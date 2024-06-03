«Мировой паралич: Токаев рассказал о выходе из глобального тупика»

Сетевые СМИ о втягивании Казахстана в глобальный конфликт

Данияр АШИМБАЕВ – «Не надо нас никуда втягивать» — В последние недели наблюдается резкое увеличение активности со стороны «либеральной» медиасети, направленной на втягивание Казахстана в глобальный конфликт со стороны Запада. Вновь пошли публикации о том, что Казахстану нужно прервать все формы сотрудничества с Россией, Китаем, а заодно и Узбекистаном

Используется всевозможная «либеральная», национал-популистская, «демократическая» и «антиколониальная» риторика. Последнее вызывает весьма двойственное ощущение, поскольку данная идеология финансируется различными западными организациями и направлена на максимальное подчинение казахстанской политики и экономики интересам Вашингтона и/или Лондона.

Речь идёт не только о втягивании в межгосударственные конфликты (на чужой стороне), но и провоцировании межнациональных и межконфессиональных столкновений внутри нашей страны. Особенно используется украинский пример – как «героической борьбы против российской агрессии» (заметим, что некоторые квазиместные издания и лица подают ее как «русскую агрессию», что позволяет сделать очевидные выводы об их задачах).

Хочется напомнить, что украинские власти после распада Союза приходили к власти при помощи риторики, которую поддерживал русскоязычный восток страны, а затем проводили курс в интересах запада страны и Запада в широком смысле.

Нынешний политический режим пришел к власти в 2014 г. в результате переворота, поддержанного Евросоюзом и Штатами. И именно он привёл к тому, что Киев называет «сепаратизмом», а по сути речь шла о реализации принципа ООН о праве наций на самоопределение.

Касым-Жомарт Токаев, опытный дипломат, в своем выступлении в 2022 г. указывал на противоречие между этим правом и принципом территориальной целостности государства. Но Казахстан всегда строил иную модель, в основе которой лежали не конфронтационные ценности (включая национальные, языковые и религиозные), а консолидационные. И не экономика подчинялась политике, а напротив, Казахстан исходил из многовекторности, нейтралитета и важности активного и комплексного сотрудничества с соседними государствами, как, впрочем, и со всеми государствами мира.

Ахмет ТАЛАПУЛЫ – ««Астана сидит на своем стуле»: почему Казахстан не боится критики за нейтралитет» — 24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в ходе своего визита в Сингапур с лекцией «Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие» высказался о текущей геополитической ситуации, о внешней политике Казахстана, а также отдельное внимание уделил нейтралитету нашей страны и критике за это со стороны.

Так, президент заявил, что наша страна, идущая по пути строительства справедливого Казахстана, твердо привержена принципам и ценностям ответственной дипломатии.

«Все внешние партнеры, хорошо понимая, к чему призывает Астана, видят в нас надежных и проверенных партнеров. Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая Казахстан, приверженный глобализации, – это внешнеполитический курс нашей страны. Только так мы сможем преуспеть в этой новой эпохе затянувшейся неопределенности. Как следствие, мы не можем позволить себе быть благодушными и пассивными», — отметил Токаев.

Оставаясь открытыми миру, продолжил казахстанский лидер, мы проявляем бдительность и проактивность в противодействии внешним вызовам.

«Мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана, не говоря уже о том, чтобы жертвовать нашими основными интересами. Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия – от территориальных споров до идеологических конфликтов», — подчеркнул президент.

В контексте внешнеполитических стратегий и отношений с другими государствами вопрос о роли нейтралитета приобретает особую актуальность.

«Вообще-то Казахстан не придерживается и не декларировал нейтральный статус. Скорее всего, речь идет не о нейтралитете, а о равноудаленной и беспристрастной позиции Казахстана на внешней арене. Астана не занимает чью-либо сторону, но при этом сотрудничает со странами, между которыми имеются разногласия и противоречия», — считает политолог Замир Каражанов.

По словам эксперта, многовекторная политика предполагает сотрудничество со всеми странами, которые демонстрируют открытость, соблюдают принцип равноправия, признают и уважают суверенитет и территориальную целостность Казахстана.

«Такая внешняя политика является комфортной как для Казахстана, так и для его внешнеполитических партнеров. Она строится на доверительных отношениях, благодаря чему Казахстан поддерживает низкие показатели расходов на оборону на протяжении трех десятилетий. Какие-либо риски многовекторная политика для Казахстана не генерирует. В условиях геополитической турбулентности она сохраняет устойчивость. Хотя бы потому, что многовекторная политика диверсифицирует внешнеполитических партнеров. В результате чего Казахстан не попадает в зависимость только от одной страны, что снижает давление извне на республику и, как следствие, позволяет ему поддерживать свой суверенитет.

Преодолевать разногласия Казахстану помогает высокий уровень доверия на переговорах с партнерами и гибкая позиция республики, которая предполагает поиск консенсуса или точек соприкосновений интересов. Ради этого Казахстан готов следовать принципу: тише едешь — дальше будешь. Например, переговоры Казахстана о вступлении во Всемирную торговую организацию затянулись на 19 лет, что является абсолютным рекордом для ВТО. Но итоговое соглашение было подписано с учетом казахстанских интересов», — отметил спикер.

Критика многовекторной политики Казахстана, действительно, звучит, продолжил спикер, в том числе про «два стула», на которых хочет усидеть Астана.

«Во-первых, отношения с другими государствами Казахстан строит на договорной основе, которые он соблюдает. «Повышенных обязательств» Астана не брала на себя. На чем договорились, того и придерживаемся. Все остальное – это уже домыслы тех, кто упрекает Казахстан. Сами придумали, сами поверили. Во-вторых, Казахстан сидит на своем стуле и ничье место не занимает. Астана не получала многомиллиардные кредиты от других стран, которые нам списывали в обмен на лояльность. Принципы внешней политики Казахстана прозрачны и хорошо известны партнерам. Поэтому позиция Астаны предсказуема и не является для них сюрпризом», — поделился мнением политолог.

Нейтралитет – это выверенный политический курс, убежден другой наш спикер, политолог Ислам Кураев.

«Зачастую Казахстан обвиняют в нейтралитете или выборе альтернативного политического курса на международной арене в отличие от других постсоветских стран. Однако есть понимание геополитического и стратегического континентального расположения. С учетом соседства с двумя мировыми державами Казахстан может себе позволить лишь маневрировать между сторонами и быть выгодополучателем», — отметил Кураев.

Эксперт добавил, что идеально на эту тему выразился Касым-Жомарт Токаев на форуме в Сингапуре.

«В моем понимании позиция нейтралитета Казахстана играет важную роль в его внешнеполитической стратегии, позволяя стране поддерживать конструктивные отношения как с западными странами, так и с восточными и более близкими партнерами», — поделился мнением эксперт-международник Ануар Бахитханов.

По словам специалиста, в современных мировых реалиях нейтралитет можно рассматривать как проявление мудрости, рациональности и других явно сильных аспектов, поскольку это способствует более стабильной и в позитивном ключе динамике международных отношений.

«Соглашусь с тезисом президента, что выбор нейтралитета является сильной стороной Казахстана. Нейтралитет позволяет стране выступать в роли посредника в международных конфликтах и спорах, что укрепляет ее дипломатический вес на мировой арене. Казахстан неоднократно демонстрировал свою способность способствовать разрешению конфликтов и споров, используя свою нейтральную позицию для поддержки мирных инициатив и диалога», — продолжил Бахитханов.

Вместе с этим эксперт отметил, что восприятие нейтралитета Казахстана за рубежом, действительно, может варьироваться.

«Некоторые страны и международные организации видят в этом стратегически мудрый шаг, способствующий региональной и глобальной стабильности. Однако критика тоже имеет место. Некоторые наблюдатели могут рассматривать нейтралитет как отсутствие решительности или желание избежать ответственности. Такая критика может быть основательной, особенно если она подкреплена примерами, когда нейтральная позиция приводила к затягиванию конфликтов или недоверию со стороны союзников. Однако в большинстве случаев нейтралитет Казахстана все же рассматривается как сбалансированная и последовательная стратегия, и – самое главное – отвечает интересам нашей страны.

Баланс между защитой национальных интересов и соблюдением принципов нейтралитета во внешней политике Казахстана, на мой взгляд, состоит в умении сочетать гибкость и твердость. Казахстан стремится защищать свои национальные интересы через экономическое развитие, укрепление обороноспособности и поддержание суверенитета. В то же время страна активно участвует в международных организациях, продвигая принципы мирного сосуществования и уважения к международному праву. Этот баланс позволяет Казахстану сохранять свою независимость и целостность, одновременно способствуя стабильности и миру на международной арене», — сказал Бахитханов.

Жан АБИШЕВ – «Мировой паралич: Токаев рассказал о выходе из глобального тупика» — Статья президента Республики Казахстан, опубликованная Euronews, находится в центре внимания отечественных СМИ.

То обстоятельство, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ является дипломатом по образованию и призванию, сказывается в его повседневной деятельности. Напомню, что Казахстан входит в составы ООН, ОБСЕ, ШОС, ОПК, СНГ и ОДКБ. И в большинстве случае именно действующий глава государства стоял вместе с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым при подписании договоров о членстве и сотрудничестве. Курс, взятый в самом начале суверенитета, оказался соответствующим вызовам времени и наиболее подходящим для Казахстана из-за нашего географического и геополитического расположения.

В то же время в силу новых вызовов приходит время действовать еще более гибко. Вот об этом и сказал в публикации на Euronews наш президент.

Почему именно сейчас казахстанский лидер счел необходимым сказать о таких важных вещах? Прежде всего, потому, что мир меняется и зачастую не в лучшую сторону. Конфликты на Ближнем Востоке, СВО России против Украины, мятежи в Африке так или иначе сказываются на общей ситуации в мире. Международные институты, которые прежде могли повлиять на урегулирование конфликтных ситуаций, сегодня не работают. О чем достаточно прямо сказал президент Токаев: «Тем временем структуры, созданные для содействия международному консенсусу, такие как Организация Объединенных Наций, сталкиваются с параличом и тупиком». Он отметил: «Право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН, часто приводит к тупиковым ситуациям, мешая принятию решительных мер по глобальному кризису и приводя к повторяющимся сценариям, когда унилатерализм (односторонние действия) предпочитают коллективным действиям. Это еще больше подрывает дух мультилатерализма (многостороннего подхода) и снижает доверие к международным институтам».

На этом фоне средние державы, такие как Казахстан, указывает Касым-Жомарт Токаев, выступают ключевыми игроками, обладающими растущими возможностями для обеспечения большей стабильности, мира и развития в своих регионах и за их пределами. Вероятно, поэтому именно сейчас казахстанский лидер счел необходимым заявить о новой роли срединных стран.

«Будет ли РФ давить на Казахстан, чтобы он стал более пророссийским?» — То обстоятельство, что первые после своей инаугурации зарубежные визиты Владимир ПУТИН совершил в Китай, Беларусь и Узбекистан, тем самым как бы продемонстрировав приоритеты во внешней политике РФ, для некоторых «пикейных жилетов» стало еще одним доказательством серьезного охлаждения отношений между Москвой и Астаной. Но так ли это на самом деле? И каковы прогнозы на обозримую перспективу? Своими размышлениями на сей счёт делится политолог Замир КАРАЖАНОВ.

— На текущий момент признаков кризиса нет. Напротив, регулярно проходят встречи на уровне глав государств и правительств, заключаются новые договора. Сотрудничество развивается как на межгосударственном уровне, так и на региональном: в Казахстан приезжают главы приграничных областей России. Подобные встречи и визиты как раз и демонстрируют уровень политического взаимодействия.

Да, по итогам 2023 года российско-казахстанский товарооборот сократился на 0,5%. Однако это никак не связано с политикой. Подобные явления имели место и в прошлом, носили временный характер и были связаны с ситуацией в глобальной экономике. Прежде всего, с ценами на нефть. Поэтому не стоит придавать большого значения незначительному сокращению товарооборота между двумя странами.

Дело в том, что публичная политика в России сузилась, но от этого борьба за влияние на Кремль не прекратилась. Она ведется за закрытыми дверями в кулуарах власти и напоминает подковерную схватку бульдогов. Это противостояние не привлекает к себе внимания, но время от времени проявляется в провокационных заявлениях в СМИ, а иногда и в виде громких арестов чиновников. Суть хайпа сводится к тому, чтобы запустить политическую кампанию или информационный тренд в стране и попытаться поймать в мутной воде рыбу.

В качестве примера можно вспомнить Евгения Пригожина, который перед «бунтом неповиновения» в 2023 году контролировал целую сеть СМИ в северной столице России, куда входили «Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Экономика сегодня», «Политика Сегодня», «Журналистская правда», «Политэксперт», «Инфореактор», «ПолитРоссия», «Невские новости». Со слов бывшего главы ЧВК «Вагнер», все эти СМИ защищали информационные рубежи родины от «хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада». Если отсечь патриотическую риторику, то на поверхности остаются интересы самого Пригожина, который сумел из грязи выйти в князи.

Сегодня Пригожина нет, зато остались другие «бойцы невидимого фронта». Некоторые из них занимаются спекуляциями на российско-казахстанских отношениях и с этой целью эксплуатируют такие темы, как «многовекторная внешняя политика Казахстана», «положение русского языка», «американская биолаборатория». Они пытаются найти кризис там, где его нет, для чего привлекают «экспертов». Причем последние часто наступают на горло собственной песне. Например, критикуя многовекторную политику Казахстана, игнорируют тот факт, что внешнеполитический курс России по определению тоже является многовекторным, что закреплено в ее официальных документах.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.