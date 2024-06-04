Поедет ли президент Казахстана, вслед за своей статьей в «Euronews», в Женеву?

Интрига на самом деле крайне сложна, запутана и более чем многослойна

О чем, коротко, та статья? О том, что международные договорные площадки, начиная с ООН, в тупике, большие державы действуют уже не в согласованном, а «друг-против-друга» порядке, от малых государств вообще ничего не зависит. А потому средние державы, такие как Казахстан или, например, Азербайджан, должны встать в атакующую позицию, превратиться в активных менеджеров и заставить рассорившиеся стороны вернуться к мировому единству.

О чем практически речь, если это не отвлеченные рассуждения бывшего заместителя Генерального секретаря ООН? О приближающемся саммите в Женеве, все более провальном относительно «мирного плана Зеленского». От исходных десяти пунктов оставлены только три, которые и Россия подписала бы, если бы дело было только в них. Считай, и самого украинского варианта достижения мира, ради которого саммит и затевался, в Женеве уже не будет. Не будет ключевого – американского представительства, и вообще демонстрация хотя бы только отдельно взятого Европейского единства на этом саммите все более под вопросом.

Между тем, устроители саммита категорически не хотят его полного выхолащивания, да и никто не хочет. Практически всем необходимо, и это открыто прорабатывается, чтобы Женевская встреча стала прологом к следующей, с участием уже Украины и России.

Да, прямой диалог Путина и Зеленского взаимно исключен, но это вопрос технический: «просроченный» президент Украины может быть исключен из политического процесса уже где-нибудь к осени. Допустим, по собственному желанию, ввиду, допустим, срочной необходимости зарубежного лечения. Взамен Рада, выберет в качестве исполняющего обязанности, допустим, Залужного и откроется путь к прямым переговорам.

Окончательный мир будет достигнут только после полных перевыборов и президента Украины, и Рады, которые, во-первых, исключат из Конституции цель вступления в НАТО, во-вторых, признают все территориальные приобретения России. Но это будет еще даже не в следующем году. Тем важнее, чтобы путь к миру — через временные перемирия – открылся бы таким образом, чтобы Украина смогла пережить осень-зиму без уже не восстановимой энергетической и коммунальной катастрофы.

Вот для чего необходимо, чтобы в Женеве нашлось кому, в отсутствии лидеров Китая и России, внести в обсуждение хотя бы китайский вариант урегулирования, и, может быть, с определенными российскими мотивами.

Интрига на самом деле крайне сложна, запутана и более чем многослойна: и Зеленскому, и тем, кто собирается его исключать, одинаково необходим успех Женевского полу-саммита. В смысле полу-присутствия лидеров ключевых государств.

Смотрите: в марте президент Токаев был с визитом в Азербайджане, наверное, была тема и по Украине.

Касым-Жомарт Токаев. (Фото/www.gov.kz)



Визит в Сингапур, на противоположный конец света, но там – лекция как раз на ту же, что и в «Евроньюс», тему. А синхронно со статьей нашего президента в Европейском новостном агентстве — визит в Астану премьера Нидерландов, кандидата в генсеки НАТО. Не тема ли того же саммита и того, что за ним проследует, была одной из обсуждаемых?

Украинский же президент приглашает в разбомбленную типографию в Харькове соответствующие издания из Казахстана и наших соседей, и через них опять призывает лидеров США и Китая принять участие в Женеве. А заодно подначивает глав государств Центральной Азии, прямо обвиняя их в трусости перед Путиным. И, дескать, а не слабо ли и вам взять да приехать?

Итак, базовый вариант дальнейших событий: статья-статьей, а в хорошо знакомую ему прежде Женеву наш президент на этот раз не собирался и не поедет.

Однако … не исключено и подключение к Женевской конференции, вместе со «средней державой» Азербайджаном или в иной комбинации. С очень интересным последующим разворотом событий…

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