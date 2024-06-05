«На этой неделе исполняется 5 лет президентским выборам 2019 года». Информационные пустоты». «Перенос столицы из Астаны в Туркестан: возможен ли он, и есть ли в нем смысл?». «Роман Скляр: Вопрос утильсбора стал слишком политизированным»

Сетевой Казахстан 5 июня 2024г.

CHECK-POINT.KZ . Мурат ХАЛИЛОВ – «Прогноз на лето-2: мир по формуле Токаева» — Давайте порассуждаем, что принесут Казахстану предстоящие три месяца с точки зрения внешней политики и международной повестки… В целом же надо признать, что для Астаны внешнеполитические направления несут меньше рисков, чем внутренние наши дела, о чем мы упоминали в прошлый раз. Акорда в этом направлении действует, что называется, на опережение. Однако и тут нельзя не учитывать мнение общества, пусть даже оно нередко ошибается и исходит из эмоций, а не из здравого смысла.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Пять лет тому назад» — На этой неделе исполняется 5 лет президентским выборам 2019 года. Как известно, Касым-Жомарт ТОКАЕВ стал президентом 20 марта 2019 года после отставки президента Назарбаева и по конституции мог спокойно работать до апреля 2021 года (когда истекал срок полномочий первого президента). Однако форма передачи власти, хотя и была прописана в конституции, ставила вопрос о политической легитимности. Поэтому менее чем через месяц после начала транзита власти Токаев инициировал досрочные выборы.

«Информационные пустоты» — В казахстанском информационном пространстве за последние годы возникли две «пустоты». Первая — это пропажа с рынка газет-«толстушек». Раньше каждые четверг-пятницу общественность шла в газетные киоски и набирала «Панораму», «Новое поколение», «Караван», «Время», «Деловую неделю», «Central Asia Monitor», «Бизнес и власть», «Курсив«, «Капитал», «Начнем с понедельника», «Республику», «Доживем до понедельника», «Столичную жизнь», «АиФ», «Дат», «Свободу слова». В понедельник к ним добавлялся «Мегаполис». Плюс журналы — «Континент» и «Эксперт-Казахстан». Вторая «пустота» — это исчезновение массированной государственной пропаганды в широком смысле слова. Некому рассказывать о достижениях (даже при их наличии), вследствие чего чиновники констатируют «социальный нигилизм» и волну «критицизма». Некому критиковать нерадивых чиновников как бы «сверху», ибо государство критику разлюбило.

SPIK . KZ . «Перенос столицы из Астаны в Туркестан: возможен ли он, и есть ли в нем смысл?» — Время от времени в информационное пространство Казахстана вбрасываются слухи о переносе столицы в Туркестан, хотя на официальном уровне их упорно опровергают. Но поскольку дыма без огня не бывает, мы решили вместе с экспертами развить эту тему, посмотрев на потенциал «духовного центра» страны как возможного стольного града.

KZ . KURSIV . MEDIA . «От санкций до социальной напряженности. Какой прогноз дает МВФ Казахстану и что ему советует» — В конце мая группа сотрудников МВФ посетила Казахстан. По итогам поездки глава миссии Николас БЛАНШЕ выступил с заявлением, которое содержит обзор текущего развития страны и рекомендации. Так, по словам Бланше, экономика Казахстана остается устойчивой, однако сохраняются существенные риски ухудшения ситуации. Среди внешних угроз он назвал: более медленный, чем прогнозировалось, рост числа торговых партнеров и более высокое инфляционное давление со стороны импортируемых товаров; неблагоприятные последствия войны в Украине для торговли, иностранных инвестиций и обменных курсов; более низкие, чем прогнозировалось, цены на нефть; вторичные санкции, вытекающие из сделок с Россией, несмотря на продолжающиеся усилия властей избежать любого обхода санкций.

AZATTYQ . ORG . «Россия должна выплатить Казахстану компенсацию». Казахстанская молодежь выступила с антиядерной инициативой» — Пять молодых активистов, трое из которых студенты, создали в Казахстане антиядерное движение и уже ездили на международную антиядерную встречу в ООН. Они выступают за тотальный запрет ядерного оружия в мире и говорят, что имеют право это требовать, учитывая последствия испытаний, которые проводил Советский Союз на территории Казахстана. Молодые люди рассказали, как пришли к антиядерному движению и почему не считают атомную угрозу абстрактной.

KAPITAL . KZ . «Роман Скляр: Вопрос утильсбора стал слишком политизированным» — Первый заместитель премьер-министра — петиция по утилизационному сбору будет рассмотрена, однако будут соблюдены интересы страны, сказал он в интервью — Сейчас у нас имеется чуть более 5 млн автомобилей при населении 20 млн. Почему-то никто не спрашивает тех людей, кто не имеет машин — хотите ли вы, чтобы старые автомобили здесь ездили, чтобы мы превратились в автопомойку, отменили все барьеры, регистрационный сбор на автомобили старше 3 лет?

Пусть завозят 20-летние, 30-летние автомобили со всех стран, освобождают их рынок: они покупают себе новые автомобили, а у нас здесь будет все старое… А вот спросили ли у других 15 млн человек: хотите ли вы вдыхать выхлопы от этих автомобилей? Их голос тоже нужно услышать, поэтому министерство соответствующее решение примет.

TIME . KZ . «Когда лучшее — враг хорошего» — Петиция “Вернуть время обратно назад” набрала уже больше 45 000 подписей из 50 000, требуемых для ее рассмотрения госорганами. Практически ни у кого нет сомнений, что полсотни тысяч голосов наш социум соберет запросто на госпортале e-Petition (если, конечно, этот сайт не будет “вечно недоступен”). И тогда вполне может так статься, что новелла, если не сказать экспромт, мягко говоря, себя не оправдала. А что говорят сегодня обо всем этом ученые, инициировавшие и поддержавшие переход страны с 1 марта на единый часовой пояс? Не промахнулись ли с нашими, как они говорили, “биологическими часами”?

«Бюджет пока нам может только сниться» — Казахстан застыл в мировом рейтинге открытости госказны. Мы снова получили 63 балла из 100, такой же показатель был в отчетном финансовом 2020-2021 году. Эксперты объяснили, почему так случилось. Индекс прозрачности бюджета среди 125 стран мира публикуется раз в два года. Руководитель центра исследований “Сандж” Жанар ДЖАНДОСОВА представила результаты рейтинга за 2022-2023 год, где Казахстан повторил свое прошлое достижение. Что касается соседей, то Грузия в свежем рейтинге получила 87 баллов из 100, Азербайджан — 67, Россия — 66, Турция — 64.

ORDA . KZ . ««Новый министр хочет сэкономить»: как Минздрав поставил под угрозу жизни десятков тысяч казахстанцев» — Пациенты с орфанными (редкими) заболеваниями в Казахстане находятся в подвешенном состоянии. Опасную ситуацию, по их мнению, создаёт Минздрав, желая переложить ответственность за покупку лекарств для таких людей на благотворительные фонды. Люди с орфанными заболеваниями утверждают, что фонды не справятся с такой нагрузкой. Под угрозой остаться без дорогостоящих лекарств находятся десятки тысяч человек.

CARAVAN . KZ . «Почти 6 миллионов казахстанцев живут в одной комнате на семью: почему обеспеченность жильём почти не растёт» — Бедность и расслоение общества в Казахстане постоянно растут. Одна из сторон бедности: нехватка жилья в стране. По данным Dasco Consulting Group, в стране проживает 1,1 млн семей, в которых пять и более членов, и они занимают одну или, что еще хуже, часть комнаты.

FORBES . KZ . «Forbes Kazakhstan представляет: рейтинг «30 до 30»» — Седьмой год подряд издание составляет список молодых лидеров из разных сфер. В этом году помимо нашей приоритетной категории заметен тренд на технологизацию: все больше молодых казахстанцев стремится запустить свой техностартап или примкнуть к команде крупной международной компании вроде Apple. Неудивительно: за последние 10 лет в стране открылось более тысячи самых разных стартапов, некоторые из которых имеют амбиции вырасти в казахского единорога. Кто станет первым? Возможно, кто-то из участников этого года? Например, Нурасыл СЕРИК и его Remofirst, о котором мы уже писали и которому недавно удалось привлечь $25 млн инвестиций вкупе с поздравлениями от NASDAQ.

VLAST . KZ . «Почему сверхбольшие села Казахстана не становятся городами?» — В Казахстане есть сверхбольшие села, население которых доходит почти до 60 тыс. человек. По принятым стандартам они могли бы давно стать городами, но этого не происходит. В марте этого года министерство национальной экономики опубликовало список из 18 больших сел, которые в перспективе могут стать городами. Местные власти к этой идее отнеслись прохладно. Власть рассказывает, с какими специфическими проблемами сталкиваются большие села, почему местные власти не торопятся менять их статус, и к чему может привести продолжение нынешней политики.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Новый формат тестирования: почти 2 млн долларов потратил Казахстан на модернизацию ЕНТ» — В 2020 году Международный банк реконструкции и развития выдал Казахстану кредит на модернизацию системы среднего образования. По словам министра науки и высшего образования Саясата НУРБЕКА, наша страна постепенно переходит от формата ЕНТ к международному стандарту SAT. В связи с чем реализация заемных средств пойдет именно на реформирование Единого национального тестирования. SAT (Scholastic Assessment Test)? В переводе это академический оценочный тест – тест на проверку общего уровня академических знаний студента и его готовности к обучению в университетах США.

GOLOS — NARODA . KZ . «Компания Алии Назарбаевой снова в деле: в Астане завершился конкурс на вывоз мусора» — В Астане почти завершилось распределение мусоровывозящих компаний. С этого года, каждый район города будет обслуживать разные компании. Район Алматы – победитель ТОО «Clean City NC». Напомним, ранее в столице действовала только одна мусоровывозящая организация — ТОО «Clean City NC». К слову, предприятие на слуху не только из-за мусорного коллапса в столице, но и из-за учредителей. Согласно данным портала Adata.kz, одним из них является дочь первого президента – Алия НАЗАРБАЕВА.

LITER . KZ . «Банки поощряют лудоманов? Стоит ли запретить делать ставки в банковских приложениях» — Самоубийства, убийства и грабежи – все это печальные трагические последствия распространения лудомании в Казахстане. Азартные игры были всегда. В классической литературе игроманы проигрывали жен и имения, а сейчас идут на оформление кредитов на родных и воровство. Ставки – это не про способы обогащения, а зависимость от эйфории выигрыша и жгучего желания отыграться при проигрыше. Зависимость может стать сильнее, если между игроманом и ставкой нет физически никаких препятствий. Достаточно смартфона, банковского приложения и выхода в интернет. Какую роль в распространении лудомании играют банковские приложения…

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