовых покрытиях. Кстати, он проходит на тех же кортах, на которых будут играть участники предстоящей Олимпиады.

Первым из казахстанцев в борьбу вступил ветеран Михаил Кукушкин (135-й в рейтинге АТР), который в последнее время нечасто попадает в основную сетку соревнований такого уровня. На сей раз он сумел пройти через сито квалификации и вчера в первом круге должен был встретиться с венгром Фабио Марожаном (41-й).

Сегодня свои стартовые поединки проведут Александр Бублик (19-й) и Александр Шевченко (61-й), относительно недавно сменивший российское спортивное гражданство на казахстанское. Они сыграют против соответственно француза Грегуара Баррера (108-й) и россиянина Аслана Карацева (82-й). Кстати, последний имеет в своём активе выход в полуфинал открытого чемпионата Австралии – это произошло три года назад.

Сегодня на поединки со своими первыми соперницами выйдут и обе наши теннисистки, участвующие в женской сетке одиночного разряда. Сопротивление четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной постарается оказать бельгийка Гретье Миннен (86-я в рейтинге WTA). Если Лена одержит победу, то в следующем круге может встретиться с опытнейшей немкой Анжеликой Кербер (238-я), когда-то выигравшей три турнира «Большого шлема» – все, кроме открытого чемпионата Франции. А Юлии Путинцевой (37-я) предстоит взять непростой барьер в лице сильной американки Слоан Стивенс (35-я).

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.